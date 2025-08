Warum Heidi Klum gar kein Problem mit dem Altern hat: "Ich laufe gerne sexy herum – auch jetzt noch mit 52."

Im Jahr 1992 nahm Heidi Klum mit 19 Jahren an ihrem ersten Model-Wettbewerb teil. Seit über 30 Jahren ist sie inzwischen ein international erfolgreiches Topmodel, Geschäftsfrau und Moderatorin ihrer eigenen Sendung. Zuletzt konnte man die 52-Jährige als das Gesicht der Bikini-Kampagne einer großen Modemarke überall auf Plakaten in deutschen Innenstädten sehen. Nun hat sie in einem Interview verraten, wie sie wirklich zum Altern steht und welchen Meilenstein des Älterwerdens sie bisher noch nicht erreicht hat.

Auch interessant: Das Supermodel Heidi Klum ist 52 geworden, scheint äußerlich aber kaum zu altern. Jetzt hat sie verraten, was ihre Ernährung damit zu tun hat.

Heidi Klum: Warum sie kein Problem mit dem Altern hat

Bei einem Covershoot an einem nächtlichen Pool, hat Heidi Klum zuletzt über das Altern gesprochen. „Älter zu werden, spielt für mich keine Rolle“, sagte sie in einem Interview mit dem US-amerikanischen People Magazine. „Ich finde, jeder sollte machen, was er will. Ich mag es sexy rumzulaufen - auch jetzt mit 52.“ Ein Aspekt spiele dabei eine entscheidende Rolle: „Es ist jetzt ok, älter zu sein - aber es war nicht immer so.“ Klum beobachtet, dass sich die Fashion-Industrie verändert: „Ich habe das Gefühl, wir sind offener für Falten und Röllchen an unserem Körper. Mit jedem Alter akzeptiert zu werden, ist toll. Auch, dass wir uns geändert haben und da hingekommen sind.“

Übrigens: Anlässlich ihres Geburtstages überraschte ihr ältester Sohn Henry sie mit einem rührenden Post - mit etwas ungewöhnlicher Aufmachung. Heidi Klums Tochter Leni ist in den USA aufgewachsen und lebt in den Staaten. Dennoch hat sie nach eigenen Angaben typisch deutsche Charakterzüge an sich.

Heidi Klum: Diesen Alters-Meilenstein hat sie noch nicht erreicht

Einen Alters-Meilenstein habe sie bisher noch nicht erreicht, verrät Klum im Interview mit People: Graue Haare. Zumindest nicht auf dem Kopf: „Ich habe eins in meiner Augenbraue, das ist seltsam. Und eins an meiner Brust, das manchmal so lang ist.“ Klum gibt noch einen guten Ratschlag, der gerade Frauen im höheren Alter betrifft: „Versteck dich nicht in deinen Fünfzigern. Schönheit verändert sich, und ich liebe Veränderung. Wenn immer alles gleich bleibt, ist das Leben langweilig.“

Auch interessant: Seit sieben Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar. Doch Teil der Klum-Familie zu sein, ist für den Musiker manchmal eine Herausforderung. Das Model verrät, wie sie Tom Kaulitz gleich zu Beginn ihrer Beziehung ehrlich warnte.