Ruhe, Natur und Kultur: Das ist einer der schönsten Radwege in Süddeutschland

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, längere Radreisen mag und eher die ruhigeren Wege bevorzugt, für den ist der Oberschwaben-Allgäu-Radweg die richtige Wahl. In acht Etappen führt der Rundweg quer durch das idyllische Oberschwaben und das liebliche württembergische Allgäu. Auf den 365 Kilometern gibt es viel Kultur und noch mehr Natur zu bestaunen.

Acht Etappen durchs schöne Oberschwaben und das liebliche baden-württembergische Allgäu

Der Oberschwaben-Allgäu-Radweg führt vorbei an bekannten oberschwäbischen Orten mit teils beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und atemberaubenden Landschaften. Unterteilt ist der Radweg, auf dem insgesamt 2924 Höhenmeter bezwungen werden wollen, in acht Etappen. Der Rundweg führt unter anderem durch diese Gemeinden:

Ulm

Laupheim

Ochsenhausen

Bad Wurzach

Leutkirch im Allgäu

Isny im Allgäu

Argenbühl

Wangen im Allgäu

Tettnang

Markdorf

Aulendorf

Bad Schussenried

Bad Saulgau

Bad Buchau

Ehingen

Erbach.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 1: Ulm bis Ochsenhausen

Die erste Etappe des Oberschwaben-Allgäu-Radwegs beginnt in der Stadt Ulm mit dem Ulmer Münster, dem höchsten Kirchturm der Welt. Von dort aus geht es vorbei am bekannten Kloster Wiblingen bis Laupheim. Anschließend folgen typisch Oberschwäbische Dörfer wie Baustetten und Reinstetten. Das Ziel der ersten von insgesamt acht Etappen ist die Klosteranlage in Ochsenhausen.

Länge: Etwa 51 Kilometer

Höhenmeter: 408 Meter

Dauer: Ca. 3:20 Stunden

Unterwegs lohnt sich der Besuch der Klosteranlage Wiblingen, des Schlosses Großlaupheim und der Museumsbahn „Öchsle“.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 2: Ochsenhausen bis Leutkirch im Allgäu

Bereits die zweite Etappe des Radweges birgt viele landschaftliche Highlights und ist ein echtes Naturerlebnis. Von Ochsenhausen geht es über Rottum und Füramoos bis nach Bad Wurzach. Hier bietet sich ein Zwischenstopp mit Verpflegung an. Anschließend führt die Etappe zum Ziel in Leutkirch im Allgäu.

Länge: 44 Kilometer

Höhenmeter: 364 Meter

Dauer: Etwa 3:15 Stunden

Höhepunkte der Etappe sind das Wurzacher Moos, der Ausblickspunkt „Hohbäumle bei Füramoos und ein Abstecher zum Renaissanceschloss Zeil bei Leutkirch.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 3: Leutkirch im Allgäu nach Wangen im Allgäu

Etappe 3 des Oberschwaben-Allgäu-Radwegs führt ausschließlich durch das württembergische Allgäu. Vom Startpunkt in Leutkirch geht es über Adrazhofen und Ratzenhofen bis nach Isny im Allgäu. Im Anschluss vorbei am Riedmüller Moos nach Sommersbach, Eisenharz, Eglofs bis nach Wangen im Allgäu. Die gesamte Etappe führt vorbei an Bächen, grünen Wiesen und durch beschauliche Ortschaften.

Länge: 50 Kilometer

Höhenmeter: 316 Meter

Dauer: 3:30 Stunden

Besonders schön ist die Landschaft des Alpenvorlandes, der Blick auf die Allgäuer Alpen und letztlich auch die malerische Innenstadt von Wangen im Allgäu. Hier lohnt sich ein Besuch der ältesten Bäckerei Deutschlands. Besonders lecker beim „Fidelisbäck“: Schwäbische Seelen aus dem Holzofen und Leberkäs-Wecken mit etwas Senf.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 4: Wangen im Allgäu bis Markdorf

Nach dem Start in Wangen geht es über Neukirch nach Tettnang. Die teils von Wäldern dominierte Landschaft verändert sich und der Obstanbau rückt in den Mittelpunkt. Nach einem Halt in der Hopfenstadt verläuft die vierte Etappe über Meckenbeuren bis nach Markdorf. Besonders auf dem zweiten Abschnitt bleibt der Bodensee im Blick.

Länge: 50 Kilometer

Höhenmeter: 316 Meter

Dauer: 3:30 Stunden

Sehenswerte Zwischenstopps auf der Etappe sind das Hexenhäusle von Melchior Seitz in Neukirch, das Neue Schloss in Tettnang mit dem Hopfenmuseum.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 5: Markdorf bis Aulendorf

Die fünfte Etappe des Radweges durch Oberschwaben und das württembergische Allgäu führt über Bergkuppen und bewaldete Täler bis Roggenbeuren und Wilhelmsdorf. Im Anschluss passiert man die Ortschaft Altshausen und von dort aus geht es zum Etappenziel in Aulendorf. Auf dem Weg geht es unter anderem an dem zweitgrößten Moorgebiet Süddeutschlands, dem Pfrunger-Burgweiler-Ried vorbei.

Länge: 53 Kilometer

Höhenmeter: 604 Meter

Dauer: 4 Stunden

Was sich neben dem Pfrunger-Burgweiler-Ried besonders lohnt, ist das Schloss Aulendorf und ein Badestopp am Altshauser Weiher.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 6: Aulendorf bis Bad Buchau

Die sechste Etappe gehört zu den kürzesten Abschnitten des Oberschwaben-Allgäu-Radwegs - da bieten sich viele Zwischenstopps an. Zwischen beiden Ortschaften liegen tatsächlich mehrere lohnenswerte Sehenswürdigkeiten. Das Kloster Schussenried und die Altstadt von Bad Saulgau solltet ihr nicht verpassen. In Bad Saulgau und in Bad Buchau gibt es zudem noch Thermen. Am Zielort selbst könnt ihr ebenfalls viel Zeit verbringen. Hier liegt mit dem Federsee ein einzigartiges Naturparadies.

Länge: 38 Kilometer

Höhenmeter: 299 Meter

Dauer: 2:30 Std.

Besonders sehenswert sind zudem das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach, der Wackelwald in Bad Buchau und das prähistorische Museum am Federsee.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 7: Bad Buchau bis Ehingen an der Donau

Etappe 7 ist im Gegensatz zum Abschnitt des Vortages wieder etwas länger. Von Bad Buchau geht es über Uttenweiler nach Oberstadion, bis Ehingen an der Donau. Weite Teile der Tour verlaufen entlang der Donau.

Länge: 48 Kilometer

Höhenmeter: 167 Meter

Dauer: 3 Stunden

Lohnenswerte Ziele auf der Etappe sind das Krippenmuseum in Oberstadion und ein Badestopp im Freibad Uttenweiler.

Oberschwaben-Allgäu-Radweg Etappe 8: Ehingen an der Donau bis Ulm

Die letzten 30 Kilometer des Oberschwaben-Allgäu-Radweges führen zurück zum Startpunkt in Ulm. Von Ehingen führt die Route zunächst nach Oberdischingen und von dort weiter bis Erbach. Ab hier rückt das Ziel schnell näher und es ergeben sich weite Ausblicke über das Donautal.

Länge: 30 Kilometer

Höhenmeter: 314 Meter

Dauer: 2 Stunden

In Erbach lohnt sich ein Besuch des Schlosses und in Ulm ein Bummel durch die Altstadt. Zum Abschluss ist der Blick vom Ulmer Münster auf die Landschaft Oberschwabens sehenswert.

Zahlen und Fakten zum Oberschwaben-Allgäu-Radweg

Gesamtlänge: 365 Kilometer

Gesamthöhenmeter: 2924 Meter

Anzahl Etappen: 8

2012 neu ausgeschildert

Wegweiser: Radfahrer auf pinkfarbenem Hintergrund

Rundkurs

Weitere Informationen zum Radwanderweg gibt es auf der Internetseite von Oberschwaben-Tourismus.