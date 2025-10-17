Radweg am Bodensee ist einer der schönsten in Europa

Der Bodensee-Radweg gehört zu den schönsten Radstrecken in ganz Europa. Er umrundet den gesamten See und führt durch immerhin drei Länder. Jährlich sind bis zu 800.000 Radfahrer auf dem Rundweg unterwegs.

Das ist der Bodensee-Radweg

Der Bodensee-Radweg ist für Radurlauber ein echtes Erlebnis: Rund 260 Kilometer lange Radstrecke führen rund um den gesamten See und durch immerhin drei Länder. Er kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn befahren werden. Dazwischen gibt es zahlreiche Ortschaften, die Übernachtungsmöglichkeiten oder eine kurze Pause bieten.

Der Bodensee ist eine der Topziele für Radurlauber. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Ein großer Teil der Gesamtstrecke verläuft auf asphaltierten Wegen direkt am See oder etwas dahinter durch die Hügel der Bodenseeufer. Dabei sind tolle Ausblicke, kulinarisch spannende Einkehrmöglichkeiten und sogar kulturelle Zwischenstopps garantiert. Wer es sportlich besonders ambitioniert möchte, kann den See in nur zwei Tagen umrunden. Ideal sind jedoch fünf bis acht Tagesetappen, dann kann man die Landschaft und Atmosphäre des Bodensees so richtig aufsaugen. Wir stellen euch die einzelnen Etappen einmal genauer vor:

Konstanz nach Überlingen

Überlingen nach Friedrichshafen

Friedrichshafen nach Lindau

Lindau nach Rorschach

Rorschach nach Konstanz

Konstanz nach Stein am Rhein

Stein am Rhein nach Radolfzell

Radolfzell nach Konstanz

Etappe 1: Konstanz nach Überlingen

Start der ersten Etappe auf dem Bodensee-Radweg ist der Bahnhof Konstanz. Von hier aus geht es über 300 Höhenmeter und auf einer Strecke von rund 51 Kilometern vorbei an der Insel Mainau über Dingelsdorf, Langenrain, Bodman und Sipplingen nach Überlingen. Tolle Sehenswürdigkeiten unterwegs sind die Insel Mainau, die Marienschlucht, die Burgruine Altbodmann. In Überlingen selbst gibt es weitere Sehenswürdigkeiten. Wer möchte kann aber auch einfach nur ein Eis an der schönen Promenade genießen

Etappe 2: Überlingen nach Friedrichshafen

Die Etappe von Überlingen bis nach Friedrichshafen ist mit 31 Kilometern und 100 Höhenmetern relativ kurz. Wer nicht allzu spät startet, hat also viel Zeit, um sich verschiedene Sehenswürdigkeiten am Bodensee anzusehen. Die Route verläuft immer entlang des Sees, dabei passiert ihr die Ortschaften Nussdorf, Uhldingen, Meersburg und Immenstaad.

Die Radstrecke zwischen Überlingen und Friedrichshafen gehört zwar nicht zu den schönsten Etappen auf dem Bodensee-Radweg, dafür gibt es hier viel zu sehen. Lohnenswerte Zwischenhalte sind:

Wallfahrtskirche Birnau

Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen

Die wunderschöne Bodenseestadt Meersburg

Das Fischerdörfchen Hagnau

Freizeitbad Aquastaad

Zeppelin-Museum Friedrichshafen

Die bayerische Bodensee-Stadt Lindau ist ein lohnenswertes Etappenziel auf dem Bodensee-Radweg. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Etappe 3: Friedrichshafen nach Lindau

Die Route zwischen Friedrichshafen und Lindau ist die letzte, die ausschließlich am Nordufer des Bodensee entlang führt. Dabei überquert ihr zudem die Grenze der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Insgesamt ist die 3. Etappe 23 Kilometer lang und weist nur rund 50 Höhenmeter auf. Zwischen Friedrichshafen und Lindau passiert ihr die Orte Eriskirch, Langenargen, Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau.

Highlights auf der Etappe von Friedrichshafen nach Lindau sind:

Schloss Montfort

Langenargen

Kressbronn

Nonnenhorn

Wasserburg

Etappe 4: Lindau nach Rorschach

Wer die Etappe von Lindau nach Rorschach absolviert, kommt auf nur 38 Kilometern durch drei Länder. Auf der besonders flachen Etappe überquert ihr kurz hinter Lindau die Grenze nach Österreich und anschließend die österreichisch-schweizerische Grenze. Auf der 4. Etappe kommt ihr durch Bregenz, Hard, Fußach, Gaißau und Rheineck.

Besonders sehenswert ist die Lindauer Altstadt auf der zweitgrößten Insel des Bodensees und die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz.

Das sind besondere Sehenswürdigkeiten auf der 4. Etappe:

Lindauer Hafen

Bregenzer Festspiele mit Seebühne

Kunsthaus Bregenz

Pfänder

Rheindelta

Burgruine und Altstand in Rheineck

Etappe 5: Rorschach bis Konstanz

Die Etappe 5 von Rorschach bis nach Konstanz führt über rund 40 Kilometer entlang des Schweizer Bodenseeufers. Die ersten Kilometer entlang des Sees sind recht dicht bebaut. Anschließend kommt ihr durch die Ortschaften Arbon, Romanshorn, Münsterlingen und Kreuzlingen.

Schöne Zwischenhalte sind:

Die kleinen Fischerdörfer Uttwil, Kesswil und Güttingen

Seebad Hörnli

Klosterinsel Werd im Bodensee Foto: IMAGO / imagebroker

Etappe 6: Konstanz nach Stein am Rhein

Die sechste Etappe führt von Konstanz am südlichen Ufer des Untersees entlang. Auf den rund 31 Kilometern geht es durch Kreuzlingen, Gottlieben, Ermatingen, Steckborn, Eschenz bis nach Stein am Rhein. Entlang der Strecke gibt es viel zu sehen. Dazu gehören z.B.:

Museum zur Fischerei und Seefahrt in Kreuzlingen

Riegelhäuser

Schloss Arenenberg

Schloss Wolfsberg

Schloss Castel

Schloss Salenstein

Klosterinsel Werd

Etappe 7: Stein am Rhein nach Radolfzell

Mit etwa 21 Kilometern und 100 Höhenmetern ist die siebte Etappe des Bodensee-Radwegs relativ kurz. Von Stein am Rhein geht es zunächst über Öhningen, Gaienhofen nach Radolfzell. Während der ganzen Etappe bleibt ihr am Untersee.

Sehenswürdigkeiten zwischen Stein am Rhein und Radolfzell:

Schloss Marbach

Blasiuskapelle

Kloster St. Georgen

Burg Hohenklingen

Etappe 8: Radolfzell bis Konstanz

Die letzten Kilometer auf dem Bodensee-Radweg führen euch von Radolfzell zurück zum Startort in Konstanz. Die Gesamtetappe ist 24 Kilometer lang und führt durch Markelfingen, Allensbach, vorbei an der Insel Reichenau bis zum Startpunkt.

Wer auf der Etappe noch einige Zwischenstopps einlegen möchte, dem bieten sich diese Möglichkeiten:

Halbinsel Mettnau

Wild- und Freizeitpark Allensbach

Uferpromenade Allensbach

Bodensee-Radweg: Viele Möglichkeiten

Wer möchte, kann den Bodensee-Radweg auch in individuellen Etappen absolvieren. Besonders sportliche Radfahrer schaffen die Gesamtstrecke in zwei Tagen (manche benötigen sogar nur einen). Dann jedoch bleibt keine Zeit für gemütliche Pausen und Städtebummel. Grundsätzlich gilt: Der Bodensee-Radweg ist in den warmen Monaten stark befahren und entsprechend solltet ihr rechtzeitig Unterkünfte buchen. Buchbar ist auch ein Gepäcktransport zu den verschiedenen Etappenzielen. Zudem bieten sich mehrere Abstecher an:

Der Bodensee-Radweg führt durch alle wichtigen Bodenseestädte. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Infos und Zahlen zum Bodensee-Radweg

Länge: ca. 260 Kilometer

Höhendifferenz: ca. 1160 Meter

Abkürzung mit der Fähre von Konstanz nach Meersburg

Führt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Seit 1983 komplett beschildert

Wichtigste Orte am Bodenseeufer: Konstanz, Überlingen, Friedrichshafen, Lindau, Bregenz, Romanshorn