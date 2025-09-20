Heidi Klum überrascht mit Geständnis: „Ich bin total für Botox“

Blonde, lange Haare, strahlendes Lachen und gerne auch mal etwas freizügiger – so kennt man Heidi Klum seit dem Beginn ihrer Model-Karriere in den 90er Jahren. Und genau so zeigt sich die Unternehmerin auch heute mit 52 Jahren noch. „Weg vom Fenster“ ist die Ü-50-Jährige noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Sie stehe noch immer mitten im Rampenlicht, erklärte Klum in einem Interview mit dem US-amerikanischen People-Magazin. Sie sagte: „Schönheit verändert sich ständig, und ich bin bereit für diese Veränderung. Wenn immer alles gleich bleibt, wird das Leben langweilig.“

Alles andere als langweilig war auch eine Enthüllung, die Heidi Klum im Interview gemacht hat. Sie überraschte mit einem Botox-Geständnis, verriet dabei eine Sache aber nicht.

Übrigens: Heidi Klum hat jüngst verraten, warum sie nie im Gesicht schwitzt. Hinter dem Beauty-Geheimnis steckt wohl purer Wille. Etwas leichter nachzumachen ist da der neue Haarschnitt des Models.

Heidi Klum: „Ich bin total für Botox“ – hat sie auch selbst etwas machen lassen?

Selbstbewusst war Heidi Klum, die bald eine neue Show bekommen soll, schon immer – sowohl 1992, als sie mit 19 Jahren in der Modebranche durchgestartet ist, als auch 2025 mit 52 Jahren. Das kam nicht erst mit dem Alter, erklärte Klum dem People-Magazin. „Ich habe kein Problem damit, in Unterwäsche herumzulaufen. Ich verstecke mich nicht in einer Ecke“ – und das gilt wohl schon immer.

Aber dass sie auch heute noch als Model begehrt ist, führt Klum unter anderem auf einen Wandel in der Branche zurück. „Heute ist es okay, älter zu sein – aber früher war das nicht so“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Rundungen an unserem Körper heute eher akzeptieren. Es ist toll, dass man in jedem Alter angenommen wird, dass wir uns verändert haben und diesen Weg gegangen sind.“

Gerade deshalb kommt ein Geständnis des Models überraschend: „Ich bin total für Botox“, sagte Klum und verkündet trotz aller Body Positivity, sie sei offen für kosmetische Eingriffe.

Ob sie selbst auch etwas hat machen lassen? Dazu sagt die vierfache Mutter im Interview mit dem People-Magazin nichts, zeigt sich aber begeistert von anderen Prominenten, die über ihre Eingriffe sprechen. „Wer über Schönheitsoperationen sprechen und sich austauschen möchte, kann mir gerne alle Nummern geben“, sagte Klum.

Übrigens: Heidi Klum hat erklärt, auf welche zwei Lebensmittel sie verzichtet, um auch mit 52 Jahren noch in Top-Form zu sein. Weiterhin auf dem Speiseplan im Hause Klum steht allerdings ein „typisch deutsches“ Pasta-Gericht. Von Ehemann Tom Kaulitz lässt sich das Supermodel nämlich gerne mal gebratene Eier-Nudeln mit Ketchup auftischen.