Heidi Klum verrät: Davor warnte sie ihren Mann beim Kennenlernen

Glamour, Blitzlichtgewitter und zwei Toms an ihrer Seite: Heidi Klum sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen – an der Seite von Hollywoodstar Tom Cruise und ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Das Supermodel war als Testimonial der Kosmetikmarke L’Oréal Paris vor Ort. Gemeinsam mit Tom Kaulitz präsentierte sie sich auf dem roten Teppich in einer silbernen Robe – sichtbar verliebt und vertraut. Danach verriet sie persönliche Details aus der Kennenlernphase mit ihrem Ehemann.

Heidi Klum: So begann die Liebesgeschichte mit Tom Kaulitz

Im Gespräch mit der Bild erinnert sich Heidi Klum an den Beginn ihrer Beziehung zu Tom Kaulitz und wird ungewohnt persönlich: „Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein“, so Klum. Tom habe jedoch betont, dass er nicht nur ihr Aussehen liebe, sondern auch ihr Wesen und ihre Persönlichkeit – für beide war das Alter in der Folge nie ein Hindernis.

Noch immer nehmen sich beide Zeit füreinander, wenn immer es der Terminplan zulässt. Ein gutes Beispiel: Trotz beruflicher Verpflichtungen nahm sich das Paar in Cannes Zeit für Zweisamkeit. In ihrer Suite im Luxushotel Carlton verbrachten sie entspannte Stunden: „Wir haben uns gesonnt. An den Strand können wir nicht gehen, dort ist es zu voll.“ Auch beim Spaziergang durch Cannes und beim Essen gehen blieben sie gelassen, obwohl Fans regelmäßig um Fotos baten.

Heidi Klum über Selbstbild und Körpergefühl

Mit 51 Jahren wirkt Heidi Klum in sich ruhend – auch in Fragen von Alter und Körperbild. „Ich feiere gerne meinen Geburtstag und war noch nie eine Frau, die herumdruckst oder sich jünger macht, wenn ich auf mein Alter angesprochen werde“, betont sie im Bild-Interview. Schon in jungen Jahren habe sie sich für ihren Körper nicht geschämt: „Ich zeige gerne meinen Körper und bin stolz darauf.“

Als Mutter von vier Kindern – Leni (21), Henry (19), Johan (18) und Lou (15) – erlebt Klum nun, wie ihre Familie zunehmend eigenständig wird - und das fällt ihr nicht leicht. „Es ist schwer für mich, dass meine Kinder jetzt alle flügge werden“, gesteht sie. Und fügt hinzu: „Aber solange sie immer wieder den Weg nach Hause finden, haben wir alles richtig gemacht.“

Gemeinsame Auszeit mit Tom Kaulitz geplant

Klum wirkt strukturiert – doch in diesem Sommer will sie sich bewusst dem Nichtstun widmen. Dafür haben Heidi und Tom in diesem Sommer eine besondere Pause geplant. „Mein Mann und ich reden seit 2 Jahren davon, dass wir uns eine kleine große Auszeit nehmen wollen. Das machen wir diesen Sommer. 4 Wochen Urlaub, nur Tom und ich. Die Handys bleiben nur an für private Anrufe“, verriet sie der Bild. Ihr Ziel: „Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Langeweile spüren.“

Trotz jahrzehntelanger Karriere bleibt Klum geerdet. „Ich empfinde jeden Tag Dankbarkeit. Auch den Menschen gegenüber, die mir einen Job und Chancen gaben“, sagt sie. Ihre Erfolge führt sie auf harte Arbeit zurück: „Ich überlasse nichts dem Zufall, kenne jeden meiner Verträge, nehme jedes Foto und jede Szene meiner Sendung persönlich ab.“