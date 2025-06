Heidi Klum in Topform zum 52. Geburtstag – mit diesem außergewöhnlichen Frühstück hält sie sich fit

Viele Menschen starten mit einem süßen Frühstück in den Tag oder verzichten morgens aus Zeitgründen auf ein Frühstück - nicht aber Heidi Klum. Sie legt auf die erste Mahlzeit am Tag viel Wert, wie sie bereits in zahlreichen Interviews betonte. Wichtig scheint ihr dabei zu sein, dass das Frühstück gesund ist. Heidi Klum schreckt der Fitness zuliebe auch nicht vor herzhaften Zutaten zurück.

Heidi Klum: Gesundes Frühstück ist ihr wichtig

Am 1. Juni 2025 ist Heidi Klum 52 Jahre alt geworden, doch von dem Alter ist bei Heidi nichts zu spüren: Zum Geburtstag der gebürtigen Bergisch Gladbacherin verkündete das italienische Modelabel Calzedonia eine neue Werbekampagne mit Klum und postete auf Instagram Fotos und Videos mit Klum in Bikinis der Marke. Freizügig, sexy, jung - so zeigt sich Heidi Klum. Aber wie hält sich Klum so fit?

Gesunde Ernährung und Bewegung werden im Hause Klum großgeschrieben. Wie wichtig der 52-Jährigen neben einem straffen Trainingsprogramm auch die Ernährung ist, hat sie schon beim ein oder anderen Interview in der Vergangenheit betont. Entertainment Tonight (ET) verriet Klum etwa schon vor sechs Jahren, dass sie keine spezielle Diät halte, aber sich generell gesund ernähre.

Marmeladenbrot? Fehlanzeige! Heidi Klum setzt morgens auf eher außergewöhnliche Zutaten. „Ich beginne morgens oft mit tollen Smoothies“, sagte sie gegenüber ET. Und laut dem Fashion-Magazin InStyle verriet die vierfache Mutter vergangenes Jahr, dass ihr Lieblingsfrühstück aus Eiern und Hühnerbrühe bestehe. Dafür schlage Klum drei rohe Eier in einen heißen Topf mit Hühnerbrühe. Mehr brauche sie nicht, um gut in den Tag zu starten. Hühnerbrühe scheint übrigens bei Familie Klum einen hohen Stellenwert zu haben: Auch Tochter Leni Klum, ebenfalls Model, bereitet sich jedes Wochenende eine Hühnerbrühe für die folgende Woche zu.

Heidi Klum: Überraschende Smoothies zum Frühstück

Auf Instagram zeigte Klum auch noch andere ungewöhnliche Frühstücksrezepte: 2024 filmte sie sich, wie sie von einem Zitronenbaum in ihrem Garten in Los Angeles zwei Zitronen pflückte, um sie im Mixer zu einem Smoothie zu verarbeiten - komplett, mit Schale. Die Vitaminkur im Glas scheint dem Model zwar nicht besonders gut zu schmecken, doch für die Gesundheit tut Heidi Klum offenbar viel.

Ein anderes Rezept wird vielleicht mehr Anhänger finden, wenngleich es als Frühstück ebenfalls ungewöhnlich ist: eine Suppe aus grünem Spargel, Knoblauch und Zwiebeln. Alles kurz angedünstet und anschließend mit dem Stabmixer püriert, fertig ist der herzhafte Smoothie. „Manche haben das Verlangen nach Pizza, Schokolade und Chips, ich habe das Verlangen nach Knoblauch und Zwiebeln“, kommentierte Klum die deftigen Zutaten bei Instagram.

Übrigens: Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz offenbar auch Pasta-Fan. Allerdings isst Klum die Nudeln mit einer Zutat, die bei vielen Fans für blankes Entsetzen sorgt.

Heidi Klums außergewöhnliche Frühstücksgewohnheiten: herzhaft aber gesund

Die außergewöhnlichen Frühstücksgewohnheiten von Heidi Klum sind dabei überaus gesund: Während die Zitronen laut AOK viel Vitamin C und darüber hinaus sekundäre Pflanzenstoffe beinhalten, enthält der Spargel-Smoothie eine ganze Reihe weiterer gesunder Inhaltstoffe: Grüner Spargel ist laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BzfE) reich an Ballaststoffen, wie Inulin, und liefert die Vitamine A, C und E sowie verschiedene B-Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und die Mineralstoffe Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphat und Eisen. Der Knoblauch hat laut AOK eine lipidsenkende Wirkung und damit einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel.

Ob Heidi Klum mit solchen Rezepten ein leckeres Frühstück zu sich nimmt, ist zwar Geschmackssache - doch klar ist, dass sie ihrer Gesundheit viel Gutes tut mit Zutaten wie Zitronen, Spargel und Knoblauch.

