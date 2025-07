Diese Kulturstadt am Bodensee ist weltweit bekannt

Familientrip, Wellness, Aktivurlaub, Kulturreise, kulinarisches Abenteuer - wer nach Bregenz am Bodensee reist, kann genau das haben. Die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes hat viel zu bieten und liegt vor der malerischen Kulisse der Berge am Ostufer des Bodensees.

Bregenz hat knapp 30.000 Einwohner und ist nach Dornbirn und Feldkirch die drittgrößte Stadt des Bundeslandes. Sie verfügt über einen größeren Bodenseehafen, ist Eisenbahnknotenpunkt und ein kulturelles Zentrum am See. Wer in Bregenz Urlaub macht, der muss sich nicht zwischen Bodensee und Bergen entscheiden, sondern kann hier tatsächlich beides haben. Nicht weit entfernt ist zudem die Stadt Lindau auf bayerischer Seite.

Bregenz am Bodensee: 3500 Jahre Geschichte

Das Gebiet des heutigen Bregenz war bereits in der Frühbronzezeit um 1500 vor Christus besiedelt. Diese Siedlung gehörte in keltischer Zeit zu den am besten befestigten Orten des Umlandes.

Im Jahr 15 vor Christus eroberten die Römer die Region und erbauten die Stadt Brigantinum mit Forum, Tempelbezirk und Markthallen. Nachweise dieser Bebauung wurden bei Ausgrabungen gefunden. Bregenz wurde unter den Römern mit der Stadt Cambodunum (Kempten) über eine Straße verbunden. Am Bodenseeufer selbst lag eine römische Kriegsflotte bis ca. 410 nach Christus. Im Jahr 377 besuchte der römische Kaiser Gratian die Stadt.

Nach dem Ende der Römerzeit am Bodensee übernahmen die Alemannen die Region. Um das Jahr 611 sollen bei Bregenz die iroschottischen Missionare Columban und Gallus aktiv gewesen sein.

Icon Vergrößern Bregenz liegt am Ostufer des Bodensees. Foto: imago/Westend61 Icon Schließen Schließen Bregenz liegt am Ostufer des Bodensees. Foto: imago/Westend61

Stadtmauern aus der Zeit zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert sind bis heute in Bregenz erhalten. Im 13. Jahrhundert wurde die Stadt erstmals erweitert. Die Kaiserstraße wurde 1363 erbaut. Im 15. Jahrhundert wurden Teile von Bregenz während der Appenzellerkriege zerstört.

Mit dem Ende der Grafen von Montfort fiel Bregenz an das Erzherzogtum Österreich. Während des Dreißigjährigen Krieges nahmen die Schweden die Stadt ein. 1805 wurde die Stadt am östlichen Bodensee für einige Jahre bayerisch, ging 1814 aber wieder an das österreichische Kaiserreich. Von 1945 bis 1955 gehörte Bregenz zur französischen Besatzungszone.

Bregenz: Kulturhochburg am Bodensee

Die Landeshauptstadt Bregenz am Bodensee ist überregional für ihr Kulturangebot bekannt. Gleich mehrere Festivals finden regelmäßig in der Bodensee-Stadt statt. Am bedeutendsten sind die Bregenzer Festspiele mit einem Budget von mehreren Millionen Euro und der bekannten Seebühne.

Das sind die bekanntesten Festivals in Bregenz:

Bregenzer Festspiele

Bregenzer Jazzfestival

Bregenzer Frühling

Bregenzer Hafenfest

Zudem hat das Landestheater Vorarlberg seinen Sitz in Bregenz.

Icon Vergrößern Blick auf die Seebühne in Bregenz. Foto: picture alliance/dpa/APA | Dietmar Stiplovsek Icon Schließen Schließen Blick auf die Seebühne in Bregenz. Foto: picture alliance/dpa/APA | Dietmar Stiplovsek

Museen in Bregenz

In der Vorarlberger Landeshauptstadt am Bodensee sind gleich mehrere Museen beheimatet. Am bekanntesten ist dabei das Kunsthaus Bregenz (KUB), das europaweit zu den führenden Häusern seiner Art zählt.

Kunsthaus Bregenz (KUB)

Im KUB wird in wechselnden Ausstellungen internationale, zeitgenössische Kunst präsentiert. Der Museumsbau wurde von 1990 bis 1997 errichtet und stammt von dem Schweizer Architekten Peter Zumthor. Das KUB wurde mehrfach ausgezeichnet und ist ein eindrucksvolles Beispiel für den Minimalismus.

Vorarlberg Museum

Im Vorarlberg Museum wird die Geschichte der Region Vorarlberg von der Römerzeit bis zur Neuzeit präsentiert. 2013 bezog das Museum den Neubau der Architekten Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur. Spektakulär ist die Fassade des Gebäudes, die die Struktur von PET-Flaschen zeigt.

Weitere Museen sind das Künstlerhaus Bregenz im Palais Thurn und Taxis, das Magazin 4 und die Territorialabtei Wettingen-Mehrerau.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Bregenz am Bodensee

Landesbibliothek

Martinsturm aus dem Jahr 1601

Pfänder-Talstation

Burg Hohenbregenz

Deuringschlössle

Seepromenade mit Hafenmole

Grünes Haus (Sitz des Umweltinstitutes)

Postamt aus der k.u.k.-Zeit

Diverse Kirchen, wie die Pfarrkirche Bregenz-St. Gallus

Klöster Marienberg, Sacré Coeur Riedenburg und Territorialabtei Wettingen-Mehrerau

Icon Vergrößern Der Fischersteg in Bregenz ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Foto: IMAGO / Kickner Icon Schließen Schließen Der Fischersteg in Bregenz ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Foto: IMAGO / Kickner

Fischersteg Bregenz

Ebenfalls zu den Sehenswürdigkeiten von Bregenz gehört der sogenannte Fischersteg, von dem aus in den 1920er-Jahren Rundflüge mit Wasserflugzeugen starteten. Der Fischersteg ist heute eine Aussichtsplattform und bei gutem Wetter eine Open-Air-Bar.

Badeanstalt „Mili“

Das ehemalige Militärbad ist eine historische Badeanstalt. Der u-förmige Pfahlbau liegt an der Pipeline von Bregenz und wird von den Stadtwerken betrieben.

Weitere Badeanstalten in Bregenz sind das Bregenzer Strand- und Hallenbad und das Heilbad in der Oberstadt.

Kultiger Pilzkiosk am Hafen

In der Nähe des Bregenzer Hafens steht der sogenannte „Milchpilz“. Aus diesem Pilzkiosk wurden früher verschiedene Milchgetränke verkauft. Insgesamt gibt es nur noch eine Handvoll der Milchpilze. Ein weiterer steht in der Stadt Wangen im Allgäu.

James Bond in Bregenz Der Action-Thriller „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ spielt in Teilen in Bregenz. Zudem wurden mehrere Szenen des Films im Jahr 2008 in Bregenz gedreht. Die Kulisse war die Seebühne Bregenz. Die Dreharbeiten fanden vom 29. April bis zum 9. Mai statt. Ein weiterer Drehort war die Altstadt von Feldkirch.

Aktivitäten in und um Bregenz am Bodensee

Bootsfahrten, Schwimmen und Segeln am Bodensee

Bregenz eignet sich hervorragend für verschiedene Aktivitäten im oder auf dem Wasser. Badestellen gibt es, wie bereits beschrieben. Die Bodenseeschifffahrt bietet mehrere Verbindungen und Rundfahrten. Segelbegeisterte finden in und um Bregenz mehrere Häfen.

Radtouren rund um Bregenz

Rund um Bregenz sind mehrere Radtouren möglich. Durch die Stadt verläuft zudem der Bodensee-Radweg. Ein rund 260 Kilometer langer Fahrradweg um den Bodensee.

Wandern in Bregenz am Bodensee

Wanderfans kommen in Bregenz ebenfalls auf ihre Kosten. Die Fernwanderwege E4, E5 und der Münchner Jakobsweg verlaufen durch die Stadt - der Nordalpenweg und der Maximilansweg enden beide in der Landeshauptstadt.

Rund um Bregenz am Bodensee

Von Bregenz aus lassen sich mit dem Auto, Rad, Boot oder dem ÖPNV hervorragende Ausflüge in andere Bodensee-Gemeinden unternehmen. Besonders sehenswert sind folgende Städte und Dörfer:

Nonnenhorn

Meersburg

Lindau

Friedrichshafen

Überlingen

Kressbronn

Zudem bieten sich von Bregenz aus auch Ausflüge ins Hinterland und in die oberschwäbischen Städte Ravensburg und Sigmaringen an.

Informationen und Zahlen zu Bregenz

Bregenz ist Landeshauptstadt von Vorarlberg

Ehemals römische Siedlung

Einwohner: ca. 30.000 (Stand 2025)

Fläche: 29,5 Quadratkilometer

Bregenz liegt am Ostufer des Bodensees

Kunsthaus Bregenz und Bregenzer Festspiele sind europaweit bekannt

James Bond 007: Ein Quantum Trost wurde teilweise in Bregenz gedreht