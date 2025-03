Jemand zu Hause? Diese Schlösser und Burgen in Baden-Württemberg sind heute noch bewohnt

Schlösser und Burgen sind in ganz Deutschland zu finden. Einige der schönsten Bauwerke gibt es in Baden-Württemberg. In einigen von ihnen leben sogar noch heute Menschen. Hier eine Auswahl der noch bewohnten Schlösser und Burgen:

Schloss Salem

Das Schloss Salem am Bodensee hat in seinen 900 Jahren einige Veränderungen mitgemacht. Ursprünglich als Kloster errichtet, wurde es später der fürstliche Wohnsitz der Markgrafen von Baden. Deren Nachfahren wohnen noch heute in dem Schloss. Außerdem gibt es im Schloss Salem eine Schule. Zudem sorgen Ausstellungen und Museen für einen Besucherstrom.

Burg Meersburg

Die Burg Meersburg ist die älteste noch bewohnte Burg in Deutschland. Die Burg erhebt sich auf einem Hügel in der Nähe des Bodenseeufers. Die Burg hatte im Laufe der Jahrhunderte viele Besitzer, darunter auch die Schwester der deutschen Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff, deren adliger Ehemann das Schloss 1838 kaufte. Schließlich ging die Burg in den Besitz der Familie Naeßl über, die die Burg noch heute bewohnt.

Schloss Sigmaringen

Das Hohenzollernschloss in Sigmaringen befindet sich noch heute in Privatbesitz. Das Schloss gehört dem Adelsgeschlecht Hohenzollern. Das Oberhaupt der Adelsfamilie, Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern, lebt seit den frühen 2000ern im Wilhemsbau des Schlosses. Schloss Sigmaringen ist auch für Besucher geöffnet. Alles zu den Eintrittspreisen und den Führungen im Schloss gibt es hier.

Schloss Altshausen

Schloss Altshausen liegt im Landkreis Ravensburg und ist schon seit über 1000 Jahren der Herrschaftssitz der Grafen von Altshausen. Heute ist das Schloss nur teilweise erhalten und Wohnsitz der Familie von Württemberg. Da die Wohnräume bewohnt sind, ist eine Besichtigung der Innenräume des Bauwerks nicht möglich. Allerdings kann man den Schlosshof und die Kirche auf dem Grundstück besichtigen.

Schloss Friedrichshafen

Das Schloss Friedrichshafen ist aus dem ehemaligen Kloster Hofen entstanden. Zur Zeit der Säkularisation im Jahr 1806 ging das Kloster in den Besitz des Königreichs Württemberg über. König Wilhelm I. von Württemberg ließ das Kloster dann zu einer Sommerresidenz umbauen. Laut Informationen der Stadt Friedrichshafen lebt heute die herzogliche Familie im West- und Südflügel der Residenz. Das Schloss selbst kann nicht besichtigt werden. Auf dem Gelände finden allerdings noch heute Veranstaltungen statt. So werden im Schloss regelmäßig Weinverkostungen angeboten.

Weitere Schlösser und Burgen in Baden-Württemberg

