Das größte Schloss von Deutschland steht in Baden-Württemberg

Es ist ein riesiger weitläufiger Komplex aus der Barockzeit, die ehemalige Residenz der Kurfürsten von der Pfalz und das größte Schloss Deutschlands: Schloss Mannheim. Alle wichtigen Informationen für Besucherinnen und Besucher des Schlosses Mannheim haben wir hier zusammengefasst:

Wo steht das größte Schloss in Deutschland?

Das größte Schloss in Deutschland steht in Mannheim in Baden-Württemberg. Beachtet man nur die Residenz von Schloss Mannheim ohne Parkanlagen, so ist das Barockschloss mit 600 Räumen und 1.500 Fenstern und einer 440 Meter langen Schaufront das größte Schloss Deutschlands und eines der größten Schlösser Europas.

Schloss Mannheim: Allgemeine Infos auf einen Blick

Schloss Mannheim ist eine ehemalige Residenz der Kurfürsten von der Pfalz in der Stadt Mannheim in Baden-Württemberg.

Schloss Mannheim geht auf die 1606 von Kurfürst Friedrich IV. gegründete Festung „Friedrichsburg“ zurück.

Schloss Mannheim wurde ab 1720 im Auftrag von Karl Philipp von der Pfalz nach Entwurf von Jean Clemens Froimon erbaut.

Im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Mannheim 1943/44 wurde Schloss Mannheim fast vollständig zerstört.

Der Wiederaufbau von Schloss Mannheim erfolgte in den Jahren 1957 bis 1964.

Seit 1967 dient Schloss Mannheim als Sitz der Universität Mannheim.

Schloss Mannheim: Das sind die Öffnungszeiten

Das Schloss Mannheim ist das ganze Jahr über immer von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist je um 16 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Der historische Ehrenhof von Schloss Mannheim

Der Ehrenhof von Schloss Mannheim ist der weite Platz vor der Residenz. Mit seinem historischen Steinpflaster und der imposanten Kulisse der Residenz wird er für kulturelle Großveranstaltungen genutzt und dient als Bühne für Open-Air-Veranstaltungen, wie Opern, Theater und Konzerte.

Icon Vergrößern Der Ehrenhof von Schloss Mannheim. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich Icon Schließen Schließen Der Ehrenhof von Schloss Mannheim. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Fürstlich heiraten im Standesamt des Schlosses Mannheim

Im Schloss Mannheim kann standesamtlich geheiratet werden. Im Rittersaal des Schlosses können Paare sich standesamtlich trauen lassen. Der Saal bietet Platz für 50 Freunde und Verwandte. Für die anschließende Hochzeitsfeier steht der Gartensaal im Erdgeschoss des Schlosses bereit.

Hochzeits-Termine für 2025 im Schloss Mannheim:

25. April 2025

16. Mai 2025

06. Juni 2025

22. August 2025

26. September 2025

24. Oktober 2025

Die standesamtlichen Trauungen finden jeweils um 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 und 14:15 Uhr statt.

Schloss Mannheim: Hier kann man Parken und so gelingt die Anfahrt

Parken nahe dem Schloss Mannheim ist in einer öffentlichen, kostenpflichtigen Tiefgarage in 200 Metern Entfernung gut möglich. Zudem gibt es während der Besichtigungszeit einige Parkplätze für Reisebusse bzw. Wohnmobile im Ehrenhof des Schlosses.

Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schloss Mannheim funktioniert am besten vom Hauptbahnhof Mannheim aus. Von hier geht es mit den Stadtbahnlinien 1, 5 und 7 bis zur Haltestelle „Schloss“. Zu Fuß braucht man vom Hauptbahnhof aus jedoch auch nur zehn Minuten bis zum Schloss Mannheim. Mit dem Auto kann man, sobald man in Mannheim ist, einfach der Beschilderung folgen.

Schloss Mannheim: Der prunkvolle Rittersaal

Ein Prunkstück des Schlosses Mannheim ist der Rittersaal. Hier wurden früher Versammlungen der Ritter des pfälzischen Hubertusordens abgehalten. Heute dient der Rittersaal als großer Festsaal für Empfänge, höfische Feste und Konzerte. Der Rittersaal wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und nach 1947 rekonstruiert. Das barocke Deckengemälde von Cosmas Damian Asam wurde ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1956 nutzte Carolus Vocke historische Fotos, um das Deckengemälde zu rekonstruieren. Dargestellt ist eine Göttertafel zu Ehren der Hochzeit von Peleus mit der Göttin Thetis. Die Wände des Rittersaals schmücken Bildnisse von Kurfürst Carl Philipps Vorfahren.

Icon Vergrößern Kronleuchter hängen im Rittersaal im Barockschloss Mannheim. Foto: IMAGO / Silas Stein Icon Schließen Schließen Kronleuchter hängen im Rittersaal im Barockschloss Mannheim. Foto: IMAGO / Silas Stein

Beliebte Veranstaltungen im Schloss Mannheim: Paul Kalkbrenner und Silvester

Eine der kulturellen Großveranstaltungen, die 2025 im Schloss Mannheim stattfinden, ist das Konzert von Paul Kalkbrenner. Der DJ tritt am Samstag, den 17. Mai 2025 ab 20 Uhr live im Ehrenhof auf.

An Silvester kann jährlich im Schloss Mannheim gefeiert werden. Der Ehrenhof des Schlosses ist einer der Silvester-Hotspots um das Feuerwerk über Mannheim zu bestaunen.

Weitere sehenswerte Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg