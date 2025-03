Darum ist Schloss Zeil im Allgäu auch im Frühling einen Ausflug wert

Auf einer Höhe von 752 Metern thront auf einem Hügel nahe der Stadt Leutkirch ein majestätisches Renaissance-Anwesen - das Schloss Zeil. Erbaut wurde es im frühen 17. Jahrhundert als Sitz des Fürstentums Waldburg-Zeil. Heute hat Schloss Zeil für Besucher vieles zu bieten. Vom weitläufigen Schlossgarten, den Schlosshöfen über die Pfarrkirche St. Maria Schloss Zeil und dem Delphin-Brunnen bis zum atemberaubenden Panorama-Blick auf die Alpen. Alle wichtigen Informationen zu Schloss Zeil:

Schloss Zeil - das Ausflugsziel

Schloss Zeil ist ein historischer Ort zum Entdecken und Spazierengehen. Das Schloss selbst kann im Inneren zwar nicht besichtigt werden, wohl aber der große Schlossgarten und die Schlosshöfe. Neben der interessanten Schloss-Geschichte locken akribisch angelegte Blumenbeete, die Allgäuer Natur und der Panorama-Blick von der Aussichtsplattform Familien und Tagesausflügler an.

Luftbild von Schloss Zeil bei Leutkirch im Württembergischen Allgäu.

Drei schöne Wanderungen rund um Schloss Zeil

Wanderung "Rund um Schloss Zeil" mit einer Länge von 8,7 Kilometern und einer Gehzeit von 2 Stunden und 15 Minuten:

Vom Schlossgarten mit Delphin-Brunnen und dem Hubertusbrunnen führt die Wanderung über die Aussichtsterrasse nach Brunnentobel, dann durch den Wald hinauf, an Lampertsried vorbei und auf den Wachbühl. Danach geht es zum Galgenhöfle mit der Hofkapelle, dann über die L309 nach Sebastiansaul zu einer Pestkapelle. Die Wanderung endet schließlich an der kleinen, hölzernen St. Joseph-Kapelle und entlang eines Kreuzweges zurück zum Schloss Zeil.

Wanderung "Schloss Zeil - Runde von Unterzeil" mit einer Länge von 4,4 Kilometern und einer Gehzeit von 1 Stunde und 20 Minuten:

Die leichte Wanderung startet an der Bushaltestelle in Unterzeil und verläuft erst über Herbrazhofen. Von hier hat man einen schönen Blick auf Schloss Zeil. Dann geht es weiter zu "Im Brunnentobel" und schließlich durch die weitläufigen Gärten und Schlosshöfe zum Schloss Zeil selbst. Von hier ist es nicht mehr weit bis zurück zum Startpunkt.

Die atemberaubende Aussicht von Schloss Zeil auf die Alpen.

Wanderung "Joseph-Kapelle und Sebastiansaul" mit einer Länge von etwa 3 Kilometern und einer Gehzeit von etwa 50 Minuten:

Von Schloss Zeil aus läuft man den Kreuzweg mit Tonfiguren entlang zum Wald und kommt so nach einigen hundert Metern zur Joseph-Kapelle. Noch mal einen knappen Kilometer weiter liegen ein paar Häuser, genannt Sebastiansaul. Die kleine Sebastianskapelle ist hier gleich links in der Wiese. Von hier geht es entweder denselben Weg zurück, oder an der L309 entlang wieder nach Schloss Zeil.

Wer wohnt im Schloss Zeil und wem gehört Schloss Zeil?

Schloss Zeil selbst ist deshalb nicht öffentlich zugänglich, weil es sich im Besitz der Familie Waldburg-Zeil befindet. Heutiger Besitzer ist das Oberhaupt der Familie, Erich, Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg. Er lebt mit seiner Familie auf Schloss Zeil.

Ein Teil des Innenhofes von Schloss Zeil in Leutkirch.

Essen am Schloss Zeil in Leutkirch im Allgäu

Zu einem guten Ausflug gehört auch eine Einkehr. Direkt beim Schloss Zeil in Leutkirch im Allgäu liegt der über 400 Jahre alte Schlossgasthof "Grüner Baum". Das Restaurant bietet bevorzugt Spezialitäten aus Schwaben an. Zu empfehlen sind laut Karte die Wildgerichte, da das Wild vorwiegend direkt aus der fürstlichen Jagd stammt. Der sonnig gelegene Biergarten lädt zum gemütlichen Verweilen ein.

Die Öffnungszeiten:

Montag: 11:00–20:00

Dienstag: Geschlossen

Mittwoch: Geschlossen

Donnerstag 11:00–20:00

Freitag: 11:00–20:00

Samstag: 11:00–20:00

Sonntag: 10:00–20:00

Hochzeit feiern im Schloss Zeil in Leutkirch

Auf Schloss Zeil finden manchmal auch Hochzeiten statt. Vorwiegend gibt der Adel sich hier das Ja-Wort. Auf Schloss Zeil heirateten zum Beispiel Helene von Waldburg zu Zeil und Trauchburg und Ludovic von Neipperg Ende 2024.

Frühlings-Ausflug nach Schloss Zeil in Leutkirch

Schloss Zeil in Leutkirch im Allgäu ist auch im Frühling einen Ausflug wert. Bei einem ausladenden Spaziergang durch die Allgäuer Landschaft verzaubert die beeindruckende Aussicht auf die weißen Berge der Alpen.

Icon Vergrößern Foto: IMAGO / Dreamstime Icon Schließen Schließen Foto: IMAGO / Dreamstime

Die Geschichte von Schloss Zeil in Leutkirch im Allgäu

Im Hochmittelalter herrschten von einer Burg auf dem Zeiler Rücken aus die Grafen von Bregenz und die Grafen von Montfort über das Gebiet zwischen Iller und Kißlegg. Im Jahre 1337 gelangte die Herrschaft Zeil an Truchsess Johann und damit in den Besitz des Hauses Waldburg. Truchsess Froben ließ ab 1599 an - anstelle der alten Burg - die bis heute bestehende Vierflügelanlage errichten. Froben starb im Jahr 1614.

Die umgebende Gartenanlage der Renaissancezeit wurde im Barock, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert dem Geschmack der jeweiligen Zeit angepasst - seit den 1930er Jahren jedoch wieder im Sinne der Renaissance verändert. Im Innenhof des Schlosses befindet sich ein in den Jahren 1982 bis 1989 von Maximilian Rueß geschaffener Brunnen. Das Schloss Zeil ist nie durch Krieg oder Belagerungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Kirche St. Maria von Schloss Zeil

Ein Teil von Schloss Zeil in Leutkirch ist auch die Pfarrkirche St. Maria. Kirche und Stift wurden nach Vorgaben des Bauherrn Truchsess Froben von Waldburg-Zeil im Jahre 1612 fertiggestellt und eingeweiht. Die Kanzel wurde 1784 von Hegenauer, dem „Meister von Friesenhofen“ gebaut. Die Barock-Orgel wurde 1786 aus der Kreuzherrenkirche in Memmingen übernommen.

Die Deckenfresken stammten ursprünglich vom Isnyer Künstler Dyk. Das heute sichtbare zentrale Deckengemälde wurde 1939 nach einer Idee des damaligen Fürsten Erich von Waldburg-Zeil vom Künstler August Braun aus Wangen i. Allgäu neu gemalt. Die kleine Josefskapelle im Wald nordöstlich des Schlosses wurde 1858 aus Holz errichtet.

