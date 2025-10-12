Bastian Schweinsteiger hat angeblich neue Freundin: Ihr Exfreund packt aus

Anfang April machten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović ihre Trennung öffentlich. Der Fußball-Weltmeister und die Ex-Tennisspielerin waren knapp zehn Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne. Nur wenige Monate nach der Trennung soll Schweinsteiger bereits mit einer neuen Freundin gesehen worden sein. Deren Ex-Partner hat nun gegenüber der Bunten über den Herzschmerz berichtet, den er durch die Trennung erfahren hat.

Schweinsteiger und die neue Freundin

Bastian Schweinsteiger und seine neue Freundin sollen bereits seit Monaten eine Beziehung führen. Mittlerweile versteckt sich das Paar auch nicht mehr. Ein herber Schlag für ihre jeweiligen Ex-Partner. Besonders der Ex von Schweinsteigers vermeintlich neuer Freundin scheint tief verletzt zu sein.

Ex-Partner von Schweinsteigers neuer Freundin schüttet sein Herz aus

Der ehemalige Lebensgefährte von Schweinis angeblicher Neuer schüttet der Bunten via WhatsApp sein Herz aus und schildert, wie es so weit kommen konnte. Er sei naiv gewesen, findet er. Er habe gewartet, dass seine Frau von ihrem Sport nach Hause kommen würde und sei gegen Warnungen von Freunden und Familie lange immun gewesen. Er habe die Wahrheit nicht sehen wollen, bis es zu spät war.

Wie geht es Ana Ivanović nach der Trennung?

Ana Ivanović scheint dagegen das Ehe-Aus gut verkraftet zu haben. Statt sich zu verstecken, tritt sie selbstbewusst in der Öffentlichkeit auf. Etwa kurz vor dem Finale der French Open. Auch auf Instagram zeigt die Ex-Tennisspielerin, dass sie ihr Leben als Single genießt und nicht in Trauer verfällt.

Informationen zu Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder