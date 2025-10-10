Diese Stadt ist eine wahre Perle am Bodensee

Das Städtchen Meersburg am Bodensee gehört zu den schönsten Gemeinden am gesamten Bodensee. Seit Jahrzehnten ist die Ortschaft bei Urlaubern und Tagesgästen beliebt - doch schon in der Vergangenheit hatte Meersburg eine herausragende Rolle unter den Bodensee-Gemeinden inne.

Meersburg: Ein Jahrtausend Geschichte

Die Geschichte der Stadt Meersburg am Bodensee geht vermutlich auf eine Befestigung an einem Fährübergang aus der Zeit der Merowinger zurück. Diese war eine wichtige Verbindung zwischen Oberschwaben, Konstanz und Rätien. Zur damaligen Burg dürfte bereits damals auch eine kleine Siedlung gehört haben. Die Ortschaft wurde im Jahr 1071 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Zwischen 1211 und 1802 war Meersburg im Besitz des Bischofs. Unter anderem verbrachte der letzte Stauferkönig Konradin in seiner Jugend mehrere Jahre auf der Burg in Meersburg.

Von 1841 bis zu ihrem Tod im Jahr 1848 lebte die deutsche Dichterin und Komponistin Annette von Droste-Hülshoff bei ihrer Schwester und deren Mann auf dem Schloss Meersburg am Bodensee. Hier war Droste-Hülshoff besonders kreativ und erschuf eine Vielzahl ihrer Werke.

Von 1930 bis 1932 arbeitete Georg Elser in Meersburg. Elsner verübte 1939 das Attentat auf Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller, das nur knapp scheiterte.

Meersburg ist ein Perle am Bodenseeufer

Die Stadt Meersburg ist wegen ihrer Sehenswürdigkeiten und ihrer Lage am See bei vielen Gästen besonders beliebt. Das Schloss, mehrere Sehenswürdigkeiten, Restaurants und ein beeindruckender Blick über den Bodensee sind ein Grund, warum viele Urlauber mehr als nur einmal Meersburg besuchen.

Icon vergrößern Die Meersburg ist das Wahrzeichen der gleichnamigen Stadt am Bodensee und hält einen Rekord. Foto: picture alliance/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Meersburg ist das Wahrzeichen der gleichnamigen Stadt am Bodensee und hält einen Rekord. Foto: picture alliance/dpa

Meersburg am Bodensee: Kleine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten

Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten in Meersburg gehören:

Burg Meersburg

Neues Schloss Meersburg

Vineum Bodensee

Fürstenhäusle

Zeppelin-Museum

Magische Säule

Burg Meersburg

Die Burg Meersburg ist die älteste, noch immer bewohnte Burg in Deutschland und gleichzeitig Wahrzeichen der Stadt. Laut einer Sage geht sie auf den ersten merowingischen König Dagobert I. zurück. Über ein halbes Jahrtausend war die Burg im Besitz der Bischöfe von Konstanz. Mehr Informationen über die Burg Meersburg lest ihr in diesem Artikel:

Neues Schloss Meersburg

Das Neue Schloss Meersburg wurde von den Fürstbischöfen von Konstanz als Residenz erbaut. Das barocke Bauwerk stammt aus dem Jahr 1710 und thront über dem Bodensee.

Vineum Bodensee in Meersburg

Das Vineum Bodensee ist das Museum für Wein, Kultur und Geschichte der Stadt Meersburg und ist im Heilig-Geist-Spital untergebracht. Auf über 600 Quadratmetern bietet das Museum einen Rundgang durch die Kulturgeschichte des Weines. Unter anderem ist dort eine der größten und ältesten Weinpressen in Europa untergebracht.

Fürstenhäusle Meersburg

Das Fürstenhäusle liegt umgeben von Weinstöcken auf einer Anhöhe. Erbaut wurde es um 1600 von Fürstbischof Jakob Fugger und war der persönliche Rückzugsort der Konstanzer Bischöfe.

Zeppelin-Museum Meersburg

Das Zeppelin-Museum Meersburg zeigt die Geschichte der Luftfahrt und hat eine der bedeutendsten Sammlungen zum Thema Zeppeline. Auch der Absturz der Hindenburg wird thematisiert.

Bibelgalerie Meersburg

Unterhaltsam und lehrreich beschäftigt sich die Bibelgalerie Meersburg mit der Bibel. In mehreren Räumen geht es hier um die 3000-jährige Geschichte der Bibel.

Magische Säule in Meersburg

Die Magische Säule in Meersburg wurde im Jahr 2007 enthüllt und ist ein Werk des Bodensee-Bildhauers Peter Lenks. Sie ist rund 15 Meter hoch und steht am Hafenrondell der Stadt. Darauf zu sehen sind bekannte Persönlichkeiten der Stadtgeschichte.

Aktivitäten in und rund um Meersburg

Sightseeing und Restaurantbesuche sind nur zwei Möglichkeiten, um in der Stadt am Bodensee aktiv zu sein. Die Ortschaft bietet mehrere Möglichkeiten, um zu wandern, zu radeln, zu segeln oder auch zum Baden. Im Strandbad können Gäste das kühle Nass des Bodensees genießen, und die Meersburg Therme lädt zu Wellness ein. Zudem sind Bootsfahrten mit der Weißen Flotte und ein Besuch auf der Blumeninsel Mainau möglich.

Informationen und Zahlen zu Meersburg am Bodensee

Einwohner: Rund 6000

Lage: Zwischen Unteruhlingen und Hagnau im Bodenseekreis

Höhe: 444 über NHN

Erste urkundliche Erwähnung: 1071

Wichtigste Wirtschaftszweige: Weinbau und Tourismus