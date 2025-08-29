Tokio-Hotel-Konzert zum Jubiläum: Über diesen nervigen Promi-Gast hat sich Heidi Klum geärgert

Bereits 20 Jahre ist es her, dass die Band Tokio Hotel mit ihrem Hit „Durch den Monsun“ ihren Durchbruch feierte. Zu Ehren dieses Jubiläums gaben die vier Musiker am 15. August 2025 ein Open-Air-Konzert in der ausverkauften Berliner Wuhlheide. Rund 17.000 Menschen kamen, um noch einmal Tokio Hotels größte Hits zu hören. Natürlich kamen auch Prominente, um mit den Kaulitz-Brüdern und ihren Band-Gefährten zu feiern. Einer konnte sich dabei aber nicht so benehmen, wie sich das auf Konzerten gehört.

Tom Kaulitz: Noch nie bei einem Konzert so viel positives Feedback bekommen

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ ließen Tom und Bill Kaulitz den Abend noch einmal Revue passieren. Es sei die größte Produktion gewesen, die sie bisher auf die Beine gestellt haben. Und der Aufwand hat sich offensichtlich gelohnt, wie Tom Kaulitz erklärt: „Ich habe noch nie bei einem Konzert so viel positives Feedback bekommen.“

Nicht nur langjährige Fans befanden sich unter den Zuschauern. Natürlich waren auch prominente Gäste im Publikum, allen voran Tom Kaulitz' Ehefrau, Topmodel Heidi Klum. Diese beschwerte sich aber über das Verhalten eines anderen prominenten Zuschauers, wie Ehemann Tom Kaulitz im Podcast erzählt: „Meine Frau hat sich beschwert, die hat gesagt: ‚Also der Olli Schulz, der stand schräg hinter mir, der hat die ganze Show durchgequatscht.‘“

Bruder Bill Kaulitz bestätigt dieses Gerücht gleich: „Das hab’ ich nämlich auch gehört, das möchte ich jetzt auch einmal rausschicken.“ Der Singer-Songwriter Olli Schulz habe wohl viel mit seinem Sitznachbarn, dem Schauspieler und Sänger Wilson Gonzalez Ochsenknecht, geredet.

Heidi Klum sauer: Olli Schulz quatscht bei „Tokio Hotel“-Konzert

Dass Olli Schulz während des gesamten Konzerts geredet habe, findet Tom Kaulitz aus einem ganz bestimmten Grund besonders frech. Olli Schulz vertrage es selbst nämlich überhaupt nicht, wenn Menschen auf seinen Konzerten nicht zuhören. „Das Geile ist ja, dass Olli der Erste ist, der sich immer aufregt, wenn auf seinen Konzerten gequatscht wird. Ich glaube, Olli ist auch so ein Typ, der hält auch mal die Show an und sagt: ‚Hört ihr mal auf zu quatschen jetzt, ich spiele gerade eine Ballade‘“, gibt Tom Kaulitz wieder.

Die Kaulitz-Brüder nehmen den Fauxpas des Musikers aber mit Humor. Dennoch schmiedet Bill Kaulitz bereits einen Racheplan: „Tom, ich finde, wir sollten auf Ollis Konzert gehen und uns auch mal eine Runde unterhalten.“ Bruder Tom Kaulitz will da sogar noch einen draufsetzen und schlägt lachend vor: „Vielleicht machen wir einen Podcast, während er die Songs spielt.“

Ob sich die Kaulitz-Brüder das wirklich trauen, bleibt abzuwarten. Klar ist: Wirklich übel genommen haben sie dieses Fehlverhalten ihrem Kollegen aber nicht. Zwar habe Tom Kaulitz Olli Schulz darauf angesprochen, aber die beiden hätten dann noch auf der After-Show-Party gemeinsam gefeiert.

Übrigens: Wer das Jubiläumskonzert verpasst hat, kann sich wohl auf die dritte Staffel der Netflix-Serie „Kaulitz und Kaulitz“ freuen. Im Podcast erzählten Tom und Bill Kaulitz, dass einige Aufnahmen des Konzerts darin zu sehen sein werden. Auch Bill Kaulitz' Liebesleben wird sicherlich wieder ein Thema der nächsten Staffel sein.