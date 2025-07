Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller haben Spaß auf dem Golfplatz

Heute startet der 2. „Schweinsteiger-Cup“ im bayerischen Griesbach. Für das Golfturnier hat Bastian Schweinsteiger im Vorfeld fleißig auf dem Golfplatz trainiert. Auch Thomas Müller gesellt sich jetzt dazu und stellt sein Können unter Beweis. Wie stellen sich die Fußballer auf dem Golfplatz an?

Thomas Müller schwingt den Golfschläger

In einem Video, das Schweinsteiger gestern auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat, ist Thomas Müller zu sehen, wie er kräftig den Schläger schwingt. Nachdem der Ball in hohem Bogen weggeflogen ist, folgt erst mal ein angestrengter Blick. Schweinsteiger rät seinem ehemaligen Nationalelf-Kollegen, auf seinen Nacken aufzupassen, damit er keine Schmerzen bekommt.

„Der ist halt im Baum“ - Thomas Müller verschätzt sich beim Golfspielen

Nach ein paar Sekunden Stille dann die ernüchternde Feststellung von Müller: „Der ist halt im Baum“, woraufhin Bastian Schweinsteiger herzhaft lacht. Da hat sich der 35-Jährige wohl etwas verschätzt. Dennoch amüsieren sich die beiden Fußballweltmeister königlich. Zu dem Video schreibt Bastian Schweinsteiger: „Was @esmuellert unter einem Birdie versteht … 🌲😂“. Ein Birdie ist im Golfsport ein Schlag, der unter der festgelegten Mindestanzahl von Schlägen liegt.

„Immer lustig“ - Fans sind begeistert von DFB-Reunion

Den Fans scheint das Video zu gefallen, es hat bereits fast 50.000 Likes. Die Follower sind vor allem glücklich darüber, dass die einstigen Teamkollegen sich immer noch so gut verstehen. „Ihr beiden😂😂😂immer lustig😍“, „Wir vermissen euch“ und „Die beiden könnten auch einfach 4 std Golfrunde live im Fernsehen übertragen und hätten ne gute Quote“, ist in der Kommentarspalte zu lesen. Kurz darauf postet Schweinsteiger noch zwei Fotos, die unter anderem Müller zeigen, der versucht einen Golfball aus dem Gebüsch zu schlagen, und ein weiteres Video, das zeigt, wie viel Spaß die beiden beim der Golfpartie haben.

Golfstunde ist willkommene Ablenkung für Schweinsteiger

Nach den aufwühlenden Wochen, die Bastian Schweinsteiger erlebt hat, ist die lustige Golfpartie mit Thomas Müller eine willkommene Ablenkung. Denn nach neun Jahren Ehe soll sich Schweinsteiger von Ehefrau Ana Ivanovic getrennt haben. Der 40-Jährige soll bereits eine neue Freundin haben. Der Ex-Fußballer und die Bulgarin wurden beim Turteln auf Griechenland gesichtet.

Kriselt auch die Ehe von Thomas Müller?

Auch bei Thomas Müller sind vergangenes Jahr Gerüchte um eine Ehekrise aufgetaucht. So soll der Fußballer in einem Instagram-Video ohne Ehering aufgetreten sein. Als seine Ehefrau, Dressurreiterin Lisa Müller, dann auch noch sämtliche Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Account löschte und ihrem Mann entfolgte, wurden die Gerüchte noch befeuert. Thomas und Lisa Müller sind seit November 2009 verheiratet. Das Paar ist kinderlos und betreibt gemeinsam eine Reitanlage in Offefing bei München.