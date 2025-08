Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag: So verliebt ist das Promi-Paar auch nach sechs Jahren noch

Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten am 3. August 2025 ihren sechsten Hochzeitstag. Anlässlich dieses Jubiläums lässt sich das Topmodel nicht nehmen, ihren Fans zu zeigen, wie verliebt sie noch immer in ihren Ehemann ist. Auch einen Einblick in die sehr private Hochzeit, die 2019 stattfand, gewährt Heidi Klum.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: So präsentieren sie ihr Liebesglück

In einem Instagram-Post zeigt sich Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz küssend in einem Infinity-Pool, der eine wunderschöne Bucht überragt. Beide halten ein Sektglas in der Hand. Passend zum Anlass, denn in dem Instagram-Beitrag geht es um den Hochzeitstag des Paares. „6 years married today“, zu Deutsch „Heute seit 6 Jahren verheiratet“, schreibt Klum dazu. Und auch eine Liebeserklärung an ihren Ehemann hängt sie dran: „Ich liebe dich, mein Tom.“

Dem Beitrag untergelegt ist der Song „Chateau“ von Tokio Hotel, der Band, in der Tom Kaulitz Gitarre spielt. Beachtet man den Songtext, wird klar: Der Song ist nicht zufällig ausgewählt. Frontsänger Bill Kaulitz singt in dem Song: „I know they gonna talk / I know they gonna watch / Baby / I don’t mind / As long as it’s you and I.“ Übersetzt bedeutet das: „Ich weiß, sie werden reden / Ich weiß, sie werden schauen / Baby / es macht mir nichts aus / solange es dich und mich gibt.“ Die Zeilen passen zu Heidi Klums und Tom Kaulitz' Liebesbeziehung. Insbesondere am Anfang wurde die Beziehung kritisch beäugt, denn Tom Kaulitz ist rund 16 Jahre jünger als Heidi Klum. Immer wieder verteidigte das Paar seine Liebe. Dieser Beitrag zum sechsjährigen Hochzeitstag zeigt: Bis heute sind die beiden glücklich und stehen zueinander.

Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigen ihre Hochzeit

In einem weiteren Post zeigt Heidi Klum ein Video, das auf ihrer Hochzeit entstanden ist. Klum und Kaulitz gaben sich 2019 auf der italienischen Insel Capri das Ja-Wort. In dem Video sieht man das Paar glücklich auf seiner Hochzeitsfeier tanzen. Heidi Klum in einem kurzen, aber extravaganten, weißen Kleid mit Federn, Tom Kaulitz in weißem Hemd und weißer Hose. Mit ihren Gästen feiern sie unter Lichterketten und dem italienischen Nachthimmel.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: So lernten sie sich kennen

Dass die „Germany‘s Next Topmodel“-Chefin und der Gitarrist bis heute glücklich sind, zeigt sich auch in der aktuellen Staffel der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“. Stolz erzählen Klum und Kaulitz darin, wie sie sich kennengelernt haben. Im Frühjahr 2018 trafen sich die beiden das erste Mal auf der Geburtstagsfeier des Designers Michael Michalsky. Klum schien nach diesem Treffen so begeistert, dass sie direkt am nächsten Tag nach der Handynummer des Musikers fragte. Das Nachfragen lohnte sich offensichtlich: Nun beginnt ihr siebtes Ehejahr.