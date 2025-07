Ana Ivanovic verzaubert Wimbledon, während Bastian Schweinsteiger in Griechenland turtelt

Es war für viele Sport- und Boulevardfans eine erschütternde Nachricht: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic haben sich getrennt! Nur einige Wochen ist es nun her, dass das Liebes-Aus zwischen dem ehemaligen deutschen Fußballspieler und der ehemaligen Tennisspielerin bekannt wurde.

Liebes-Aus zwischen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Bestätigt haben die Trennung des einstigen Traumpaares, das neun Jahre verheiratet ist und drei Kinder zusammen hat, Bilder von Bastian Schweinsteiger, der sich im Juni auf Mallorca mit einer neuen Frau zeigte. Erst war es Händchen halten, dann turteln und kuscheln.

Bastian Schweinsteiger zeigt sich mit neuer Freundin auf Griechenland

Nun zeigte sich Bastian Schweinsteiger (40) erneut mit seiner Neuen. Diesmal auf Griechenland und noch ungenierter, wie die „Bunte“ berichtet.

Demnach soll der Fußballweltmeister von 2014 mit der Bulgarin mehrere Tage im Luxushotel „Amanzoe“ im Ort Kranidi in Griechenland verbracht haben. Das Liebespaar zeigte sich dabei beim Sonnenbaden. Sie im knappen Bikini, er in einer schwarzen Badehose. Dem nicht genug, knutschten Schweinsteiger und seine neue Freundin am Strand und kuschelten heiß und innig auf einer Liege.

Ana Ivanovic zeigt sich schick in London

Währenddessen scheint das Ana Ivanovic nichts auszumachen. Sie zeigte sich nach der Trennung immer wieder mit starken Auftritten und verzauberte diesmal Wimbledon. Mit unterschiedlichen schicken Outfits zeigte sie sich erst bei einer Erkundungstour durch die britische Hauptstadt London. Follower der ehemaligen Tennisspielerin kommentierten mit „Ich liebe deinen Style“, oder „Du bist so eine schöne Frau.“

Ana Ivanovic mit blütenweißem Kostüm beim Wimbledon Finale

Es folgten Bilder vom Wimbledon Finale und ein Video, in dem Ana Ivanovic ihr Outfit zeigte. In einem blütenweißen Kostüm mit Rock und einer roten Sonnenbrille kam die ehemalige Tennisspielerin zu dem Spiel zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Dabei ergänzte sie sich perfekt mit der Youtuberin und Influencerin Caro Daur, die ein weißes Kleid trug der Ana Ivanovic über den Weg lief.

Sowohl Bastian als auch Ana scheinen also ihr eigenes Leben führen zu wollen. Doch ein Instagram-Nutzer, der unter dem Post von Ana Ivanovic kommentierte, brachte es auf den Punkt: „Und wer schaut nach den Kindern?“