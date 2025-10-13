„Es geht wieder los!“ - Bastian Schweinsteiger macht überraschende Ankündigung

Auch fast zehn Jahre nach seinem Karriereende ist Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger im Sport noch aktiv. Neben Golf schlägt sein Herz dabei immer noch für den Fußball. In dem Zusammenhang machte der Weltmeister von 2014 eine wichtige Ankündigung.

Besondere Liga kehrt nach Deutschland zurück

„Es geht wieder los“, mit diesen Worten beginnt der Trailer zur neuen Saison des „Kings Cup Germany“, den Bastian Schweinsteiger auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Im Trailer schaut sich Bastian Schweinsteiger, der der Präsident der „Kings League Germany“ ist, Ausschnitte aus den vergangenen Spielen an, bevor er verkündet, dass die nächste Saison in den Startlöchern steht. Das erste Match des „Kings Cup“ wird dabei am Sonntag, 19. Oktober, ausgetragen. Am Ende des Videos sagt Schweinsteiger dann auch gleich den anderen Team-Präsidenten Bescheid in einer imaginären WhatsApp-Gruppe Bescheid. Darauf folgen im Video begeisterte Reaktionen.

Ein Fußball-Turnier für eine neue Generation: Das ist die „Kings League“

Die „Kings League“, ist eine 7-gegen-7-Fußballliga für die digitale Generation. Jede Saison ist in zwei „Splits“ unterteilt, den Sommer- und Winter-Split. Die Liga zeichnet sich durch Regeln aus, die sich von den traditionellen Fußballregeln unterscheiden. So gibt es Tie-Break-Elfmeterschießen, unlimitierte Auswechslungen und Implementierung von „Geheimwaffen“. Weitere Unterschiede: Die Spiele dauern nur 40 Minuten und finden auf einem kleineren Spielfeld statt. Die „Kings League“ wird nicht im Fernsehen übertragen, stattdessen können Fans die Spiele online auf YouTube, Twitch, TikTok oder anderen Streaminganbietern verfolgen.

Die Entstehung der „Kings League“

Die Liga wurde 2022 vom spanischen Fußballer Gerard Pique in Zusammenarbeit mit anderen Fußball-Persönlichkeiten und Online-Streamern ins Leben gerufen. In Deutschland wurde die Liga erst dieses Jahr eingeführt. Bereits der erste Split im April 2025 wurde laut Medienberichten mit Begeisterung aufgenommen. Neben Deutschland und Spanien gibt es die Kings League noch in Italien, Frankreich, Lateinamerika, Brasilien sowie im Mittleren Osten und Nordafrika (MENA).

Nicht nur Fußball: Bastian Schweinsteiger ist auch in diesem Sport aktiv

Die „Kings League“ ist nicht das einzige Sport-Event, das Schweinsteiger maßgeblich unterstützt. Im Juli fand in Bad Griesbach der zweite Bastian-Schweinsteiger-Cup statt. Bei dem Charity-Golfturnier wird unter anderem Geld für die Franz-Beckenbauer-Stiftung gesammelt. Nach dem Tod des „Kaisers“ hat Bastian Schweinsteiger die Organisation des Turniers übernommen.