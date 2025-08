Das sind die schönsten Orte am Bodensee

Nahezu jede Ortschaft am Bodensee hat ihren ganz besonderen Reiz. Sehenswert sind sie alle! Einige Städte aber stechen noch einmal deutlich heraus. Ein Besuch ist schon fast Pflicht, wenn man den Bodensee besser kennenlernen möchte.

Von klein bis groß, von beschaulich bis quirlig, von historisch bis modern – eines haben alle Städte, die wir hier vorstellen, gemeinsam, verschlafen und langweilig ist keine von ihnen. Während die kleinste der sehenswertesten Städte am Bodensee gerade mal rund 3500 Einwohner zählt, leben in der größten Stadt fast 90.000 Menschen.

Das sind die schönsten Städte am Bodensee

Städte am Bodensee, die ihr unbedingt einmal besucht haben solltet. Sortiert nach Einwohnerzahl:

Stein am Rhein

Meersburg

Lindau

Bregenz

Friedrichshafen

Konstanz

Die schönsten Bodensee-Städte am Bodensee-Ufer in Baden-Württemberg

Das Bundesland Baden-Württemberg hat mit Abstand die längste Uferlinie am Bodensee. Insgesamt 155 Kilometer des Ufers gehören zum südwestlichsten Bundesland Deutschland. Von Ost nach West gibt es viele sehenswerte Ortschaften und tolle Sehenswürdigkeiten am baden-württembergischen Bodensee zu entdecken. Die drei spannendsten sind allerdings diese Städte am Bodensee:

Icon vergrößern Meersburg am Bodensee ist ein wahres Juwel am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Meersburg am Bodensee ist ein wahres Juwel am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Meersburg - Bodensee-Feeling pur

Meersburg ist nicht ohne Grund eine der schönsten und sehenswertesten Städte am Bodenseeufer und liegt zwischen Immenstaad und Überlingen. Besonders ist die mittelalterliche Altstadt mit der ältesten bewohnten Burg Deutschlands, der gleichnamigen Meersburg. Hier lebte und starb einst eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen, Annette von Droste-Hülshoff. Ein besonderer Tipp ist der romantische und beeindruckende Blick von der Terrasse des Neuen Schlosses auf den Bodensee und das gegenüberliegende Schweizer Bodenseeufer. Entlang der Promenade gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés.

Einige der besten Sehenswürdigkeiten in Meersburg sind:

Burg Meersburg

Mittelalterliche Altstadt

Neues Schloss

Seepromenade

Magische Säule auf der Hafenmole

Icon vergrößern Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee. Foto: picture alliance / dpa | Stefan Puchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee. Foto: picture alliance / dpa | Stefan Puchner

Konstanz - Die größte Stadt am Bodensee

Die größte Stadt am gesamten Bodensee ist mit rund 87.000 Einwohnern die Stadt Konstanz an der Grenze zur Schweiz. Konstanz ist Hochschulstadt und hat eine reichhaltige Kultur und Geschichte. Die Altstadt mit dem Konstanzer Münster und die bekannte Insel Mainau gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten am gesamten Bodenseeufer. Konstanz ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Bodensee - insbesondere den Obersee zu entdecken.

Das sind die bekanntesten Attraktionen in Konstanz:

Insel Mainau

Bodensee-Naturmuseum

Sea Life Center

Römerkastell auf dem Münsterplatz

Ringmauer

Münster Konstanz

Insel Reichenau

Icon vergrößern Friedrichshafen am Bodensee ist die Heimat der Zeppeline. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Friedrichshafen am Bodensee ist die Heimat der Zeppeline. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Friedrichshafen - Heimat der Zeppeline

Friedrichshafen ist eine moderne Stadt und hat eine maritime Atmosphäre. Die zweitgrößte Stadt am baden-württembergischen Bodensee nach Bevölkerungszahl. Friedrichshafen ist besonders für Technikfans lohnenswert. Das Zeppelin-Museum Friedrichshafen und das Dornier-Museum geben einen tollen Einblick in die Entwicklung der Luftfahrt. Besonders beliebt bei Besuchern ist auch das Seehasenfest, ein Kinder- und Heimatfest.

Diese Sehenswürdigkeiten in Friedrichhafen sind einen Besuch wert:

Icon vergrößern Die Stadt Lindau mit ihrem Hafen: Eine der schönsten Städte am Bodensee. Foto: picture-alliance/ dpa | Matthias Schrader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Stadt Lindau mit ihrem Hafen: Eine der schönsten Städte am Bodensee. Foto: picture-alliance/ dpa | Matthias Schrader

Lindau - Bayerische Perle am Bodensee

Die Stadt Lindau ist die größte Stadt am bayerischen Bodenseeufer und zählt rund 25.000 Einwohner. Besonders die prachtvolle Altstadt von Lindau - auf einer der größten Inseln im Bodensee gelegen - besticht durch ihre Geschichte und Architektur. Der Lindauer Hafen ist ein bekanntes Fotomotiv. Hier steht der einzige Leuchtturm Bayerns.

Das sind einige der besten Sehenswürdigkeiten in Lindau:

Lindauer Hafen

Maximilianstraße

Altes Rathaus

Münster „Unserer lieben Frau“

Stadtbahnhof Lindau

Mangturm

Icon vergrößern Die Seebühne in Bregenz: Die Vorarlberger Stadt tut sich besonders im Hinblick auf Kultur hervor. Foto: picture alliance/dpa/APA | Dietmar Stiplovsek Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Seebühne in Bregenz: Die Vorarlberger Stadt tut sich besonders im Hinblick auf Kultur hervor. Foto: picture alliance/dpa/APA | Dietmar Stiplovsek

Bregenz - Kulturhauptstadt des Bodensees

Bregenz ist nicht nur die Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, sondern auch das kulturelle Zentrum am Bodensee. In der knapp 30.000-Einwohner-Stadt findet das Thema Kunst und Kultur besondere Beachtung. Die Bregenzer Festspiele und das Kunsthaus Bregenz sind international bekannt und angesehen. In der Vorarlberger Bodenseestadt finden sich zudem mehrere architektonisch bemerkenswerte Bauten.

Auch über das Thema Kultur ist Bregenz eine sehenswerte und liebenswerte Stadt. Entlang der Seepromenade lässt sich hervorragend flanieren, Bademöglichkeiten gibt es zahlreiche und der Erlebnisberg Pfänder ist bei einem Besuch in Bregenz fast schon ein Muss.

Sehenswürdigkeiten in Bregenz sind unter anderem:

Kunsthaus Bregenz

Bregenzer Festspiele

Pfänderbahn

Militärbadeanstalt „Mili“ Bregenz

Icon vergrößern Rhein am Stein liegt zwar nicht unmittelbar am Bodensee, gehört aber dennoch zu den schönsten Ortschaften in der Region. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rhein am Stein liegt zwar nicht unmittelbar am Bodensee, gehört aber dennoch zu den schönsten Ortschaften in der Region. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Stein am Rhein - Ein versteckter Schatz am Bodensee

Nicht ganz am Bodensee, sondern ein kleines Stück den Rhein hinauf liegt mit dem Städtchen Stein am Rhein ein verstecktes Juwel. Das kleine Schweizer Örtchen zählt rund 3500 Einwohner und gehört zum Kanton Schaffhausen. Stein am Rhein ist besonders wegen seines gut erhaltenen Ortskerns beliebt.

Das Stadtgebiet liegt auf beiden Seiten des Rheins, wobei der größere Teil am rechten Ufer des Flusses angesiedelt ist. Bemalte Häuserfassaden, gut erhaltene mittelalterliche Architektur und der Fluss selbst machen den Grenzort zu einem der Top-Orte in der Bodenseeregion.

Sehenswert in Stein am Rhein sind:

Türme und Tore der Stadt

Kloster St. Georgen

Museum Lindwurm

Burg Hohenklingen