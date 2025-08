Mehr als 80 kostenlose Erlebnisse in Oberschwaben! Diese Gästekarte solltet ihr haben

Ihr plant eine mehrtägige Reise nach Oberschwaben oder ins nahe Allgäu? Herzlichen Glückwunsch! Das ist grundsätzlich eine gute Idee, denn die Region hat viele tolle Ausflugsziele zu bieten.

Noch besser wird das Ganze nur, wenn man für Museen, Thermalbäder und Freizeitaktivitäten nichts bezahlen muss. Das kann, gerade wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist, so einiges an Geld sparen. Wenn ihr bei teilnehmenden Gastgebern in Oberschwaben übernachtet, erhaltet ihr die Auszeit-Card – und damit quasi eine Eintrittskarte für die Region Oberschwaben-Allgäu.

Mehr als 80 kostenlose Freizeiterlebnisse in Oberschwaben

Mit dieser könnt ihr mehr als 80 Freizeiterlebnisse kostenlos besuchen. Egal ob Action, Kultur oder Natur – hier dürfte für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei sein. Und somit steht einem erfolgreichen Familienurlaub nichts mehr im Wege.

Eine Auswahl der Partner der Auszeit-Card in Oberschwaben:

DAV Kletter- und Boulderzentrum in Überlingen am Bodensee

Mittelalterliche Erlebniswelt auf Schloss Waldburg

Minigolf unter anderem in Aulendorf, Wangen im Allgäu, Leutkirch und Hausen im Tal

Planetarium Leutkirch

Federseesteg in Bad Buchau

Icon vergrößern Überregional bekannt und mit der Auszeit-Card kostenlos: Der Federseesteg in Bad Buchau. Foto: IMAGO/Michael Naegele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Überregional bekannt und mit der Auszeit-Card kostenlos: Der Federseesteg in Bad Buchau. Foto: IMAGO/Michael Naegele

Thermalbäder unter anderem in Bad Saulgau, Biberach und Bad Waldsee

Freizeit-, Strand- und Hallenbäder unter anderem in Leutkirch, Weingarten und Kißlegg

Playmobil-Ausstellung in Aulendorf

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach bei Bad Schussenried

Ravensburger-Museum in Ravensburg

Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg

Stadt- und Naturführungen überall in der Region Oberschwaben-Allgäu

Im Winter: Rodelhang in Isny, Eissporthalle in Ravensburg

Die vollständige Liste finden Sie hier. Was beachtet werden sollte: Es ist möglich, mehrere Angebote an einem Tag zu nutzen. Aber: Jedes Erlebnis kann während des gesamten Aufenthaltes nur einmal besucht werden.

Mit der Auszeit-Card kostenlos Bus und Bahn in Oberschwaben nutzen

Die Auszeit-Card enthält automatisch den Gäste-Pass, mit dem ihr alle Busse und Bahnen des Regionalverkehrs (2. Klasse) ab eurem Check-In nutzen könnt. Das Verbindungsnetz erstreckt sich über die gesamte Region Oberschwaben-Allgäu – und reicht von Ehingen bei Ulm bis nach Oberstaufen im südlichen Oberallgäu.

Auch bekannte Städte und Ortschaften wie Ravensburg, Weingarten, Friedrichshafen, Lindau und Biberach erreicht ihr damit bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr – und das völlig kostenlos. Das gesamte Streckennetz findet ihr hier.

Kostenlos durch Oberschwaben: So bekommen Sie die Auszeit-Card

Seit dem 2. Juni ist die digitale Auszeit-Card bei teilnehmenden Gastgebern in Oberschwaben erhältlich. Die Liste der Gasthäuser, Hotels und Ferienwohnungen gibt es hier. Eine Mindestbuchungsdauer gibt es nicht, ihr bekommt die Karte ab der ersten Übernachtung.

Icon vergrößern Mit der Auszeit-Card können Sie viele Freizeitangebote in Oberschwaben gratis nutzen – unter anderem in Ravensburg. Foto: IMAGO / Alexander Rochau Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit der Auszeit-Card können Sie viele Freizeitangebote in Oberschwaben gratis nutzen – unter anderem in Ravensburg. Foto: IMAGO / Alexander Rochau

Vorsicht bei der Planung eures Aufenthaltes in Oberschwaben: An- und Abreisetag gelten als ein Nutzungstag. Das bedeutet: Die Karte kann entweder am An- oder Abreisetag genutzt werden.