Leni und Heidi Klum: So fiese Kommentare hat ihr Partnerlook ausgelöst – Fans reagieren

Heidi Klum ist nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit als erfolgreiches Model bekannt. Auch ihre Tochter Leni hat sich schon in jungen Jahren einen Namen in der Modewelt gemacht und tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Topmodel-Mama. Dass die beiden ein enges Verhältnis haben, ist dabei längst kein Geheimnis mehr. So war Leni in den vergangenen Jahren immer wieder in Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen und übernahm dort sogar schon die Rolle als Gast-Jurorin. Auch auf internationalen roten Teppichen posieren Mutter und Tochter regelmäßig in luxuriösen Roben und begeistern damit ihre zahlreichen Follower. Ihr jüngster Auftritt sorgt derzeit jedoch für Gesprächsstoff. Warum der Partnerlook der beiden in den sozialen Medien auf viel Kritik stieß und wie Fans die Klums verteidigten, lesen Sie hier.

Leni und Heidi Klum: Warum sorgt dieser gemeinsame Auftritt für Kritik?

Derzeit finden in Venedig wieder die berühmten Filmfestspiele statt und locken damit zahlreiche internationale Stars in die italienische Stadt. Unter heftigem Blitzlichtgewitter kommt dort jedes Jahr Prominenz aus der ganzen Welt auf dem roten Teppich zusammen und präsentiert dabei mitunter ihre extravagante Abendgarderobe. Auch das berühmte Mutter-Tochter-Gespann befand sich in diesem Jahr unter den Gästen. Wie beispielsweise das Lifestyle-Magazin Gala oder Focus-online berichteten, posierten Leni und Heidi Klum bei der Premiere von „La Grazia“ gemeinsam vor den Kameras und zeigten sich dabei in einem aufeinander abgestimmten „Lingerie-Look“.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Heidi Klum selbst einige Fotos vom gemeinsamen Auftritt mit ihrer Tochter. Wie dort zu sehen ist, trugen beide Models zwei unterschiedliche Versionen von hautengen Korsettkleidern, die trotz unterschiedlicher Farben und Design-Details miteinander harmonierten und einen bewusst gewählten Partnerlook vermuten lassen. Auf den zahlreichen Schnappschüssen strahlt die Modelmama über das ganze Gesicht und scheint sich sichtlich wohl in ihrem Outfit zu fühlen. Ein Blick in die Kommentare des Instagram-Beitrags zeigt jedoch, dass die Kleiderwahl nicht bei allen gut ankam. Im Gegenteil: Einige Nutzer nahmen bei ihrer Kritik kein Blatt vor dem Mund und schreckten selbst vor figurfeindlichen Kommentaren nicht zurück.

Unter anderem sind dort Kommentare wie „wie viel zu eng das Kleid“ oder „Das Kleid geht echt gar nicht mehr“ zu lesen. Einige Nutzer ließen es sich außerdem nicht nehmen, den Körper des Models zu beurteilen und ließen sogar Vermutungen laut werden, ob Heidi Klum erneut schwanger sei. Klum selbst reagierte nicht auf die teils fragwürdigen und feindlichen Äußerungen. Allerdings hat sie die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account bereits stark eingeschränkt, wie man unter zahlreichen anderen Beiträgen des Models sehen kann. Bei diesen haben Nutzer keine Möglichkeit mehr, einen Kommentar zu hinterlassen.

Wie reagierten Fans auf die fiesen Kommentare gegen Leni und Heidi Klum?

Neben den feindseligen Äußerungen einiger User gab es von den Fans jedoch auch zahlreichen Zuspruch für den gemeinsamen Auftritt des Model-Duos. Eine Nutzerin schrieb dort beispielsweise „Ihr seht wunderschön aus“. Eine andere kommentierte den Beitrag mit: „Mama-Tochter! Immer am schönsten“. Auch für die figurfeindlichen Kommentare bekundeten einige Fans ihr Unverständnis und bestärkten die Performance von Mutter und Tochter auf dem roten Teppich.

