Das sind 3 der schönsten Radtouren rund um Ravensburg

Die Stadt Ravensburg gilt als eine der schönsten Städte Oberschwabens. Sie ist bei Urlaubern wie Einheimischen gleichermaßen beliebt. Die Region wird auch gerne von Radel-Urlaubern angesteuert. Dabei haben die meisten vor allem den Bodensee-Radweg im Blick. Doch gerade weil dort so viel los ist, lohnt es sich, auch die Umgebung zu erkunden. Rund um die Große Kreisstadt Ravensburg gibt es ebenso einige wunderschöne Radwege.

Der Oberschwaben-Allgäu-Radweg - Mehrtägige Radtour durch Württemberg

Der Oberschwaben-Allgäu-Radweg ist nicht an einem Tag machbar. Hinter dem Radweg verbirgt sich eine mehrtägige Rund-Radtour, die - wie der Name schon vermuten lässt - in acht Etappen Teile Oberschwabens und des württembergischen Allgäus durchquert. Im Süden umkurvt der Weg die Stadt Ravensburg.

Üblicher Start- und Zielpunkt ist in Ulm an der Donau. Der Radweg verläuft im Uhrzeigersinn über insgesamt 365 Kilometer. Nach dem Start in Ulm gelangt man über Laupheim, Ochsenhausen und Bad Wurzach schließlich nach Leutkirch im Allgäu.

Weiter führt die Strecke nun über Isny, Argenbühl und Wangen, über Tettnang und Meckenbeuren. Letztgenannter Ort befindet sich südlich von Ravensburg. Von dort lohnt sich auch ein zwölf Kilometer weiter Abstecher in die Stadt. Alternativ kann man auch von Ravensburg aus hier starten - auf die gesamte Tour, oder nur zu einer Tagestour.

Die eigentliche Route des Oberschwaben-Allgäu-Radwegs verläuft weiter über Markdorf und schließlich wieder in nördlicher Richtung über Wilhelmsdorf, Altshausen, Aulendorf, Bad Schussenried, Bad Saulgau, Bad Buchau, Oberstadion, Ehingen und Erbach zurück nach Ulm.

Der Donau-Bodensee-Radweg - vom ADFC ausgezeichnete Qualitätsradroute

Erneut eine mehrtägige Radtour, erneut ist der Startpunkt in Ulm: der Donau-Bodensee-Radweg. In üblicherweise vier Etappen führt der Weg von Ulm bis ans Ufer des Bodensees in Kressbronn. Die Route verläuft zunächst ähnlich wie der Oberschwaben-Allgäu-Radweg, doch dann etwas westlicher.

Die erste Etappe führt bis nach Biberach a. d. Riß. Für die 47 Kilometer sollte man etwa drei Stunden Fahrzeit einberechnen. Etappe zwei erstreckt sich über 31 Kilometer und rund zwei Stunden Fahrzeit. Ziel ist Bad Waldsee - nördlich von Ravensburg. Die dritte Etappe führt ganz nah an Ravensburg vorbei, bis nach Wangen im Allgäu. 45 Kilometer lang ist sie. Zum Schluss radelt man über 33 Kilometer bis nach Kressbronn am Bodensee.

Radtour „Landschmecker“ in der Radreiseregion Naturschatzkammern

Anders als die beiden erstgenannten Langstrecken-Radtouren ist die Radtour „Landschmecker“ eine Tagestour. 44 Kilometer ist die aussichtsreiche Strecke lang, rund 3,5 Stunden sollten dafür an reiner Fahrzeit eingeplant werden. Sie wird mit insgesamt 490 Höhenmetern allerdings als „schwer“ eingeordnet. Ein E-Bike wird empfohlen.

Die namensgebende Waldburg ist in Oberschwaben von Weitem zu sehen.

Startpunkt ist der Ort Waldburg, etwa zehn Kilometer östlich von Ravensburg gelegen. Von dort geht es zunächst in nördlicher Richtung über Neuwaldburg nach Unterankenreute. Die Strecke verläuft weiter in westlicher und schließlich südlicher Richtung über viele kleine Weiler wie Gessenried und Katzheim bis nach Schlier.

Durch Richlisreute und Rößler wird anschließend die B32 überquert und man gelangt nach Grünkraut. Von dort führt die Route weiter gen Süden bis nach Ottershofen, wo die Strecke eine Kurve macht und man wieder in östlicher Richtung unterwegs ist. Es geht über die Orte Rosenharz, Bodnegg und Amtzell, wo die B32 erneut gequert wird.

Radfahren rund um Ravensburg: Wunderschöne Ausblicke auf die Alpen

Schließlich führt der Weg im großen Bogen über weitere Weiler wie Lerchensang und Wieser nach Hannober und von dort zurück zum Ausgangspunkt in Waldburg.

Auf einem Großteil der Tour bieten sich wunderschöne Ausblicke auf das Alpenpanorama. Am Wegesrand bieten zahlreiche Direktvermarkter ihre Waren an - Äpfel, Kartoffeln, Marmelade, Saft oder Eier. Der Tipp von Oberschwaben-Tourismus.de: „Radeln Sie diesen Weg mit großen Satteltaschen.“