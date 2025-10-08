Nach Tränen-Auftritt: Schweinsteiger meldet sich zu Wort

Während Philipp Lahms Laudatio konnte Bastian Schweinsteiger die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs war selbst für den so erfolgreichen Ex-Profi keine alltägliche Sache.

Das unterstrich Schweinsteiger am Tag nach der Veranstaltung noch einmal. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich, hier aufgenommen zu werden. Das bedeutet mir viel“, schrieb der Weltmeister von 2014 bei Instagram.

„Der Fußball hat mir so viele großartige Begegnungen und unvergessliche Erinnerungen geschenkt. Dafür bin ich unendlich dankbar“, erklärte der 41-Jährige: „Danke an alle, die meinen Weg begleiten – ohne euch wäre das nicht möglich“.

Bastian Schweinsteiger dankt Bayern-Weggefährte Lahm

Einen ganz speziellen Dank für „die wunderbare Laudatio“ sprach Schweinsteiger an Lahm aus, mit dem er knapp 14 Jahre zusammen beim FC Bayern gespielt hat und 2014 in Brasilien Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft wurde.

„Es gab einen Moment, in dem jeder und jede Deutsche Bastian Schweinsteiger sein wollte. Das Finale in Rio“, sagte Lahm in Bezug auf das legendäre Endspiel gegen Argentinien, indem der Mittelfeldspieler immer wieder hart angegangen worden war, trotz blutender Wunde aber auf die Zähne biss: „Er war der Fels in der Brandung. Das muss man würdigen“, betonte Lahm und richtete sich dann direkt an Schweinsteiger: „Rio war die Krönung nicht nur meiner, sondern auch deiner Karriere“.

Besonderes Verhältnis zu Neureuther und Müller

„Merci auch an Felix Neureuther und Thomas Müller für eure persönlichen Videobotschaften“, schloss Schweinsteiger sein Posting. Sowohl der ehemalige Ski-Star Neureuther, den Schweinsteiger schon aus Kindheitstagen kennt, als auch Müller gehören zu seinen Kumpels. Mit Müller, der aktuell in Kanada bei den Vancouver Whitecaps für Furore sorgt, trifft sich Schweinsteiger beispielsweise immer wieder zum Golfen.

Schweinsteiger bestritt in seiner Karriere 500 Pflichtspiele für den FC Bayern, wurde mit den Münchnern acht Mal Deutscher Meister, gewann 2013 mit dem FCB die Champions League und wurde in jenem Jahr auch Deutschlands Fußballer des Jahres. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 121 Länderspiele und liegt damit auf Rang sechs der deutschen Rekordspieler.