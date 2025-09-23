Von Altstadt bis Veitsburg - darum lohnt sich ein Besuch in Ravensburg

Wer sich auf den Weg zum Bodensee macht, sollte unbedingt einen Zwischenstopp in Ravensburg einlegen. Die Große Kreisstadt im Herzen Oberschwabens bietet nämlich eine ganze Reihe spannender Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Egal, ob jung oder alt, hier kommt eigentlich jeder auf seine Kosten.

Fakten zu Ravensburg

Die Große Kreisstadt Ravensburg liegt im gleichnamigen Landkreis in Oberschwaben (Baden-Württemberg)

Aufgrund der vielen mittelalterlichen Türme wurde Ravensburg lange als "das schwäbische Nürnberg" bezeichnet

Insgesamt leben rund 52.000 Menschen in Ravensburg

Die Stadt Ravensburg besteht aus der Kernstadt und den drei Ortschaften Eschach, Schmalegg und Taldorf

Das Gebiet von Ravensburg war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt

Ravensburg bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Museen und andere kulturellen Angebote

Der Fluss Schussen durchquert die Stadt

Anreise: Wie komme ich nach Ravensburg?

Ravensburg ist mit dem Auto über die B30 (von Ulm) und die B31 (A 96 "Ausfahrt Wangen West") gut erreichbar. Vor Ort gibt es eine ganze Reihe von Parkplätzen und Parkhäusern. Zudem ist Ravensburg an das Bahnnetz angebunden und wird regelmäßig auch von Fernbussen angefahren. Der ÖPNV bietet zudem die Möglichkeit mit dem Nahverkehr anzureisen.

Geschichte der Stadt Ravensburg

Bereits in der Jungsteinzeit um etwa 2000 vor Christus war die Gegend um Ravensburg besiedelt. Erste Spuren fanden Experten im heutigen Stadtgebiet und auf der heutigen Veitsburg. Spätestens seit 15 vor Christus entstanden im Tal der Schussen Siedlungen der Römer. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ravensburg im Jahr 1088 aufgrund der erbauten Ravensburg durch Herzog Welf IV. In der Folge entstand eine wachsende Siedlung, die unter den Staufern im Jahr 1276 zur freien Reichsstadt wurde. Zwischen dem 14. und 16 Jahrhundert prägt die Familie Humpis das Bild der Stadt. Die Familie führte eine Handelsgesellschaft, die in ganz Europa bedeutsam war. Zwischen 1802 und 1810 war Ravensburg kurze Zeit bayerisch, wurde dann jedoch wieder an das Königreich Baden-Württemberg abgetreten. Ab 1847 bestimmte, mit der Industrialisierung, die Textilindustrie und der Maschinenbau die Stadt.

Die Altstadt von Ravensburg: Hier kann man nicht einkaufen und einkehren. Die Mittelstadt in Oberschwaben bietet viele Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und andere Aktivitäten.

Was tun in Ravensburg? Sehenswürdigkeiten, Shopping, Veranstaltungen

Besonders die Ravensburger Altstadt ist gespickt mit Sehenswürdigkeiten und glänzt durch ihr historisches Stadtbild. In der Oberstadt östlich des Marienplatzes befinden sich mehrere große Patrizierhäuser und das sogenannte Humpisviertel. In der Unterstadt (westlich des Marienplatzes) dominieren dagegen eher kleine Handwerkerhäuser.

Rund um den Marienplatz sind folgende Gebäude sehenswert:

Evangelische Stadtkirche

Rathaus

Kornhaus

Waaghaus mit dem Blaserturm

Lederhaus

Weinhaus der Reichsabtei Weingarten

Liebfrauenkriche

Frauentor

Tore, Türme und Stadtmauer: In der oberschwäbischen Stadt Ravensburg sind noch große Teile der historischen Befestigungsanlage erhalten.

Türme, Tore und mittelalterliche Mauern in Ravensburg

Besonders sehenswert sind auch die noch bestehenden Teile der ehemaligen Stadtbefestigung von Ravensburg. Dazu gehören der 51 Meter hohe Blaserturm, der als zentraler Wachturm diente, und folgende Tore und Türme des letzten Mauerrings:

Mehlsack (Turm und Wahrzeichen der Stadt)

Frauentor (Stadttor in Richtung Norden)

Obertor (südöstlich der Altstadt)

Sauturm (im südwestlichen Teil der Befestigung)

Untertor (Stadttor im Westen)

Gemalter Turm

Grüner Turm

Schellenbergerturm

verschiedene kleine Turmanlagen entlang der Stadtmauer

Übrigens: Vom Blaserturm hat man einen tollen Blick über die Stadt!

Die Veitsburg im Winter. Die Höhenburg thront über der Altstadt von Ravensburg und ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt.

Veitsburg außerhalb der Ravensburger Altstadt

Außerhalb der Ravensburger Altstadt liegt die Veitsburg, die ehemals Ravensburg hieß. Die Höhenburg liegt oberhalb der Altstadt auf einem Burgberg. Auf die Veitsburg führen zwei Spazierwege. Die Burg ist ein idealer Aussichtspunkt über die Stadt. Bei gutem Wetter lassen sich sogar die Alpen gut erkennen.

Im Ortsteil Eschach liegt zudem das Kloster Weißenau. Dieses gehörte bis zur Säkularisation dem katholischen Prämonstratenserorden.

Museumsviertel in Ravensburg

Bis 2013 entstand in Ravensburg das Museumsviertel mit insgesamt vier neuen Museen. Diese sind:

Museum Humpis-Quartier: In sieben Gebäuden des spätmittelalterlichen Wohnquartiers befinden sich kulturhistorische Ausstellungen zur Geschichte der Stadt

Kunstmuseum Ravensburg: Dauer und Wechselausstellungen von moderner Kunst in der Burgstraße

Wirtschaftsmuseum Ravensburg in der Burgstraße

Ravensburger Museum zeigt seit 2010 die Geschichte des bekannten Ravensburger Verlags.

Shopping und Gastronomie: Einkaufen und Einkehren in Ravensburg

In der Ravensburger Innenstadt kann man gut auf Shoppingtour gehen. Viele inhabergeführte Läden bieten ein breites Angebot an Waren. Von Mode, Schmuck über Blumen-, Deko-, Sport- und Spielwaren bis zu Bücherläden und Geschenken. Dazu gibt es häufig auch regionale und frische Lebensmittel. Ein Einkaufserlebnis ist auch der Wochenmarkt am Samstag mit über 100 Ständen. Dazu gibt es im gesamten Stadtgebiet die unterschiedlichsten Restaurants, Cafés und Bars.

Ravensburg feiert alljährlich das traditionelle Rutenfest. Bis zu 30.000 Besucher sind bei dem Fest dabei.

Feste und Veranstaltungen in Ravensburg

Neben vielen kulturellen, sportlichen und informativen Veranstaltungen ist Ravensburg besonders für das alljährliche Rutenfest, die Fasnet und die Oberschwabenschau bekannt.

Das Rutenfest in Ravensburg

Bis zu 30.000 Besucher feiern zum Schuljahresende das Rutenfest in Ravensburg. Unter anderem gibt es den historischen Rutenfestzug mit rund 5.500 Teilnehmern durch die Altstadt. Das Rutenfest ist ein traditionelles Volksfest das bereits seit dem 17. Jahrhundert gefeiert wird.

Gelebtes Brauchtum: Ravensburger Fasnet

Seit den 1970er Jahren wird in Ravensburg alljährlich wieder die schwäbisch-allemannische Fasnet gefeiert. Ein Höhepunkt der närrischen Zeit ist der große Narrensprung am Fasnetsmontag.

Oberschwabenschau: Wirtschaftsmesse in Ravensburg

Seit 1961 findet in der Großen Kreisstadt Ravensburg jedes Jahr im Oktober die Oberschwabenschau statt. Die regionale Wirtschaftsmesse zieht üblicherweise viele tausende Menschen an.

Weitere regelmäßige Veranstaltungen in Ravensburg sind:

Martinimarkt

Weihnachtsmarkt

Spielemeile "Ravensburg spielt"

Musikreihe "Jazztime in Town"

Sehenswertes im Ravensburger Umland

Im Ravensburger Umland gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten, Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten.

Der Bodensee liegt rund eine halbe Stunde Fahrt von der Stadt entfernt und ist eine überregional beliebte Urlaubsdestination mit unzähligen Angeboten.

Rund 40 Kilometer sind es bis zum Freizeitpark "Affenberg Salem"

Von der Ravensburger Innenstadt bis zum bekannten Freizeitpark Ravensburger Spieleland sind es rund 10 Kilometer. Das Ravensburger Spieleland liegt bei Meckenbeuren. Auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände gibt es verschiedene Themenbereiche, die besonders auf Familien mit Kindern ausgelegt sind.

Das Ravensburger Umland und die Region um den Bodensee bieten zudem viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radtouren .