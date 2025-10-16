Seltener Anblick: Bastian Schweinsteiger begeistert mit Familien-Schnappschuss

Auf Instagram sorgt Bastian Schweinsteiger regelmäßig für Begeisterung bei seinen knapp 17 Millionen Followern. Dabei sind jedoch Fotos von seiner Familie eine Seltenheit. Jetzt macht der ehemalige FC-Bayern-Star eine Ausnahme - sehr zur Freude seiner Fans.

Bastian Schweinsteiger mit Bruder und Papa auf dem Golfplatz

Nach seinem Karriereende 2016 hat Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger das für Rentner typische Hobby aufgenommen: Golfen. Schweinsteiger hat dieses Jahr zum zweiten Mal den „Bastian Schweinsteiger Cup“ ausgerichtet. Bei dem Charity-Golfturnier werden Spenden für die Franz-Beckenbauer-Stiftung gesammelt. Der 41-Jährige besucht auch in seiner Freizeit regelmäßig Golfplätze, unter anderem auch in Begleitung von Thomas Müller. Dass auch seine Familie gern golft, zeigt ein seltener Schnappschuss, den Schweinsteiger auf Instagram gepostet hat.

Seltener Familienschnappschuss der Schweinsteigers - Fans sind begeistert

Auf dem Foto steht Bastian Schweinsteiger mit seinem Bruder Tobias, Vater Alfred und einem vierten Mann auf dem Golfplatz. Das Quartett hatte offenbar Spaß, auch wenn nicht klar ist, wer die Golfpartie am Ende gewonnen hat. Außerdem scheinen alle Fans von weißen Sneakern zu sein. Schweinsteigers Follower sind jedenfalls begeistert von dem seltenen Familienschnappschuss. Das Foto hat bereits über 7400 Likes.

Wo wurde das Bild aufgenommen?

Wo genau Schweinsteiger mit Papa und Bruder zum Golfen war, ist nicht bekannt. Der Hintergrund lässt auf eine bergige Gegend schließen. Auch Tobias Schweinsteiger hat das Foto auf seinem Instagram-Account geteilt. Zusätzlich teilte er in seiner Story ein Selfie in der Berglandschaft und einen Bergsee bei Sonnenuntergang. Doch auch bei den Fotos ist nicht klar, wo sie aufgenommen wurden.

Bastian Schweinsteiger erlebt 2025 Höhen und Tiefen

Bastian Schweinsteiger hat ein Jahr voller Höhen und Tiefen erlebt. Im Juni wurde die Trennung von Ana Ivanović bestätigt. Der Weltmeister von 2014 war seit 2016 mit der Tennisspielerin verheiratet. Das Paar hat drei Söhne. Während Ana Ivanović ihr Single-Dasein genießt, soll Bastian Schweinsteiger bereits eine neue Freundin haben. Noch hat er sich zu den Liebesgerüchten allerdings noch nicht geäußert. Schweinsteiger ist bekannt dafür, sein Privatleben aus der Presse herauszuhalten. Beruflich hingegen sieht es rosiger aus für den Ex-FC-Bayern-Star. Vor kurzem wurde er in die deutsche Fußball-Hall-of-Fame aufgenommen.