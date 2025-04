Pfahlbauten Museum in Unteruhldingen: Die Topattraktion für Steinzeitfans am Bodensee

In vielen Ländern Europas fanden Archäologen die Überreste prähistorischer Pfahlbauten an Seen, Flüssen oder anderen Gewässern. Diese Funde gaben und geben einen recht genauen Einblick in die Lebenswelt unserer Vorfahren in der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und der frühen Eisenzeit - also in das Leben vor bis zu 8000 Jahren.

Prähistorische Pfahlbauten am Bodensee

Wichtige Fundstätten dieser Pfahlsiedlungen gibt es unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und anderen Ländern rund um die Alpen. Ein Mittelpunkt der europäischen Pfahlbausiedlungen steht dabei in der Gemeinde Unteruhldingen am baden-württembergischen Bodensee-Ufer. Hier entstand nach den Funden von Überresten eines Pfahldorfes das bekannte Pfahlbauten-Museum, das sich mit dem stein- und bronzezeitlichen Leben am Bodensee-Ufer beschäftigt und bereits Millionen Besucher verzeichnen kann.

Icon Vergrößern Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee ist das älteste archäologische Freilichtmuseum in Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee ist das älteste archäologische Freilichtmuseum in Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen

Das Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen wurde bereits 1922 eröffnet und ist damit das älteste archäologische Freilichtmuseum in Deutschland. Direkt am Bodensee-Ufer gelegen, zeigt das Museum archäologische Funde und Nachbildungen von Pfahlbauten-Dörfern, wie sie in der Stein-, Bronze- und Eisenzeit gebaut wurden. Neben dem Freilichtgelände gibt es im Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen zudem zwei Museumsgebäude.

Das gibt es im Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen zu sehen:

Steinzeitdorf „Sipplingen“

Bronzezeitdorf „„Uhldingen-Stollenwiesen“

Bronzezeitdorf „Wasserburg & Buchau“

Steinzeitparcours

Sonderausstellung „Pfahlbauten Unteruhldingen“

Multimediashow ARCHAEORAMA

Filmvorführungen zu den Themen Pfahlbauten und Steinzeit

Ausstellungsräume mit Fundstücken aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit

Zudem gibt es im Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen regelmäßig Veranstaltungen zum Thema Archäologie und Leben in der Frühzeit des Menschen. Das Museum ist nach eigenen Angaben im Besitz von rund zwei Millionen Fundstücken, von denen viele ausgestellt sind. Das Zentrum des Museums sind jedoch die 23 originalgetreu nachgebauten Pfahlbauten in den Museumsdörfern „Sipplingen“, „Uhldingen-Stollenwiesen“ und „Wasserburg & Buchau“.

Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe

Wie einzigartig die Pfahlbauten-Funde am Bodensee für die Menschheitsgeschichte sind, zeigt die Tatsache, dass die dortigen Pfahlbauten 2011 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden. Gemeinsam mit weiteren Fundstellen dieser prähistorischen Pfahlbauten in Europa gehört Unteruhldingen zu den „Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen“. Die Welterbe-Pfahlbauten sind verteilt auf die Länder:

Schweiz (56 Fundorte)

Italien (19 Fundorte)

Deutschland (18 Fundorte)

Frankreich (11 Fundorte)

Österreich (5 Fundorte)

Slowenien (2 Fundorte)

Von den 18 Pfahlbauten, die in Deutschland in die Welterbeliste aufgenommen wurden, liegen 15 in Baden-Württemberg und drei in Bayern.

Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen Anfahrt & Parken

Anreise mit dem Auto

Unteruhldingen ist über die Bundesstraße B 31 ab Friedrichshafen oder Überlingen erreichbar. In Unteruhldingen sollten Besucherinnen und Besucher die Parkplätze P1 (Parkplatz zum See, Ehbachstraße) oder P2 (Parkplatz am Sport und Funpark, Bodenseestraße) nutzen. Von dort aus ist das Museum zu Fuß erreichbar. Ab dem Parkplatz P1 verkehrt regelmäßig auch das Uhldinger Kurbähnle.

Anreise mit dem ÖPNV

Die Buslinien 7395 und 100 fahren die Haltestelle „Unteruhldingen, Meersburger Straße“ tagsüber im Viertelstundentakt an. Die Linie 7399 hält stündlich ab 10.11 Uhr an der Haltestelle „Unteruhldingen, Hafen/Pfahlbauten“.

Zudem fahren mehrere Bodensee-Schiffe regelmäßig den Hafen der Gemeinde Uhldingen an. Einen Überblick über alle Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV gibt es auf der Homepage des Museums. (LINK)

Icon Vergrößern 23 originalgetreue Nachbauten von bronze- und steinzeitliche Pfahlbauten stehen im Pfahlbaumuseum am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen 23 originalgetreue Nachbauten von bronze- und steinzeitliche Pfahlbauten stehen im Pfahlbaumuseum am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Öffnungszeiten Pfahlbauten-Museum am Bodensee

Das Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen ist bis Anfang November täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten:

April bis 16. Mai: Montag bis Sonntag von 10.00 bis 17.30 Uhr

17. Mai bis 30. September: Montag bis Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr

Oktober bis 2. November: Montag bis Sonntag von 10.00 bis 17.30 Uhr

3. November bis Ende November: Samstag/Sonntag 10.00 bis 16.30 Uhr

Das kostet der Eintritt ins archäologische Freilichtmuseum in Unteruhldingen am Bodensee

Die Eintrittspreise für 2025 liegen laut der Internetseite des Museums wie folgt:

Erwachsene: 14 Euro

Kinder von 5 bis 15 Jahren: 8,50 Euro

Kinder unter 5 Jahren: kostenfreier Eintritt

Schüler/Studenten: 12 Euro

Gäste mit Handicap: 13 Euro

Zudem gibt es weitere Ticketkategorien für Gruppen, Kindergärten und Schulen.

Informationen zu Unteruhldingen am Bodensee Lage: Im baden-württembergischen Bodenseekreis am Nordufer des Bodensees

Einwohner: 8277 (Dezember 2023)

Fläche: 15,66 Quadratkilometer

Höhe: 429 Meter ü. NHN

Anerkannter Erholgungsort

Liegt am Bodensee-Radweg und am Bodensee-Rundweg

Sehenswürdigkeiten sind u.a. Pfahlbaumuseum, Reptilienhaus, Wallfahrtskirche Birnau