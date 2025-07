Überraschendes Statement von Bastian Schweinsteiger: Bestätigt er Ehe-Aus mit Ana Ivanovic?

Bisher hatten sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović nicht zu ihrer möglichen Trennung geäußert. Beide sind sehr darauf bedacht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nun ist Bastian Schweinsteiger ein Satz herausgerutscht, der die Trennung zu bestätigen scheint.

Benefiz-Veranstaltung für Schweinsteiger Cup

Bastian Schweinsteiger war dieses Wochenende mit dem 2. Schweinsteiger-Cup in Bad Griesbach beschäftigt. Bei dem Charity-Golfturnier werden Gelder für die Felix-Neureuther- und Franz-Beckenbauer-Stiftung gesammelt. Zum Auftakt des Turniers fand eine Benefiz-Veranstaltung statt, bei der natürlich auch Bastian Schweinsteiger, der nach dem Tod Beckenbauers die Schirmherrschaft über den Golf-Cup übernahm, dabei war.

Überraschender Satz bei Rede: Spricht Schweinsteiger über Ehe-Aus?

Dem Sender RTL zufolge spazierte Bastian Schweinsteiger gemeinsam mit seinem Freund Felix Neureuther über den roten Teppich. Währenddessen soll er noch einen entspannten und gut gelaunten Eindruck gemacht haben. Später fällt dann auf der Bühne die Maske. Schweinsteiger sorgte in seiner Rede mit dem folgenden Satz für eine Überraschung: „Für mich persönlich sind es so ein bisschen herausfordernde Zeiten gerade“.

Schweinsteiger erklärt kryptische Bemerkung

Die kryptische Bemerkung sorgt für Verwunderung. Meint Bastian Schweinsteiger mit den „herausfordernden Zeiten“ das Scheitern seiner neunjährigen Ehe? Das Online-Portal nordbayern.de berichtet weiter, dass auf Nachfrage der Bild Schweinsteiger erklärte, dass er mit den herausfordernden Zeiten das Golfspiel gemeint habe.

Schweinsteiger und Ivanović getrennt unterwegs

Schweinsteiger und Ana Ivanović hüllen sich also weiter in Schweigen, was ihren Beziehungsstatus betrifft. Es halten sich auch weiterhin hartnäckig Gerüchte über das angebliche Ehe-Aus. Beide treten in letzter Zeit gar nicht gemeinsam auf. So war Ana Ivanović allein in Wimbledon. Die Ex-Tennisspielerin genießt offenbar die Zeit in London. Auf Instagram postete sie kürzlich ein Foto in einem eleganten Abendkleid.

Schweinsteiger dagegen wurde im vergangenen Monat am Strand von Mallorca turtelnd mit einer anderen Frau gesichtet. Schweinsteiger und Ivanović sind seit 2016 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Das jüngste kam 2023 auf die Welt.