Wohltätiger Fußballstar: Diese sozialen Projekte unterstützt Bastian Schweinsteiger

Im Laufe seiner erfolgreichen Fußballkarriere hat sich Bastian Schweinsteiger auch sehr sozial engagiert. Der ehemalige Weltmeister trat dabei auch in die Fußstapfen einer der wohl wichtigsten Männer des Fußballs.

Im vergangenen Jahr fand der erste „Bastian-Schweinsteiger-Cup“ in Bad Griesbach statt. Bei dem Golfturnier sollen Spenden gesammelt werden, die unter anderem der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute kommen sollen.

Schweinsteiger setzt 33-jährige Tradition fort

Dieses Charity-Event gibt es schon seit 33 Jahren. Damals war es unter dem Namen „KaiserCup“ bekannt, benannt nach dem Spitznamen „der Kaiser“ von Franz Beckenbauer. Nach dessen Tod am 7. Januar 2024, übernahm Bastian Schweinsteiger die Schirmherrschaft über das Charity-Golfturnier, an dem auch Promis wie die ehemaligen FC-Bayern Spieler Sepp Maier, Franz „Bulle“ Roth, und Thorsten Fink teilnahmen. Dieses Jahr stehen unter anderem der Moderator Matthias Opdenhövel und der Sänger Rea Garvey auf der Teilnehmerliste.

Bastian-Schweinsteiger-Cup geht in die 2. Runde

Der diesjährige „Bastian-Schweinsteiger-Cup“ findet vom 18. bis zum 20. Juli statt. Das erste Charity-Golfturnier soll laut Angaben der offiziellen Webseite des Schweinsteiger-Cups ein voller Erfolg gewesen sein. Insgesamt wurden 150.000 Euro an Spenden gesammelt.

Der Erlös des Golfturniers geht an die Franz-Beckenbauer-Stiftung, die sich für Behinderte und unverschuldet in Not geratene Menschen einsetzt. Mit den Spenden werden unter anderem behindertengerechte Fahrzeuge oder lebensrettende Operationen für Kinder finanziert.

Stiftung von Schweinsteigers bestem Freund profitiert vom Golfturnier

Neben der Franz-Beckenbauer-Stiftung sollen die Erlöse auch an die Felix-Neureuther-Stiftung gehen. Bastian Schweinsteiger und Neureuther sind schon seit Jahrzehnten eng befreundet. Der Skifahrer will mit seiner Stiftung vor allem Bewegung und Gesundheit fördern, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Außerdem will die Stiftung ein Bewusstsein für Themen wie Menschlichkeit, Nachhaltigkeit sowie Familie und Natur schaffen.

Bastian Schweinsteiger: Fußballstar mit sozialer Ader

Schon vor der Übernahme der Schirmherrschaft des „Kaiser-Cups“ war Bastian Schweinsteiger soziales Engagement sehr wichtig. Im Jahr 2014 besuchte der Fußballstar mit FC-Bayern-Kollege Holger Badstuber eine Flüchtlingskaserne in München. Mit im Gepäck hatten die beiden Kleiderspenden im Wert von knapp 20.000 Euro.

Im selben Jahr übernahm Schweinsteiger gemeinsam mit DFB-Teamkollege Philipp Lahm eine Patenschaft für KiO (Kinderhilfe Organtransplantation e.V.) übernommen, die sich für Kinder mit Organerkrankungen einsetzt.