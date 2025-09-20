Seltener Einblick ins Familienleben: Heidi Klum ist viel kleiner als ihre Söhne

Models aller Geschlechter müssen in der Regel eine Eigenschaft mitbringen, die auch bei der Casting-Show „Germanys Next Topmodel“ oft diskutiert wird: Sie sollen groß sein. Laut der Agentur CM Models müssen Frauen, die international in der Branche arbeiten wollen, zwischen 1,76 und 1,88 Metern Körpergröße mitbringen. Das deutsche Supermodel Heidi Klum befindet sich mit ihrer Körpergröße von 1,76 m eher im unteren Bereich dieses Spektrums. Klein wirkt Klum auch zuletzt im Vergleich mit ihren eigenen Kindern. Ein neues Foto zeigt: Sie ist inzwischen deutlich kleiner als ihre Söhne. Wie viel kleiner sie wirklich ist und was ihre Söhne aktuell alles machen, erfahren Sie hier.

Seltener Einblick: So viel kleiner ist Heidi Klum als ihre Söhne

Am 4. Juli hat die in Los Angeles lebende Klum auf ihrem Intstagram-Kanal neue Fotos aus ihrem Privatleben gepostet. Es liegt nahe, dass die 52-Jährige mit ihrer Familie den „4th of July“ gefeiert hat. Auf manchen der Fotos sind selbstgemachte Drinks und Burger zu sehen. An diesem Tag feiern manche US-Amerikanerinnen und -Amerikaner ihren Nationalfeiertag, häufig, indem sie grillen und Feuerwerk zünden. Doch auf den Bildern ist nicht nur Essen zu sehen.

Auf dem ersten Foto ihres Instagram-Posts sieht man Heidi Klum in einem sommerlichen Kleid, fröhlich in die Kamera grinsend. Links und rechts umarmen sie ihre Söhne Henry und Johan Samuel und lächeln ebenfalls. Henry, der links von seiner Mutter steht, ist 19 Jahre alt. Rechts von Heidi Klum ist Johan, der inzwischen 18 Jahre alt ist. In den USA sind die beiden noch nicht mal volljährig, aber sie sind bereits deutlich größer als ihre Mutter. Mindestens einen Kopf größer sind sie inzwischen als Heidi Klum. Klum hat ebenfalls ein Foto mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz gepostet, der nicht viel größer ist als sie. Nicht auf den Fotos zu sehen, sind Heidi Klums Töchter Leni (21) und Lou (15).

Das machen Heidi Klums Söhne Henry und Johan Samuel

Der 19-jährige Henry Samuel gab erst vor Kurzem sein Debüt auf dem Roten Teppich bei den American Music Awards in Las Vegas. Dort war er mit seiner Mutter unterwegs. Nicht lange davor ist er bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris seinen ersten Runway als Model gelaufen. Johan hat im Juni 2025 seinen Highschool-Abschluss gefeiert. Seine berühmte Mutter war dort natürlich auch dabei.

