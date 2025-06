Heidi Klum und Tom Kaulitz nehmen Nachhilfe – worin Kaulitz trotz Musiker-Karriere kein Talent hat

Sonne, Strand und roter Teppich: Supermodel Heidi Klum und ihr Ehemann, der Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz, haben sich gerade verliebt bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Doch in einem Interview hat Klum jetzt offenbart, dass es einen Bereich gibt, in dem der Tokio Hotel-Gitarrist noch deutliches Verbesserungspotenzial hat – und dafür Nachhilfe nimmt. Worum es dabei geht, erfahren Sie hier.

Schon gewusst? Auf einen Termin bei der Zahnärztin oder beim Zahnarzt freuen sich die wenigsten Menschen. So geht es auch Tom Kaulitz. In einem Podcast hat er erzählt, dass er große Angst vor einer anstehenden Zahn-OP habe. O-Ton: „Ich möchte gar nicht im Detail sagen, was es genau ist, aber es ist eine schwere Zahn-OP. Da werden Knochen implantiert.“

„Er hat zwei linke Füße“: Warum Heidi Klum und Tom Kaulitz einen Tanzkurs machen

Seit ihrer Hochzeit 2019 geben Heidi Klum und Tom Kaulitz regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Kaulitz hat dabei schon mit einem Augenzwinkern erzählt, dass er zu Hause durchaus ein „unangenehmer Mann“ sein könne, etwa, wenn es darum geht, potenzielle Partnerinnen oder Partner seiner Stiefkinder mit unbequemen Fragen aus der Reserve zu locken.

Doch unangenehm wird es offenbar auch für ihn selbst, wenn es ans Tanzen geht. Wie Klum der Bunten berichtete, nehmen die beiden aktuell Tanzunterricht, vor allem, weil Tom sich auf dem Parkett schwertut. Der Grund: „Er hat zwei linke Füße“, so Klum.

Klum ist offensichtlich selbst davon überrascht, dass ihr musikalischer Mann dabei so wenig Taktgefühl beweist. „Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen“, sagt sie.

Übriges: Heidi Klum hat sich gerade auf dem Filmfestival in Cannes einen kleinen Fauxpas geleistet und gegen die strenge Kleiderordnung des Festivals verstoßen.

„Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn wiedersehe“: Heidi Klum über Tom Kaulitz

Trotz tänzerischer Defizite zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz scheint die Liebe weiterhin stark zu sein. In einem Interview mit der Gala schwärmte Klum: „Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn nach einer Woche wiedersehe.“ Auch an ihre erste Begegnung erinnert sie sich lebhaft: „Wir waren direkt voneinander attracted – wie Magnete, die gar nicht anders können, als sich anzuziehen. Und wir sind beide sehr starke Magnete, die man nicht wirklich auseinanderziehen kann.“

Apropos Geschmack: Im Hinblick auf Kaffee gehen die Meinungen auseinander. Während sich manche mit einfachem Filterkaffee begnügen, bevorzugen andere Barista-Qualität. Bill Kaulitz, Zwillingsbruder von Tom, zählt augenscheinlich zur letzteren Gruppe – und macht aus seiner Abneigung gegen die Kaffeemaschine in der Villa seines Bruders kein Geheimnis. In dem gemeinsamen Podcast der Zwillingsbrüder klagte er: „Ich hasse eure Kaffeemaschine!“