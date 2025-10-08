Logo all-in.de
Ex-Tennisstar

Gesunder Start in den Tag: Ana Ivanović begeistert mit Smoothie-Rezept

Auch nach dem Karriereende achtet Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic auf ihre Gesundheit. Jetzt hat sie für ihre Instagram-Follower ein leckeres Smoothie-Rezept.
Von Corinna Sedlmeier
    Ana Ivanović sorgt regelmäßig mit ihren Workout- und Gesundheitsvideos auf Instagram für Begeisterung. Jetzt präsentiert die dreifache Mutter ein Smoothie-Rezept.
    Ana Ivanović sorgt regelmäßig mit ihren Workout- und Gesundheitsvideos auf Instagram für Begeisterung. Jetzt präsentiert die dreifache Mutter ein Smoothie-Rezept. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe (Archivbild)

    Ana Ivanović begeistert ihre Fans regelmäßig mit Workout-Videos auf Instagram. Jetzt sorgt die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis mit einem Smoothie-Rezept für Begeisterung.

    Ana Ivanovićs „Morning Smoothie“: Das kommt rein

    Für ihren „Morning Smoothie“ braucht Ana Ivanović vor allem viel Obst und etwas Gemüse, das schon fertig zerkleinert auf einem Teller vor ihr steht. In den Smoothie kommen zunächst grüne Äpfel, Mangos, Blattgemüse, bei dem es sich möglicherweise um Grünkohl handelt und vermutlich ein Stück Ingwer. Zum Schluss kommen noch der Saft einer Limette und Magerquark in den Mixer. Heraus kommt ein grüner Smoothie, passend zu Ivanovićs Outfit, von dem die Fans begeistert sind.

    Das gestern hochgeladene Rezept-Video scheint bei ihren Followern gut anzukommen. Das Video hat bereits über 10.700 Likes. Ana Ivanović lädt auf ihrem Instagram-Account auch regelmäßig Workout-Videos hoch, in denen die dreifache Mutter beweist, dass sie noch in Top-Form ist. Besonders begeistert waren ihre Fans von Fotos, die die Ex-Tennisspielerin auf dem Court zeigte.

    Ana Ivanović macht Trennung von Bastian Schweinsteiger offiziell

    Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger ist ebenfalls nach dem Ende seiner Fußball-Karriere noch aktiv. Der ehemalige FC-Bayern-Star geht Wandern oder Radfahren in den Bergen. Im Juli verkündete Ana Ivanović die Trennung von Bastian Schweinsteiger. Grund für die Trennung sollen „unüberbrückbare Differenzen“ gewesen sein. Zuvor gab es monatelang Gerüchte um eine Ehekrise des einstigen Sportler-Traumpaars, das seit 2016 verheiratet war. Ana Ivanović hat mit Bastian Schweinsteiger drei Söhne, der jüngste kam 2023 zur Welt.

    Das ist Ana Ivanović

    • Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)
    • Ehemalige Tennisspielerin
    • 2008: Sieg bei den French Open
    • Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1
    • Karriereende: 2016
