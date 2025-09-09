Beine und Po! So trainiert Schweinsteiger-Ex Ana Ivanović ihren Körper

Gesunde Ernährung und Sport gehören zu Ana Ivanovics Leben einfach dazu. Seit dem Ende ihrer aktiven Tenniskarriere hat sich die heute 37-Jährige immer fit gehalten und das trotz drei Kindern und der noch ganz frischen Trennung von Ex-Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger.

Ana Ivanovic hält sich fit

Auch nach einem anstrengenden Tag will die Dreifach-Mama nicht auf ein gezieltes Workout verzichten. Auf Instagram zeigt sie jetzt, wie sie sich fit hält.

Für sexy Beine und Po und gesunden Rücken: So trainiert Ana Ivanović

Mit Langhantel, Kettle Bells und Kurzhanteln hat sich Ana Ivanović am Montagabend speziell um ihren Unterkörper gekümmert. Bauch, unterer Rücken, Po und Beine standen im Fokus des Trainings in der Sonne Mallorcas. Dazu schrieb sie: „Montagsmotivation – nach einem Tag voller Meetings trainiere ich abends gerne meinen Unterkörper 💻🏋🏽‍♀️“. Unterstützt wurde die 37-Jährige dabei von einem Trainer, der darauf achtete, wie die Übungen ausgeführt wurden.

Die Single-Mama hat bereits vor einigen Wochen ein ähnliches Video auf Instagram geteilt. Damals zeigte sie sich sich beim Core-Training mit einem Medizinball.

Ana Ivanovic begeistert Fans

Die gesunde Lebensweise und der regelmäßige Sport machen sich bei Ana Ivanović bezahlt. Egal, ob im Bikini, im schicken Abendkleid oder im stilvollen Beachoutfit: Immer wieder sind ihre Fans auf Instagram begeistert

Ana Ivanovic bleibt auch dem Tennis treu

2016 heiratete sie den Fußballstar Bastian Schweinsteiger, im selben Jahr beendeten beide ihre aktive Karriere. Doch auch nach dem Karriereende blieb die Serbin dem Tennis treu. Im Juli zog Ana Ivanović bei Wimbledon alle Blicke auf sich . Vor einigen Wochen bestätigte Ana Ivanović die Trennung von Schweinsteiger. Die beiden waren fast zehn Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Bastian Schweinsteiger soll bereits in einer neuen Beziehung sein.

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016