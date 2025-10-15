Heidi Klum macht ungewöhnliche Entdeckung zwischen ihren Brüsten: So uneitel ist das Supermodel

Heidi Klum ist seit Jahrzehnten Supermodel. Trotzdem redet sie in Interviews oft mit Humor darüber, wie normale Frauenkörper abseits von Bildbearbeitung und Werbeplakaten aussehen. Zur Vogue sagte Klum im Juni beispielsweise, das Älterwerden nehme sie bei sich wahr: „Das Gute ist aber, meine Augen werden immer schlechter, deswegen sehe ich auch nicht mehr jedes Fältchen“, so Klum. Unter anderem erzählte sie auch in einem Interview mit Real Simple: „Plötzlich wachsen einem die Haare an den verschiedensten Stellen.“ Erst zuletzt hat Heidi Klum eine neue Entdeckung zwischen ihren Brüsten gemacht und diese mit ihren Followern geteilt. Worum es sich handelt und wie Klum damit umgeht, erfahren Sie hier.

Heidi Klum: Diese unerwartete Entdeckung macht Heidi Klum

Mitte Oktober 2025 präsentierte Heidi Klum zuerst in einem Instagram-Post einen Kettenanhänger: Ein Replikat ihrer Brüste, die sie „Hans“ und „Franz“ getauft hat. Dann filmt Heidi Klum in der Instagram-Story auf ihr Dekolleté herunter. „Ok, hier ist das Haar, hier ist es an meinem Busen“, sagt sie abgeklärt. Mit Zeigefinger und Daumen zieht sie ein „ganz langes, kleines graues“ Haar lang, um es der Kamera zu präsentieren. Sie fragt sich dann laut: „Soll ich es abschneiden, soll ich es abreißen, rausrupfen, hängenlassen?“ Die Entscheidung ist aber schnell getroffen: „Ich lass es einfach dran“, sagt Klum einen Moment später stolz in die Kamera.

Im Interview mit Real Simple im Februar hatte Klum erklärt, das Selbstbewusstsein über ihr Äußeres habe sie von ihrer Mutter: „Meine Mama hat mir gesagt: Du musst mit der Person zufrieden sein, die du im Spiegel siehst. Wenn du dein Leben lebst und nicht glücklich mit dir bist, wird es schwer, mit anderen Sachen glücklich zu sein.“ Und sie fügte hinzu: „Ich glaube, das Selbstbewusstsein nimmt mit dem Alter zu.“

