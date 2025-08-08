Einfach Atemberaubend! Das sind 3 der schönsten Aussichtspunkte am Bodensee

Baden, Radfahren, Schiffstouren und Wanderungen mit Aussicht: Die Region rund um den Bodensee bietet für Ausflügler und Touristen eine große Menge an Möglichkeiten – und ist deshalb so beliebt. Besonders schön sind Ausflugsziele, die eine schöne Aussicht bieten. Über den See, aber auch darüber hinaus.

Manche Locations in Baden-Württemberg haben zusätzlich zum See-Panorama noch das gewisse Etwas, das eine Tour unvergesslich werden lässt. Ob Berg-Biergarten, Grillplatz oder historische Kulisse: Hier kommen drei Tipps aus der Redaktion.

Bodensee-Ausflugsziel in Baden-Württemberg: Grillen mit See-Panorama

Grillen im eigenen Garten kann (fast) jeder. Wieso also nicht mal ein kleines Grillfest mit der Familie an einem Ort mit Bodensee-Panorama? Das geht zum Beispiel am Wasserturm in Horn bei Gaienhofen, einem beliebten Ausflugsziel am westlichen Bodensee. Am Rastplatz stehen Bänke, Tische und eine große Grillstelle bereit.

Icon vergrößern In der Nähe von Gaienhofen befindet sich der Wasserturm Horn mit Rastplatz. Foto: imago/imagebroker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Nähe von Gaienhofen befindet sich der Wasserturm Horn mit Rastplatz. Foto: imago/imagebroker

Vom Wasserturm aus, den Besucher kostenlos betreten können, bietet sich ein Blick über den See bis nach Konstanz, bei idealem Wetter sogar bis zu den Alpen. Der Rastplatz in der Nähe von Radolfzell liegt inmitten eines Landschaftsschutzgebietes und ist unter anderem mit dem Auto und dem Zug zu erreichen.

Traumhafter Seeblick von Burgruine in Baden-Württemberg

Altehrwürdiger geht bei Ludwigshafen zu: Die Ruine Altbodman bietet einen herrlichen Seeblick inmitten einer historischen Kulisse. Sie ist ein Wahrzeichen des Überlinger Sees und liegt auf dem Bodanrück westlich des Frauenbergs. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1170 zurück.

Icon vergrößern Luftbild von der Ruine Altbodman auf dem Bodanrück im Landkreis Konstanz. Foto: imago/imagebroker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Luftbild von der Ruine Altbodman auf dem Bodanrück im Landkreis Konstanz. Foto: imago/imagebroker

Besucher können die ehemalige, hochmittelalterliche Burg südöstlich von Bodman im Landkreis Konstanz über Wander- und Waldwege erreichen. Parkplätze gibt es in der unmittelbaren Nähe, alternativ dauert eine Wanderung vom Ort aus etwa 45 Minuten. Der Eintritt zur Burgruine ist frei.

Wanderung mit Aussicht über den Bodensee – Panorama vom Biergarten

Eine Wanderung am Höchsten, der seinem Namen entsprechend die höchste Erhebung in Oberschwaben ist, lohnt sich nicht nur wegen des Ausblicks vom Gipfel aus. Beispielsweise vom Berggasthof Höchsten aus gibt es mehrere Touren, die einsteigerfreundlich und daher für die gesamte Familie geeignet sind. Eine mögliche Rundtour führt über Lehenhof, Lichtenegg und Glashütten zurück zum Gasthof.

Icon vergrößern Der Fernblick vom Höchsten in Oberschwaben bis zu den Schweizer Alpen mit Säntis und Altmann. Foto: IMAGO/Zoonar Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Fernblick vom Höchsten in Oberschwaben bis zu den Schweizer Alpen mit Säntis und Altmann. Foto: IMAGO/Zoonar

Die Tour im Landkreis Sigmaringen ist etwa 6 Kilometer lang und dauert etwa 2 Stunden. Während der Wanderung, die hauptsächlich über Wald- und Wiesenwege führt, bietet sich ein Panoramablick über den See und die angrenzenden Alpen. Auf 833 Metern Höhe gibt es zudem einen Aussichtspavillon. Nach einer Tour lohnt sich eine Einkehr im Biergarten des Berggasthofes.

Aussichtspunkte am Bodensee – und darüber hinaus

Wer seine Touren und Ausflüge auf das gesamte Baden-Württemberg ausdehnen möchte, findet auch dort zahlreiche Spots mit einem grandiosen Panoramablick. Wir haben hier eine Liste der fünf schönsten Aussichtspunkte im südwestlichen Bundesland zusammengestellt.

Außerdem steht in Baden-Württemberg die höchste Aussichtsplattform Deutschlands. Hoch hinaus geht es auch auf dem höchsten Berg in Baden-Württemberg. Welche Bauwerke im Ländle die höchsten sind, lest ihr hier.