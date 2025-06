Skandal in Cannes: Heidi Klum verstößt gegen neue Kleiderregel

Das Filmfestival von Cannes ist eine der wichtigsten Institutionen der Filmwelt. Wer hier mit einem Film in die Auswahl kommt, oder womöglich noch eine goldene Palme gewinnt, gehört zur internationalen Film-Elite. Das Festival, das vom 13. bis 24. Mai 2025 in der südfranzösischen Stadt veranstaltet wird, zieht auch dieses Jahr wieder alle möglichen Stars an: Halle Berry, Aïssa Maïga, Samir Hussein, Farhana Bodi, Afraa Al Noaimi. Sie alle konnte man in spektakulären Outfits auf dem roten Teppich der Cannes-Eröffnung bestaunen. Und das, obwohl der Dresscode dieses Jahr von der Festivalleitung verschärft wurde.

Auch dabei war die in Los Angeles lebende Heidi Klum. Das deutsche Supermodel hat sich einen Fauxpas geleistet, indem sie gegen die strenge Kleiderordnung verstoßen hat. Was diese vorgibt und welche Richtlinie Heidi Klum missachtet hat, erfahren Sie hier.

Heidi Klum verstößt in Cannes: Was steht im neuen Dresscode des Festivals?

Die verschärfte Kleiderordnung auf den Veranstaltungen von Cannes kann man auf der Website des Filmfestivals festival-cannes.com einsehen. Für die Grand Théâtre Lumière-Gala gibt es sogar sehr genaue Vorschriften: Klassischerweise sollte man einen Smoking oder ein langes Kleid tragen. Alternativ ist aber auch ein „kleines Schwarzes“ erlaubt, ein Cocktail-Kleid, ein dunkler Hosenanzug oder ein elegantes Top mit dunkler Hose. Was absolut nicht erwünscht ist, ist Nacktheit - oder auch zu viel Kleid. „Voluminöse Outfits, besonders mit langer Schleppe, die den Fluss der Gäste behindern oder die Sitzordnung im Theater verkomplizieren, sind verboten“, schreibt die Festival-Leitung in ihren FAQ. Mitarbeiter des Festivals würden Gästen, die diese Regel missachten, den Zugang zum roten Teppich verwehren, heißt es weiter.

Cannes Filmfestival: Wie verstoßen Heidi Klum und andere Stars gegen den Dresscode?

Das Festival von Cannes hält eindeutig auf seiner Internetseite fest: Keine voluminösen Kleider mit langer Schleppe, weil das den Menschenfluss auf dem roten Teppich und in den Sitzreihen behindern würde. Schaut man sich Heidi Klums Cannes-Kleid an, scheint es genau auf die Beschreibung des verbotenen Kleides zu passen: Klum trug ein mit großen Rüschen übersätes pinkes Kleid, von dem auf der Rückseite eine lange, ebenfalls berüschte Schleppe herausragte, die mit der Länge immer breiter und buschiger wurde und sogar getragen werden musste. Der Gala verwiesen wurde die 51-Jährige nicht. Aber vielleicht hat sie den einen oder anderen kritischen Blick der Security-Leute geerntet.

