Bayerischer Abend und Kanonendonner beim Golfturnier! Diese Promis waren beim 2. Bastian-Schweinsteiger-Cup

Während Bastian Schweinsteiger derzeit häufig aufgrund seines mutmaßlichen Beziehungsendes mit Ana Ivanovic in den Schlagzeilen steht, läuft der Alltag des Weltmeisters von 2014 weitgehend normal weiter. Am Wochenende fand bereits zum zweiten Mal der Bastian-Schweinsteiger-Cup statt. Ein Benefiz-Golfturnier in Oberbayern. Die Impressionen:

Golf-Cup in Oberbayern: Bastian Schweinsteiger sammelt Gelder für den guten Zweck

Auf Instagram teilte der ehemalige „FC Bayern“-Profi und Ex-Nationalspieler fleißig Impressionen der Golfveranstaltung. Über 300 Teilnehmer waren bei dem Benefizturnier dabei. Bei den Abendveranstaltungen, wie dem Bayerischen Abend und der Player‘s Night, zeigten sich auch etliche Promis. Dazu gehörten:

Felix Neureuther

Thomas und Heidi Beckenbauer

Manni Bender

Holger Badstuber

Hans Dorfner

Ralph Hasenhüttl

Max Franz

Sascha Hehn

Anke Huber

Wolfang Niersbach

Norbert Schramm

Bastian Schweinsteiger: 150.000 Euro mit Benefiz-Golfturnier

Der 2. Bastian-Schweinsteiger-Cup fand im Quellness & Golf Resort im bayerischen Bad Griesbach statt. Die Erlöse des Benefizturniers kamen der Franz-Beckenbauer-Stiftung und der Felix-Neureuther-Stiftung zugute. Am Ende immerhin eine Summe von 150.000 Euro.

Bastian Schweinsteiger: Golf und Skifahren sind seine Leidenschaft

Bastian Schweinsteiger spielte bereits während seiner aktiven Karriere als Fußballprofi regelmäßig Golf. Gemeinsam mit Ex-Teamkollege Thomas Müller und dem ehemaligen Skirennfahrer Felix Neureuther ist der 40-Jährige immer wieder auf Golfplätzen unterwegs. Eindrücke davon teilt Schweinsteiger auch gerne in den sozialen Netzwerken. Ebenso regelmäßig sieht man Schweinsteiger beim Skifahren.