Das sind die schönsten Sehenswürdigkeiten der zweitgrößten Stadt am Bodensee

Beeindruckende Sehenswürdigkeiten in einer der größten Städte am Bodensee

Friedrichshafen ist die zweitgrößte Stadt am Bodensee und hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Das sind die schönsten Orte der Stadt:
Von Corinna Sedlmeier
    Friedrichshafen hat mehr zu bieten als Zeppelin-Flüge. Hier die Top-Sehenswürdigkeiten der zweitgrößten Stadt am Bodensee.
    Friedrichshafen hat mehr zu bieten als Zeppelin-Flüge. Hier die Top-Sehenswürdigkeiten der zweitgrößten Stadt am Bodensee. Foto: IMAGO / bodenseebilder.de

    Mit mehr als 60.000 Einwohnern zählt Friedrichshafen zu einer der größten Städte am Bodensee. Vor allem wegen des Bodensee-Airports und der Zeppelin-Flüge zieht die Stadt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Die Stadt hat abgesehen davon noch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten.

    Friedrichshafen: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

    • Gründung: 1811
    • Einwohnerzahl: 62.929 (Stand Dezember 2023)
    • Bundesland: Baden-Württemberg
    • Regierungsbezirk: Tübingen
    • Landkreis: Bodenseekreis
    • Webseite: www.friedrichshafen.de

    Die Schlosskirche Friedrichshafen

    Die Schlosskirche in Friedrichshafen zählt zu den berühmten oberschwäbischen Barock-Bauwerken. Mit seinen zwei 55 Meter hohen Kuppeltürmen ist das evangelische Gotteshaus das Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde von 1669 bis 1701 erbaut und am 8. Oktober 1702 eingeweiht. Im Jahr 1944 wurde die Kirche bei Luftangriffen beschädigt und 1947/48 mithilfe der Schweiz wieder neu errichtet. 1951 wurde die Kirche wieder eröffnet.

    Mit seinen zwei Kuppeltürmen ist die Schlosskirche das Wahrzeichen Friedrichshafens. Friedrichshafen mit Schlosskirche Barockkirche Copyright: xZoonar.com/WalterxRieckx 3105259
    Mit seinen zwei Kuppeltürmen ist die Schlosskirche das Wahrzeichen Friedrichshafens. Friedrichshafen mit Schlosskirche Barockkirche Copyright: xZoonar.com/WalterxRieckx 3105259 Foto: IMAGO / Zoonar

    Friedrichshafener Uferpromenade

    Friedrichshafen hat eine der längsten und laut Angaben der Stadt schönsten Uferpromenaden am Bodensee. Die 2,5 Kilometer lange Uferstraße verläuft von der Rottachmündung bis zum Schloss Friedrichshafen. Von der Promenade aus hat man einen tollen Panoramablick auf den Bodensee und die Alpen. Dazu laden die vielen Straßencafés zum Verweilen ein. Für spontane Ausflüge aufs Wasser kann man sich auch Tretboote und andere Wasserfahrzeuge ausleihen.

    Der Aussichtsturm an der Hafenmole Friedrichshafen

    Der 22 Meter hohe Aussichtsturm an der Hafenmole, auch Moleturm genannt, wurde im Jahr 2000 erbaut und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Bodensee und die Stadt Friedrichshafen. 117 Stufen führen auf die überdachte Aussichtsplattform. Vom Moleturm aus kann man bis auf die Schweizer Uferseite sehen und kann den Schiffen beim An- und Ablegen zuschauen. Der Aufstieg ist übrigens kostenlos.

    Vom 22 Meter hohen Moleturm hat man einen ausgezeichneten Blick über den Bodensee und auf die Stadt.
    Vom 22 Meter hohen Moleturm hat man einen ausgezeichneten Blick über den Bodensee und auf die Stadt. Foto: IMAGO / Richard Wareham

    Der Schlosssteg und das Schlosshorn in Friedrichshafen

    Der Schlosssteg ist der Stadt Friedrichshafen zufolge die meistfotografierte Sehenswürdigkeit in Friedrichshafen. Der gusseiserne Steg dient eher als Präsentation, da an der Stelle das Wasser zu niedrig zum Anlegen ist. Wenn man auf dem Steg weitergeht, gelangt man zum Schlosshorn, der alten Hafenanlage von Hofen. Wenn das Wasser niedrig genug steht, werden Holzpfosten sichtbar, Überreste des alten Hafens.

    Der Schlosssteg ist heute eher dekorativ, dennoch ein sehr beliebtes Fotomotiv für Touristen. Friedrichshafem B-W / Germany - 21 September 2020: view of the Schosssteg or castle pier on Lake Constance in Friedrichshafen
    Der Schlosssteg ist heute eher dekorativ, dennoch ein sehr beliebtes Fotomotiv für Touristen. Friedrichshafem B-W / Germany - 21 September 2020: view of the Schosssteg or castle pier on Lake Constance in Friedrichshafen Foto: IMAGO / Depositphotos

    Sightseeing in Friedrichshafen: Die Zeppelin-Seefontäne

    Die Stadt Friedrichshafen ist vor allem wegen des Zeppelin-Baus bekannt. Deshalb findet man in der Stadt zahlreiche Denkmäler, wie einen Obelisken am Stadtgarten oder das Zeppelin-Museum. Auch heute noch starten vom Flughafen Friedrichshafen aus die ikonischen Luftschiffe zu Ausflügen. Eine weitere beeindruckende Sehenswürdigkeit, die dem Zeppelin gewidmet ist, findet man an der Freitreppe der Uferpromenade. Dort spuckt von Mitte Mai bis Oktober eine Wasserfontäne einen 25 bis 30 Meter hohen Wasserstrahl in den Himmel.

    Die Zeppelin-Fontäne ist eines von zahlreichen Denkmälern in der Stadt, die sich Graf Zeppelin widmet, der Erfinder der ikonischen Luftschiffe.
    Die Zeppelin-Fontäne ist eines von zahlreichen Denkmälern in der Stadt, die sich Graf Zeppelin widmet, der Erfinder der ikonischen Luftschiffe. Foto: IMAGO / Daniel Schvarcz

    Das Klangschiff am Friedrichshafener Bodenseeufer

    Erbaut vom Künstler Helmut Lutz, liegt das Klangschiff „Im Augenblick“ seit Anfang der 2000er dauerhaft im Hafen Friedrichshafen vor Anker. Die Konstruktion aus Holz und Stahl befindet in der Nähe des Stadtbahnhofes an der Promenade und wurde vom Balkan-Krieg inspiriert. Das Kunstwerk soll laut Informationen der Stadt Friedrichshafen ein Botschafter für den Frieden sein und an die Ostverbindung Europas erinnern. Die 40 Meter lange Konstruktion kombiniert die Darstellung des Europastiers und der Urania miteinander.

    Das Klangschiff in Friedrichshafen liegt an der Uferpromenade und soll ein Symbol des Friedens sein.
    Das Klangschiff in Friedrichshafen liegt an der Uferpromenade und soll ein Symbol des Friedens sein. Foto: IMAGO / Harald Dostal
