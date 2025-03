Das sind die höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist Rekordhalter in vielerlei Hinsicht: Der Südwesten exportiert den höchsten Wert an Waren im Vergleich zu anderen Bundesländern. Der Innovationsindex ist mit deutlichem Vorsprung der höchste innerhalb der Bundesrepublik. Der Anteil der Gebäude mit Wärmepumpen ist höher als in anderen Bundesländern, und der Anteil der Gebäude, die umfassend gegen Naturschäden versichert sind, ist mit weitem Abstand am höchsten.

Höchste Brücke Deutschlands

Schmalste Straße der Welt

Größte Windkraftanlage der Welt

Bei den höchsten Gebäuden kann Baden-Württemberg nicht mit anderen Bundesländern mithalten. In der Hauptstadt Berlin steht mit dem Fernsehturm das höchste Gebäude Deutschlands (368,0 Meter). Und auch der Europaturm in Frankfurt am Main ist mit 337,5 Metern deutlich höher als das höchste Bauwerk in Baden-Württemberg. Trotzdem gibt es im Ländle einige Bauwerke von imposanter Höhe:

Das sind die acht höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg

Der Sendemast des Senders Mühlacker ist das höchste Bauwerk in Baden-Württemberg.

Platz 1 der höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg: Sendemast Mühlacker

Der Sendemast Mühlacker ist mit 273 Metern das höchste Bauwerk in ganz Baden-Württemberg. In seiner ersten Bauform war er 1930 das größte Bauwerk aus Holz weltweit. Der Rundfunksendeturm sollte eigentlich gesprengt werden, wurde aber letztlich dann doch erhalten - Dank dem Engagement einiger Bürger. Der rot-weiße Senderturm ist seit Jahren das Wahrzeichen der Stadt Mühlacker im Nordwesten Baden-Württembergs und liegt etwa zwölf Kilometer nordöstlich von Pforzheim.

Das Kohlekraftwerk Altbach/Deizisau des Energieversorgers EnBW.

Platz 2: Schornsteine der Kraftwerke Heilbronn und Altbach

Die Schornsteine der Kraftwerke Heilbronn und Altbach-Deizisau messen je 250 Meter in ihrer Höhe und sind damit die zweithöchsten Bauwerke innerhalb der Grenzen Baden-Württembergs. Die Türme sind kilometerweit zu sehen und gelten als heimliche Wahrzeichen. Wie lange es die zweithöchsten Bauwerke in Baden-Württemberg noch geben wird ist jedoch unklar. Sie könnten in den nächsten Jahren dem Erdboden gleichgemacht werden.

Windkraftanlage in Gaildorf bei Stuttgart.

Platz 3: Windkraftanlage Gaildorf

Das dritthöchste Bauwerk Baden-Württembergs steht in Gaildorf nordwestlich von Stuttgart und steht erst seit einigen Jahren. Mit einer Gesamthöhe von 246,5 Metern sind die Windkraftanlagen im Naturstromspeicher Gaildorf gleichzeitig die höchsten Windkraftanlagen der Welt.

Der TK Elevator Testturm bei Rottweil ist das vierthöchste Gebäude in Baden-Württemberg und dient dem Test von Aufzügen.

Platz 4: TK Elevator Turm in Rottweil

Der Thyssenkrupp Testturm für Express- und Hochgeschwindigkeitsaufzüge (TK Elevator Testturm) steht in Rottweil und ist mit 246 Metern nur ein klein wenig kleiner als die Windkraftanlagen in Gaildorf. Gebaut wurde der Turm zwischen 2014 und 2017 und dient der Erprobung von Aufzügen. Auf 232 Metern befindet sich die höchste Besucherplattform Deutschlands. Der Turm erhielt in der Vergangenheit mehrere Architektur- und Designpreise.

Der Fernmeldeturm Mannheim überragt alle anderen Bauwerke der Stadt.

Platz 5: Fernmeldeturm Mannheim

Mit 217,8 Metern ist der Fernmeldeturm in Mannheim das fünfthöchste Bauwerk in ganz Baden-Württemberg. Fertig gestellt wurde der Turm anlässlich zur Bundesgartenschau 1975. Von hier aus wurden lange unter anderem TV-, Rundfunk- und Funksignale versendet. Er zählt zu den Wahrzeichen der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes.

Die Kochertalbrücke der A6 gehört ebenfalls zu den höchsten Bauwerken in Baden-Württemberg.

Platz 6: Kochertalbrücke der A6

Auf Platz sechs der höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg rangiert die Kochertalbrücke bei Geislingen am Kocher. Die gleichzeitig höchste Brücke Deutschlands erreicht eine maximale Höhe von 185 Metern. Über die Kochertalbrücke quert die Autobahn 6 das darunterliegende Tal zwischen Heilbronn und Nürnberg. Sie wurde zwischen 1976 und 1979 errichtet und Ende 1979 für den Verkehr geöffnet.

Der Fernsehturm Stuttgart misst 216,6 Meter.

Platz 7: Fernsehturm Stuttgart

Die Landeshauptstadt Stuttgart kann nur das siebthöchste Gebäude Baden-Württembergs aufweisen. Der Fernsehturm Stuttgart erreicht eine Höhe von 216,6 Metern und dient seit 1956 als Fernseh- und Aussichtsturm. Das Bauwerk steht auf dem Gipfel des Hohen Bopsers und ist seit Jahren ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt.

Höchster Kirchturm der Welt. Das Ulmer Münster schafft es auch in die Liste der höchsten Bauwerke Baden-Württembergs.

Platz 8: Ulmer Münster

Der achte Platz auf der Liste der höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg gehört dem weltberühmten Ulmer Münster. Mit 161,53 Metern ist das Münster gleichzeitig die höchste Kirche der Welt und eines der berühmtesten Bauwerke Deutschlands. Jedes Jahr besuchen rund eine Million Menschen das Bauwerk.