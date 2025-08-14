Heidi Klum über die Ehe mit Tom Kaulitz: „Ist das ein Warnsignal?“

Selbstbewusst, zielgerichtet und humorvoll – so wird Heidi Klum in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Gerade, wenn es um ihre Beziehungen geht, teilt das Topmodel gerne und viel, wie es in ihrem Leben zugeht. Zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz verkörpert sie für viele ihrer Fans und Follower ein absolutes Traumpaar – optisch wie von ihrer jeweiligen Art her. Selbst eine Schwangerschaft schließen viele ihrer Anhänger nicht aus – trotz des Altersunterschieds. Dass genau dieser für beide scheinbar kein Thema ist und Klum auch ganz andere Töne in Sachen Ehe anschlagen kann, hat sie nun in einem Interview verraten – doch nicht nur das.

Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz noch verheiratet?

Das Paar hatte sich Ende 2018 verlobt, schon zwei Monate später folgte die Hochzeit mit einer Jacht-Party im Sommer 2019 auf der italienischen Insel Capri. Das Heft des Handelns, so gab es Tom Kaulitz auch in einem Podcast offen zu, liege klar bei seiner Frau Heidi. In nur wenigen Situationen im Alltag beharre er auf seinen Willen, meist gehe es dann ganz unscheinbar um Fußballspiele im TV beispielsweise. Denn im Grundsatz, so sagen beide in verschiedenen Gesprächen, sei es eine Ehe, die „superromantisch“, abwechslungsreich und spannend sei.

Es gebe „eine Menge Dinge, die wir tun“, über die sie jedoch öffentlich wiederum nicht sprechen möchte, wie Heidi Klum nun im Interview mit der US-Zeitschrift People offenbart hat. Was vielleicht negativ klingen mag, meint sie offenbar gerade im Gegenteil – durch ihren Mann habe sie Aspekte im eigenen Leben wahrgenommen, die ihr bisher verborgen blieben. Daher sagt Heidi Klum: „Ich finde es wichtig, im Moment zu leben, einander zu genießen, fair zueinander zu sein und einander zu lieben, und dann sieht man, wie sich die Dinge entwickeln.“

Wenn das Paar Zuhause die Tür hinter sich zuziehe und es beiden gut gehe, „interessiert es mich nicht wirklich, was um uns herum passiert“. Dass es dazu mitunter gar nicht erst gekommen wäre, hat die 52-Jährige nun erstmals preisgegeben.

Vergleich mit Ex-Männern: Welche Unsicherheiten hat Heidi Klum offenbart?

Teil der Wahrheit der Beziehung zu ihrem aktuellen Mann sei eben auch, dass es anfänglich Unsicherheiten auf ihrer Seite gab. Den viel zitierten großen Altersunterschied hätte sie zwar schnell zum Thema gemacht, er aber hätte von Anfang an signalisiert, dass die 16 Jahre keine Rolle spielen würden. Auch Klum sagt im People-Gespräch mittlerweile, dass sie den Eindruck habe, dass es zunehmend akzeptierter sei, dass eine „ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist“. Es sei die Art ihres Mannes, die letztlich ausschlaggebend beim Kennenlernen und in der Ehe sei, die sie überzeuge.

Ihre Ehe wäre beinahe nicht zustande gekommen, wie Klum weiter schildert, schließlich sei sie am Tag ihres Kennenlernens auf einer Party eigentlich überhaupt nicht in der Stimmung gewesen, noch auszugehen. Nach einem arbeitsreichen Tag habe sie sich regelrecht selbst „einen kleinen Tritt in den Hintern gegeben“, sei hingegangen – der Rest ist Geschichte.

Doch auch hier macht das Model klar, dass es nicht ganz so geradlinig verlief, wie das vielleicht nach außen wirken mag. Wenn sie sich in gewissen Aspekten bei Kaulitz an ihre früheren Beziehungen erinnert gefühlt hatte, nahm sie das für sich mit der Frage entgegen: „Oh, das erinnert mich an etwas, das passiert ist, ist das ein Warnsignal?“ Was sie von verschiedenen Männern gelernt hatte, wollte sie zunächst auch auf ihren Neuen übertragen – doch dieser wiederum forderte direkt: „Tom sagte: ‚Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Vergiss alles. Ich muss eine faire Chance bekommen.‘“ Diese gab es offenbar. Denn auch mehrere Jahre nach dem ersten Treffen spricht Klum weiterhin von einer „superromantischen“ Ehe und von einem Mann, der sie nehme, wie sie ist – geschminkt wie ungeschminkt, älter zwar, aber wohl nicht weniger verliebt.

