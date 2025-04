Osterferien am Bodensee: Sieben tolle Ausflugstipps, die richtig Spaß machen

Der Bodensee ist im Frühling besonders sehenswert - sowohl auf dem Wasser als auch am Ufer. Glitzernde Wellen, Bergpanorama am östlichen Bodenseeufer, Obstblüte am Ufer und in einem Café die Sonne an einer der vielen Promenaden genießen. Wer aktiv sein möchte, der kann am Bodensee etwa tolle Radtouren oder Wanderungen unternehmen und Kulturliebhaber kommen in einem der vielen Museen oder an den UNESCO-Weltkulturerbestätten wie der Klosterinsel Reichenau oder den Pfahlbauten in Unteruhldingen auf seine Kosten. Langeweile muss am Bodensee nicht sein. Für alle, die sich konkrete Tipps wünschen, sind hier sieben weitere lohnenswerte Ausflugsziele.

Affenberg Salem

Burg Meersburg

Schifffahrt auf dem Bodensee

Insel Mainau

Zeppelin Flug

Wild- und Freizeitpark Allensbach

Rheinfall bei Schaffhausen

Icon Vergrößern Der Affenberg in Salem ist eine der Hauptattraktionen am deutschen Bodenseeufer. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Der Affenberg in Salem ist eine der Hauptattraktionen am deutschen Bodenseeufer. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Affenberg Salem am Bodensee: Beliebt bei Familien

Westlich von Salem liegt im Bodenseekreis der Affenberg Salem - Deutschlands größtes Affenfreigehege. Hier leben rund 200 Berberaffen, die ursprünglich aus den Gebirgsregionen in Marokko und Algerien stammen. Am Affenberg Salem leben die Tiere in einem etwa 20 Hektar großen Waldgebiet. Besucher bewegen sich auf festen Wegen durch das Gehege, ohne durch Gitter von den Tieren getrennt zu sein.

Zudem gibt es am Affenberg Salem ein Damwildgehege und regelmäßig eine brütende Kolonie Weißstörche. An einem großen Weiher lassen sich außerdem die unterschiedlichsten Vogelarten beobachten.

Informationen Berberaffen Herkunft: Gebirgsregion in Marokko und Algerien

Auf der Roten Liste - weltweit nur noch rund 8.000 Tiere

Paarungszeit vorwiegend in den Wintermonaten

Einzige Makakenart außerhalb Asiens

Berberaffen sind Allesfresser

Leben in Gruppen von bis zu rund 80 Individuen

Der Affenberg Salem ist zwischen Mitte März und Mitte November geöffnet. Die Öffnungszeiten sind jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, bzw. saisonal bis 16.30 und 17 Uhr.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 12,50 Euro

Kinder (5 bis 14): 8,50 Euro

Kinder unter 5 sind frei

Zudem gibt es weitere Tickets. Vor Ort gibt es einen kostenfreien Parkplatz und einen Baumwipfelpfad.

Icon Vergrößern Die Burg Meersburg, liegt in Meersburg am Bodensee. Die Burg gilt als eine der ältesten bewohnten Burgen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Die Burg Meersburg, liegt in Meersburg am Bodensee. Die Burg gilt als eine der ältesten bewohnten Burgen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Burg Meersburg am Bodensee: Die älteste bewohnte Burg in Deutschland

Die Burg in Meersburg am Bodensee gilt als die älteste Burg Deutschlands, die noch bewohnt wird. Die Ursprünge der Burg - die ein Wahrzeichen der Gemeinde ist - gehen zurück in das 7. Jahrhundert. Der Merowingerkönig Dagobert I. gilt als der Erbauer der ursprünglichen Burg.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts fiel Burg Meersburg dann in den Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz und wechselte immer wieder die Besitzer. Von 1841 bis zu ihrem Tod im Frühjahr 1848 lebte die berühmte Dichterin Annette von Droste Hülshoff auf Burg Meersburg.

Auf Burg Meersburg gibt es neben einem Rundgang durch das historische Gebäude auch regelmäßig Vorführungen, Konzerte und Lesungen. An den Wochenenden zwischen April und November zeigen Darsteller zudem, wie das Burgleben im Mittelalter aussah. Dazu gibt es ein Burgcafé und einen entsprechenden Shop.

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt liegt zwischen 12,80 für Erwachsene und 8 Euro für Kinder bis 13 Jahren.

Icon Vergrößern Auf dem Bodensee kann man auch schon im Frühjahr mit dem Schiff unterwegs sein. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Auf dem Bodensee kann man auch schon im Frühjahr mit dem Schiff unterwegs sein. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Schifffahrt auf dem Bodensee im Frühling

Ein Besuch auf dem Bodensee ohne Schifffahrt ist beinahe schon wie ein Restaurantbesuch ohne Essen. Besonders im Frühjahr bietet eine Schifffahrt besondere Eindrücke. Blühende Uferlandschaften, ein teils noch verschneites Bergpanorama und die glitzernde Sonne in den Wellen des Sees.

Von April bis Oktober verbinden die Bodenseeschiffe die Uferorte in Baden-Württemberg, Bayern, der Schweiz und Österreich. Zudem gibt es verschiedene Rundfahrten von einzelnen Häfen aus. Wer es gern etwas schneller mag, der kann zum Beispiel mit dem Bodensee-Katamaran stündlich zwischen Konstanz und Friedrichshafen fahren. Autofähren verkehren zudem zwischen Konstanz und Meersburg und Friedrichshafen und Romanshorn in der Schweiz.

Mit dem Schiff können auch mehrere Ausflugsziele angelaufen werden. Dazu zählen unter anderem die Insel Mainau, die Insel Reichenau oder das Schloss Meersburg.

Icon Vergrößern Krokusse auf der Insel Mainau: Die Mainau ist die Blumeninsel im Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger Icon Schließen Schließen Krokusse auf der Insel Mainau: Die Mainau ist die Blumeninsel im Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Insel Mainau: Blumenpracht im Bodensee

Die Insel Mainau ist überregional für ihre Blumenpracht bekannt. Dank des milden Klimas am Bodensee wachsen auf der drittgrößten Insel des Bodensees - neben vielen heimischen Blumen - auch teils tropische Pflanzen. Besonders im Frühling ist die Insel Mainau eine wahre Blumenattraktion. Nach dem Winter sprießen hier tausendfach Krokusse, Narzissen und Tulpen aus dem Boden. Dazu gibt es verschiedene Gewächshäuser, ein Schmetterlingshaus, Spielplätze und Gastronomie.

Die Insel Mainau liegt im Überlinger See, dem nordwestlichen Teil des Bodensees, und kann über eine Brücke und mit dem Schiff erreicht werden.

Informationen zur Insel Mainau Fläche: ca. 45 Hektar

Länge: 1,1 km

Breite: 610 m

Stadtgebiet von Konstanz

Mainau gehört der gräflichen Familie Bernadotte

Bereits in der Jungsteinzeit besiedelt

Icon Vergrößern Rundflüge mit dem Zeppelin NT (Neue Technologie) gibt es ab Friedrichshafen am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Rundflüge mit dem Zeppelin NT (Neue Technologie) gibt es ab Friedrichshafen am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Zeppelin-Flug: Den Bodensee aus der Luft erkunden

Seit über 20 Jahren fliegen wieder Zeppeline über den Bodensee. Heute vornehmlich zu Tourismuszwecken eingesetzt wird der Zeppelin NT, mit dem vom Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen täglich Rundflüge angeboten werden. Die Luftschiffe - die zu den größten der Welt gehören - fliegen in einer Höhe von rund 300 Metern. Ab Friedrichshafen werden mehrere Rundflüge angeboten:

Flug Friedrichshafen

Flug Ravensburg

Flug Meersburg

Flug Lindau

Flug Mainau

Flug Bregenz

Flug Schweizer Ufer

Flug Dornbirn

Flug Radolfzell

Flug Bodensee

Flug Rheinfall - Schaffhausen

Der kürzeste Flug rund um Friedrichshafen dauert rund 30 Minuten, die Rundflüge um den Bodensee und zum Rheinfall in Schaffhausen sogar rund zwei Stunden. Die Preise für die Rundflüge sind zwar nicht unbedingt billig, allerdings bieten sich tolle Aussichten von Bord der Luftschiffe aus.

Icon Vergrößern In Allensbach am Bodensee gibt es unter anderem Damwild zu sehen. Foto: picture alliance / dpa | Angelika Warmuth Icon Schließen Schließen In Allensbach am Bodensee gibt es unter anderem Damwild zu sehen. Foto: picture alliance / dpa | Angelika Warmuth

Wild und Freizeitpark Allensbach: Wildtiere am Bodensee

Ein Ausflugsziel für die ganze Familie ist unter anderem der Wild- und Freizeitpark in Allensbach zwischen Konstanz und Radolfzell. Der früher unter dem Namen Wildpark Bodanrück bekannte Park umfasst rund 75 Hektar und wird jedes Jahr von rund 120.000 Menschen besucht.

Insgesamt leben im Wildpark rund 300 Tiere - vorwiegend aus Europa. Die Gehege für Wisente, Dam- und Rotwild sind frei zugänglich. Darüber hinaus werden auch Braunbären, Luchse, Murmeltiere und sogar Polarwölfe in dem Park gehalten. Für Kinder gibt es verschiedene Fahrgeschäfte, einen der höchsten Rutschentürme in Süddeutschland, eine kleine Eisenbahn mit einer rund 1,4 Kilometer langen Strecke und einen Abenteuerspielplatz.

Der Wild- und Freizeitpark Allensbach ist ganzjährig von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den Monaten von Mai bis Ende September öffnet der Park bereits ab 9 Uhr. Die Eintrittspreise:

Erwachsene: 16 Euro

Kinder (3 - 15 Jahre): 14 Euro

Schüler/Studenten/Senioren: 14.50 Euro

Icon Vergrößern Der Rheinfall liegt zwar nicht direkt am Bodensee, gehört aber zu den wichtigsten Attraktionen des Bodenseeraumes. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger Icon Schließen Schließen Der Rheinfall liegt zwar nicht direkt am Bodensee, gehört aber zu den wichtigsten Attraktionen des Bodenseeraumes. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Rheinfall bei Schaffhausen: Einer der größten Wasserfälle in Europa

Nicht direkt am Bodensee, aber in leicht erreichbarer Nähe, liegt einer der größten Wasserfälle auf dem europäischen Kontinent. Der Rheinfall bei Schaffhausen zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen im Bodenseeraum. Der Rheinfall liegt auf dem Gemeindegebiet von Neuhausen (Kanton Schaffhausen) und Laufen-Uhwiesen (Kanton Zürich) etwa vier Kilometer südwestlich der Stadt Schaffhausen. Jedes Jahr besuchen viele Tausend Menschen, den etwa 23 Meter hohen und 150 Meter breiten Rheinfall.

Die herabstürzenden Wassermassen können auch im Rahmen von Rundfahrten mit dem Schiff angefahren werden. Die Fahrten finden von April bis Oktober statt. Perfekt also auch für einen Frühjahrsausflug geeignet.

Icon Vergrößern In der Nähe des Bodensees gibt es weitere tolle Ausflugsziele. Dazu zählt zum Beispiel die mittelalterliche Baustelle „Campus Galli“. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen In der Nähe des Bodensees gibt es weitere tolle Ausflugsziele. Dazu zählt zum Beispiel die mittelalterliche Baustelle „Campus Galli“. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Weitere Ideen für Frühlingsausflüge am Bodensee

Rund um den Bodensee gibt es viele weitere lohnende Ausflugsziele. Dazu gehören unter anderem: