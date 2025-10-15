Mysteriöser Instagram-Post: Ist Ana Ivanović Teil dieser legendären Modenschau?

Ana Ivanović genießt ihr Single-Leben nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Dabei sorgt sie vor allem mit Fotos von sich in toller Abendgarderobe bei verschiedenen Events für Begeisterung. Aktuell ist sie in New York, vermutlich bei einem der größten Mode-Events des Jahres.

„Etwas Unglaubliches wird passieren …“: Ana Ivanović sorgt auf Instagram für Rätselraten

In ihrer Instagram-Story teilt Ivanović zwei Videos und drei Fotos, die darauf hindeuten, dass die ehemalige Tennisspielerin bei der Victoria's-Secret-Modenschau in New York ist. Auf dem ersten Bild ist in Schwarz-Weiß eine Tasche, Lipgloss, ein Buch und eine Sonnenbrille zu sehen, es scheint in einem Flugzeug aufgenommen worden zu sein. Dazu schreibt Ivanović: „Something amazing ist about to happen ...“ (auf Deutsch etwa: „Etwas Unglaubliches wird passieren ...“).

Ana Ivanović für Victoria's Secret-Show in New York

Als Nächstes folgt ein Video, das wohl von Ivanović selbst stammt. Vom Fenster aus sieht man die Skyline von Manhattan, Ana Ivanović ist offenbar in New York. In dem Video ist aus der Ego-Perspektive zu sehen, wie ein Karton und eine Geschenktasche ausgepackt werden. Dabei interessant: Der Karton trägt die Aufschrift „Models to the Runway - Victoria's Secret“. Ivanović schreibt dazu, wie sehr sie sich auf die Show freue. Klingt fast so, als wäre die ehemalige Weltranglistenerste als Model bei der berühmten Dessous-Modenschau dabei. Oder ist sie nur VIP-Gast? Das nächste Video in ihrer Story könnte die Spekulationen noch anheizen.

Wird Ana Ivanović etwa zum „Engel“?

Im dritten Video ist zu sehen, wie eine Kleiderstange mit Victoria's-Secret-Bademänteln an der Kamera vorbeifährt. Dieses Video stammt nicht von Ivanović, sondern von „Victoria's Secret Serbia“, also dem serbischen Ableger der Luxus-Dessous-Marke. An der Kleiderstange hängt ein Zettel mit der Aufschrift „Angels Only“. Also nur für die „Engel“, wie die „Victoria's Secret“-Models auch genannt werden, da sie immer mit aufwendigen Flügeln über den Laufsteg stolzieren. Ein weiterer Hinweis, dass sich Ana Ivanović die Flügel umschnallt?

Die Victoria's Secret Show 2025: Hier könnt ihr sie sehen

Wahrscheinlich ist Ana Ivanović auch nur als Promi-Gast vor Ort. Dafür spricht der Goodie-Bag, den sie nach dem Karton auspackt. Bei solchen Glamour-Events werden üblicherweise Geschenktüten mit hochwertigen Give-aways an prominente Gäste verteilt. Es ist also durchaus möglich, dass Ivanović als Star-Gast „Victoria's Secret Serbia“ repräsentieren will. Wer Ivanovićs tatsächliche Rolle bei der Modenschau herausfinden will, sollte am 15. Oktober den Fernseher, das Smartphone oder den Laptop anschalten. Die diesjährige „Victoria's Secret“-Show wird auf Amazon Prime um ein Uhr nachts live übertragen.