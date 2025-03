Eines der größten privaten Schlösser in Deutschlands steht in Baden-Württemberg

Es ist eines der größten Schlösser in Deutschland im Privatbesitz und erhebt sich in der baden-württembergischen Stadt Sigmaringen majestätisch über der Donau: das Schloss Sigmaringen. Die ehemalige Fürsten-Residenz, die auch Hohenzollernschloss genannt wird, ist bis heute der Verwaltungssitz der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Alle Infos für einen Ausflug oder Besuch:

Die Öffnungszeiten von Schloss Sigmaringen 2025

Das Schloss Sigmaringen startet am 10. März 2025 in die Sommersaison. Ab 10. März ist das Hohenzollernschloss täglich zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten für 2025:

10. März bis 9. November: täglich 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

10. November bis 23. Dezember: Donnerstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr.

26. Dezember bis 6. Januar 2026: täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Letzter Einlass je eine Stunde vor Schließung.

Zu folgenden Terminen ist das Schloss geschlossen: 1. Januar, 7. Januar bis 9. März, 24. Dezember, 25. Dezember und 31. Dezember.

Der Besitzer von Schloss Sigmaringen: Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern

Wer bewohnt Schloss Sigmaringen und wem gehört das Hohenzollernschloss? Das Schloss Sigmaringen gehört der Familie Hohenzollern. Das hochadelige Geschlecht wurde im Jahr 1061 erstmals erwähnt. Die Familie hat hier bis heute ihren Wohn- und Verwaltungssitz. Oberhaupt des Hauses Hohenzollern Sigmaringen ist Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern. Er verbrachte laut ARD einen Teil seiner Kindheit in Schloss Sigmaringen und bewohnte nach 2006 den Wilhelmsbau von Schloss Sigmaringen am Karl-Anton-Platz.

Icon Vergrößern Das Schloss Sigmaringen ragt über der Donau auf. Foto: IMAGO / Zoonar Icon Schließen Schließen Das Schloss Sigmaringen ragt über der Donau auf. Foto: IMAGO / Zoonar

Das Hohenzollernschloss von innen: Führungen im Schloss Sigmaringen

Die Führungen im Schloss Sigmaringen bieten dem Besucher einen ausführlichen Einblick in die Familiengeschichte, die Bauentwicklung sowie bedeutende Ereignisse auf dem Hohenzollernschloss. Während der Führung gehen die rund 50 ausgebildeten Schlossführer auf viele Gemälde, Möbel und Stilepochen ein. Besucher haben zudem auch die Möglichkeit, sich die Waffenhalle mit ihrer Waffensammlung auf dem Schloss anzusehen.

Für Einzelreisende, die nicht als Gruppe anreisen, werden alle zwei Stunden öffentliche Führungen durch das Hohenzollernschloss angeboten.

Es ist aber auch möglich, das Schloss selbstständig mit einem Audioguide zu entdecken. Ein besonderes Highlight für die Kleinen: Auch für Kinder gibt es einen speziellen Audioguide. Turmwächter Siggi und Prinzessin Marie nehmen die jüngsten Besucher mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Bei einem Hörspiel erfahren die Kinder auf leichte Art und Weise vieles über die Geschichte des Schlosses und das Leben am Hof. Die Kinderaudiotour ist zeitlich identisch mit der Audiotour für Erwachsene.

Die Preise für die Tickets der Führungen im Schloss Sigmaringen

Was kostet der Eintritt in Schloss Sigmaringen?

Geführte Tour:

Kinder unter 4 Jahren: frei

Kinder zwischen 4 und 17 Jahren: 7 Euro

Erwachsene: 15 Euro

Ermäßigte: 13 Euro

Tour mit Audioguide (inklusive Waffenhalle):

Kinder unter 4 Jahren: frei

Kinder zwischen 4 und 17 Jahren: 7 Euro

Erwachsene: 15 Euro

Ermäßigte: 13 Euro

Führungen für Gruppen:

Ab 20 Personen zahlen Erwachsene pro Person: 13 Euro

Reiseleiter und Busfahrer: frei

Kinder unter 4 Jahren: frei

Kinder zwischen 4 und 17 Jahren: 7 Euro

Icon Vergrößern Das Hohenzollernschloss Sigmaringen mit Licht geschmückt in der Dämmerung. Foto: IMAGO / Zoonar Icon Schließen Schließen Das Hohenzollernschloss Sigmaringen mit Licht geschmückt in der Dämmerung. Foto: IMAGO / Zoonar

Die Geschichte von Schloss Sigmaringen

Die erste Erwähnung der Burg von Sigmaringen erfolgte laut der Webseite des Schlosses im Jahre 1077. Die ursprünglichen Burgelemente verschmolzen im Laufe der Epochen mit den Nachfolgebauten. Im 15. Jahrhundert setzte unter den Grafen von Werdenberg eine neue Bauperiode des Schlosses ein. Die Werdenberger erweiterten den Bau nach Nordosten.

Ein paar Jahre später erfolgte die Erweiterung nach Westen. Die dritte Bauperiode begann mit Graf Karl II. von Hohenzollern-Sigmaringen (1576 – 1606). Unter Baumeister Hans Alberthal aus Dillingen wurden dann in den Jahren 1627 bis 1630 umfangreiche Umbauten durchgeführt. Diese Ausbaumaßnahmen leisteten einen wesentlichen Anteil beim Umbau der Burganlage zum Renaissanceschloss. Um 1650 fasste der Baumeister Michael Beer aus Au im Bregenzerwald die zwei getrennten Gebäude aus der werdenbergischen Zeit unter einem Dach zusammen.

1736 wurde dann der Ahnensaal eingerichtet (Der Saal wurde 1878 renoviert). Unter dem fürstlichen Baumeister Josef Laur wurden in den Jahren 1860-1880 Veränderungen im neugotischen Stil durchgeführt. Eine durchgreifende Neugestaltung erfuhr das Schloss nach dem großen Brand 1893, der fast das ganze Schloss erfasste. Den Abschluss dieser Umbauten bildet die 1902 fertiggestellte Portugiesische Galerie, die den Innenhof des Hohenzollernschlosses zur Stadtseite hin abgrenzt.

Anfahrt zum Schloss Sigmaringen

Vom Bodensee aus fährt man mit dem Auto ab Friedrichshafen am besten über Ravensburg und Bad Saulgau zum Schloss Sigmaringen. Dafür muss eine gute Stunde Fahrtzeit eingeplant werden.

Von Ulm aus geht es mit einer Fahrzeit von 1 Stunde und 20 Minuten über Ehingen und Riedlingen zum Schloss Sigmaringen. Von Stuttgart aus braucht man über die B27 etwa eine Stunde und 30 Minuten.

Da das Schloss nur ein paar Gehminuten vom Sigmaringer Bahnhof entfernt ist, kann es auch mit der Bahn problemlos erreicht werden.

So finden Sie mit Google Maps zum Schloss Hohenzollern.

Icon Vergrößern Das Schloss Sigmaringen ist eines der größten privaten Schlösser in Deutschland. Foto: IMAGO / Zoonar Icon Schließen Schließen Das Schloss Sigmaringen ist eines der größten privaten Schlösser in Deutschland. Foto: IMAGO / Zoonar

Parken beim Schloss Sigmaringen

Möglichkeiten zum Parken gibt es in der Nähe des Schlosses Sigmaringen reichlich. Direkt am Bahnhof steht das große Parkhaus "Prinzengarten". Von hier sind es zu Fuß nur etwa fünf Minuten bis zum Schloss. Ab zwei Stunden kostet Parken hier 3 Euro, was auch die maximale Tagesgebühr ist.

Vom Parkplatz "Landesbahnstraße" aus sind es ebenfalls nur ein paar Minuten, bis man das Schloss Sigmaringen erreicht. Ein Tagesticket kostet hier 2 Euro (auch maximaler Tagesbetrag).

