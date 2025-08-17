Tom Kaulitz macht seinem Ärger Luft: „Das sagt man doch nicht“ – warum muss er Heidi Klum verteidigen?

Bill und Tom Kaulitz feiern mit ihrer Band „Tokio Hotel“ dieses Jahr das zwanzigste Jubiläum ihres ersten großen Hits „Durch den Monsun“. Seit diesem Erfolg stehen die Zwillinge im Rampenlicht. Die mediale Aufmerksamkeit hat aber nicht nur positive Seiten. Auch das Privatleben der Kaulitz-Brüder wird in den Medien immer wieder thematisiert. Tom Kaulitz' Ehe mit Supermodel Heidi Klum wird seit ihrem Kennenlernen immer wieder in der Boulevardpresse besprochen. Klum ist 16 Jahre älter als ihr Ehemann. Kürzlich feierte das Paar seinen sechsten Hochzeitstag. Trotzdem scheint sich die Medienlandschaft bisher nicht an den Anblick der beiden gewöhnt zu haben.

Tom Kaulitz fassungslos über Artikel der Daily Mail

In der Folge vom 13. August 2025 seines Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den er zusammen mit seinem Bruder Bill betreibt, zeigt sich der Tom Kaulitz fassungslos über einen aktuellen Artikel der britischen Boulevard-Zeitung Daily Mail. „Ist ja sowieso ein schlimmes Blatt“, leitet der 35-Jährige seine Gedanken ein und liest dann den Titel eines Artikels über ihn und Ehefrau Heidi Klum vor: „Heidi Klum, 52, puts on cheeky display as she celebrates major milestone with boy toy husband Tom Kaulitz, 35.“ Übersetzt bedeutet das: „Heidi Klum, 52, zeigt sich von ihrer frechen Seite, während sie mit ihrem Toyboy-Ehemann Tom Kaulitz, 35, einen wichtigen Meilenstein feiert.“

Bruder Bill Kaulitz kommentiert daraufhin knapp: „Frechheit.“ Das sieht Tom Kaulitz genauso. „Das sagt man doch nicht“, stellt der 35-Jährige fest. Für ihn sei der Begriff „Toyboy“ nicht nur unpassend, sondern schlicht respektlos. „Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag. Da ist doch dieses ‚Toyboy‘ ein Widerspruch in sich, weil das würde man höchstens sagen, wenn man einen Fling (zu Deutsch: Flirt oder Affäre, Anm. d. Red.) mit irgendjemandem hat“, erklärt Tom Kaulitz.

Tom Kaulitz über Schlagzeile: „Warum darf man das denn immer noch so machen?“

Besonders stört den Gitarristen an dieser Schlagzeile, dass sie den Altersunterschied zwischen seiner Ehefrau und ihm so betont. Als „Ageshaming“ bezeichnet Tom Kaulitz dieses Verhalten. „Ist das noch okay? Warum darf man das denn immer noch so machen?“, fragt er Bruder Bill Kaulitz im Podcast. Dieser pflichtet bei: „Das ist irgendwie wieder en vogue. Das darf man wieder. Da macht sich irgendwie keiner was draus.“

Tom Kaulitz zeigt sich sichtlich frustriert. Schließlich könne man für sein Alter ja nichts. Und er fragt sich auch: „Wird das immer ein Thema sein? Ich werde ja nie aufholen. Das wird ja immer gleich bleiben.“ Bruder Bill Kaulitz ist sich sicher: Die Medien werden aus dem Altersunterschied des Paares immer ein Thema machen. Tom Kaulitz jedenfalls bezeichnet die nicht abebbende Berichterstattung über den Altersunterschied zwischen Heidi Klum und ihm als „lächerlich“.

Über eine Schlagzeile kann Tom Kaulitz dann aber doch lachen. Bill Kaulitz gibt einen Titel wieder, den er gelesen habe: „Das Model und der Rocker in Love.“ Sofort als der Sänger die Zeilen ausgesprochen hat, bricht schallendes Gelächter bei den Kaulitz-Brüdern aus und es kommt wieder ein bisschen Leichtigkeit in den Podcast.