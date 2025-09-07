Heidi Klum gegen Tom Kaulitz: Bei diesem TV-Format tritt das Ehepaar gegeneinander an

Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz gelten als echtes Traumpaar. Am 3. August 2025 feierten die beiden Stars bereits ihren sechsten Hochzeitstag. Dabei wirkten die beiden so verliebt wie eh und je, wie ein Instagram-Beitrag des Topmodels zeigt. Doch nicht nur in den sozialen Medien, auch auf den weltweiten roten Teppichen präsentieren sie sich stets vertraut und harmonisch. Der Altersunterschied von 16 Jahren spielte dabei nie eine Rolle. Doch schon bald könnte diese Harmonie auf die Probe gestellt werden: Bei einer bekannten deutschen Preisverleihung treten Klum und Kaulitz in direkter Konkurrenz gegeneinander an. Worum es dabei geht, lesen Sie hier.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Wobei tritt das Traumpaar gegeneinander an?

Heidi Klum ist international nicht nur als Model erfolgreich, sondern hat sich auch als Moderatorin und Jurorin einen Namen gemacht. In den USA ist sie vielen Zuschauern aus Formaten wie „Project Runway“ oder „America’s Got Talent“ bekannt. In Deutschland steht sie seit 2006 als Moderatorin, Chef-Jurorin und Produzentin ihrer eigenen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera. 2025 feierte Klum mit der Erfolgssendung bereits ihr 20-jähriges Jubiläum. Nun gibt es erneut Anlass zur Freude: „Germany’s Next Topmodel“ wurde für den Deutschen Fernsehpreis 2025 nominiert.

Doch auch Ehemann Tom Kaulitz hat beruflich einige Erfolge vorzuweisen und konnte sich ebenfalls in der deutschen Medienlandschaft etablieren. Gemeinsam mit seinem Bruder Bill führt er nicht nur eine Band und einen Podcast, sondern begeistert mit der Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ Millionen von Zuschauern. Die zweite Staffel der Erfolgsserie stürmte nach Veröffentlichung direkt an die Spitze der Netflix-Charts, wie Blickpunkt:Film berichtete. Nun folgt ein weiteres Highlight: Auch Staffel zwei von „Kaulitz & Kaulitz“ ist für den Deutschen Fernsehpreis 2025 nominiert.

Heidi Klum oder die Kaulitz-Brüder: Wer gewinnt den begehrten Preis?

Wie aus der Lister der Nominierungen hervorgeht, die die Jury in Köln veröffentlichte, sind neben anderen Anwärtern sowohl Klums „Germany Next Topmodel“ als auch „Kaulitz und Kaulitz“ in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ für den begehrten Preis nominiert. Damit steht Klum beim Deutschen Fernsehpreis 2025 nicht nur in direkter Konkurrenz zu ihrem Ehemann Tom, sondern auch zu ihrem Schwager Bill Kaulitz. Ein familiäres Duell, das dem Wettbewerb zusätzliche Brisanz verleiht.

Neben Klum und den Kaulitz-Brüdern ist in derselben Kategorie auch das RTL-Format „Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial“ nominiert. Die TV-Gala steigt am 10. September in den Kölner MMC Studios und wird ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wer am Ende den Preis mit nach Hause nehmen darf, bleibt bis dahin abzuwarten. Am engen Verhältnis zwischen Heidi Klum und Tom sowie Bill Kaulitz dürfte jedoch auch die vorübergehende Konkurrenz vermutlich nichts ändern. Die Preisverleihung selbst wird von TV-Ikone Barbara Schöneberger moderiert. Erst kürzlich zeigte sich diese in einem Interview unzufrieden mit dem eigenen Körper und verglich sich dabei ausgerechnet mit Heidi Klum.

