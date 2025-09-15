Ohne ihn wäre Heidi Klum womöglich nicht berühmt geworden: Diese deutsche TV-Legende entdeckte das Model

Topmodel Heidi Klum ist seit Jahrzehnten im Business: nicht nur als Laufsteg- oder Fotomodel bekannt, sondern auch als Moderatorin und TV-Produzentin – vor allem bei Germany's Next Topmodel (GNTM) in Deutschland und Project Runway in den USA – sowie Unternehmerin und Jurorin. Aber wie sie eigentlich entdeckt wurde und ihre Karriere startete, wissen nicht alle. Ein anderer deutscher Promi machte es möglich.

Heidi Klum – vom schüchternen Teenager zur internationalen TV-Ikone

Der Grundstein für Heidi Klums Aufstieg wurde 1992 gelegt, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet: In der damaligen RTL-Sendung Gottschalk rief Entertainer Thomas Gottschalk zu einem Modelwettbewerb namens Model 92 auf. Was aus heutiger Sicht ungewöhnlich wirkt, war für Klum der entscheidende Karriereschritt. Sie bewarb sich – und gewann.

In ihrer Bewerbung nannte die damals 18-jährige Schülerin laut der Bild-Zeitung Jazztanz als Hobby und musste neben ihren Körpermaßen auch ihre Größe angeben – ein Detail, das beinahe zum Hindernis geworden wäre. Die New Yorker Modelagentur, die der Siegerin einen Vertrag in Aussicht stellte, verlangte nämlich eine Mindestgröße von 1,80 Meter. Klum ist nur 1,76 Meter groß.

„Wir hatten sie eigentlich schon aussortiert“, erinnerte sich der damalige Produzent Holm Dressler Jahre später in einem Interview mit der Bild. Aber etwas an Klum sei besonders gewesen. Trotz ihrer Schüchternheit wirkte Heidi Klum sympathisch, offen und natürlich – Eigenschaften, die das Team schließlich überzeugten, sie doch einzuladen.

Rückblickend war diese Entscheidung der Beginn einer einzigartigen Karriere, die sie von Bergisch Gladbach aus auf internationale Laufstege und TV-Bühnen führte.

Ohne ihn wäre Heidi Klum womöglich nicht berühmt geworden: Thomas Gottschalks Modelwettbewerb

Im Finale des Wettbewerbs Model 92, von dem man sich auch heute noch auf YouTube Ausschnitte anschauen kann, schritt Heidi Klum selbstbewusst ins Studio. Dort nahm sie neben zwei weiteren Finalistinnen auf dem grünen Sofa von Moderator Thomas Gottschalk Platz – und musste dort einiges über sich ergehen lassen. Gottschalks Fragen wirken aus heutiger Sicht unangebracht, wie RND berichtet: „Was haltet ihr von Männern um die 40?“, oder „Esst ihr eigentlich genug? Zu meiner Zeit waren die Mädels ein bisschen dicker.“ Klum reagierte nur mit einem Lächeln und gewann schließlich die Abstimmung. Gottschalk überreichte ihr auf Knien einen Blumenstrauß.

Was nach diesem Startschuss folgte, ist bekannt: Heidi Klum wurde zum Topmodel, zur TV-Ikone und zur Unternehmerin. In Deutschland ist sie seit 2006 das Gesicht von Germany's Next Topmodel, in den USA als Jurorin bei America’s Got Talent etabliert. Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz lebt sie inzwischen in Los Angeles – und steht nach wie vor regelmäßig im Rampenlicht.

Wie stehen Heidi Klum und Thomas Gottschalk heute zueinander?

Zu Thomas Gottschalk pflegte Heidi Klum laut RND lange Zeit ein freundschaftliches Verhältnis – doch 2019 fiel auf: Gottschalk war nicht zu Klums Hochzeit mit Kaulitz eingeladen. Auf Nachfrage erklärte der Moderator: „Die ist beleidigt.“ Hintergrund war offenbar ein vorheriger Auftritt Gottschalks im GNTM-Finale, bei dem er die Show als „Kinderfasching“ bezeichnete.

Bei dieser Spitze gegen Klum blieb es nicht. Anfang 2024 lästerte Gottschalk in seinem damaligen Podcast mit Mike Krüger, „Die Supernasen“, unter anderem über Heidi und das Dessous-Shooting mit ihrer Tochter Leni, berichtet prosieben.de. Zudem sagte er: „Ich habe es mir eh schon mit Heidi verschissen, jetzt werde ich es mir mit der ganzen Familie vergraulen.“

Auch über Klums Ehe mit dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz zog Gottschalk her. Im Rahmen der Gerüchte um eine Neuauflage mit den Kaulitz-Brüdern von „Wetten, dass..?“ – der Sendung, die Gottschalk viele Jahre moderierte – kommentierte er in seinem Podcast: „Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz und auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden.“ Das ließ Heidi Klum nicht auf sich sitzen und reagierte im Interview mit dem Radiosender Jam FM: „Mir ist bewusst, dass ich älter bin und auch älter aussehe“, stellte das Model klar. Aber: „Es ist doch unsere Entscheidung!“ Natürlich wisse ihr Mann auch, wie alt sie ist. So etwas wie Thomas Gottschalk zu sagen, sei für Klum „Age-Shaming“. Klum und Kaulitz feierten im August 2025 ihren sechsten Hochzeitstag und zeigten sich nach wie vor verliebt.

Übrigens: Toms Bruder Bill Kaulitz spricht gerne offen über sein gutes Verhältnis zu seiner Schwägerin Heidi Klum: „Wir führen eine Ehe zu dritt“.