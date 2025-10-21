Heidi Klum: So liebevoll spricht Sohn Henry über sie und Ex-Mann Seal

Heidi Klum ist aus der Modewelt und Unterhaltungsbranche kaum noch wegzudenken. Obwohl die 52-Jährige in der Schule gehänselt wurde, begeistert sie Fans immer wieder mit ihrer offenen und lebensfrohen Art – und seit über 20 Jahren mit ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM). Auch einige ihrer Kinder fühlen sich auf dem Laufsteg, vor der Kamera und in der Öffentlichkeit bereits wie zu Hause. Mit Tochter Leni Klum hat das Supermodel bereits mehrfach gemeinsame Sache gemacht. In Venedig zum Beispiel ist das Klumsche Mutter-Tochter-Duo zusammen im Korsettlook aufgetreten.

Inzwischen ist auch Heidi Klums ältester Sohn Henry in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter getreten und in der Modewelt angekommen. Der 20-Jährige konnte jetzt zudem sein Debüt in der 56. Ausgabe des Tush-Magazins mit einer Fotoreihe feiern. Im zugehörigen Interview bezeichnete er sowohl Heidi Klum als auch seinen Papa, den britischen Sänger Seal, als „große Inspiration“. Was hat Henry außerdem verraten?

Heidi Klum und Seal: Das sagt Henry über seine Eltern

Für das Beauty-Magazin wurde Henry Samuel im eleganten Schwarz-Weiß-Look abgelichtet. Einige Aufnahmen sowie einen Ausschnitt aus dem Tush-Interview hat das Magazin des ehemaligen GNTM-Jurors Armin Morbach online auf Instagram geteilt.

Im Gespräch mit Tush hat Henry laut stern.de unter anderem erzählt, wie er vom Promi-Sohn selbst zur Persönlichkeit geworden ist und wie seine Eltern ihm dabei geholfen haben. Als Henry jünger war, habe er es nämlich „tatsächlich nicht gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen“. Über sich selbst sagt das Model, er sei sehr introvertiert gewesen, und es habe gedauert, bis er sich im Rampenlicht wohlgefühlt habe. „Eine Sache, die ich über mich gelernt habe, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, ist, mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen und einfach selbstbewusst zu sein. “

Heidi Klum und Seal bezeichnet der 20-Jährige auf seinem Weg liebevoll als „große Inspiration“. Beide würden lieben, was sie machen. Sie seien sehr optimistische und zielstrebige Menschen. Henry sagt, sie hätten ihm beigebracht, „meinen eigenen Weg zu gehen, und mich darin unterstützt, der Mensch zu werden, der ich wirklich sein will“.

Während seine Eltern ihre Leidenschaft längst gefunden hätten – Heidi Klum als Model und Entertainerin und Seal als Musiker –, sei Henry selbst noch auf der Suche und habe dabei „schon einiges ausprobiert, in der Musik und in der Mode“.

Sohn von Heidi Klum: Das verbindet Henry mit Deutschland

„Lustig, freundlich, optimistisch, sportlich und einfach spaßig“ – das sind die fünf Wörter, die Heidi Klums Sohn am besten beschreiben, sagt Henry Samuel selbst in einem Clip, den das Tush-Magazin auf Instagram gepostet hat. Das Deutscheste an ihm sei seine Mutter und „dass ich Schnitzel mag“.

Auch von Mama Heidi Klum inspiriert dürfte seine Liebe zu Bergisch Gladbach sein. „Meine Oma lebt dort und wir verbringen in den Ferien dort Zeit mit ihr. Direkt neben ihrem Haus ist ein Wald und der hat einen sehr nostalgischen und besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich es als Kind geliebt habe, dort zu spielen“, sagte Henry in die Kamera.

Aus Henrys Kindheit stammen auch seine ersten Erinnerungen an Mode und Beauty. Im Interview mit Tush hat das angehende Model verraten, er sei schon früh damit in Kontakt gekommen und habe Spaß daran gefunden. Schwester Leni Klum habe ihm zum Beispiel ihre Prinzessinnenkleider angezogen. „Mir hat das gar nichts ausgemacht. Ich hab‘s geliebt. Für mich war das ein Kostüm und so, als würde ich in eine andere Rolle schlüpfen“, sagte Henry.

Im Clip auf Instagram erinnert er sich außerdem an „Leni, die Make-up an mir geübt hat“ und sich selbst, wie er „durch die Flure unseres Hauses in den High Heels meiner Mutter laufe“. Womöglich haben sich so schon damals Henrys Modelgene gezeigt.