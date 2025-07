Günstig durch Ravensburg: Spartipps für den Städtetrip

In Ravensburg kann man viel erleben. Sei es das Ravensburger Spieleland oder die Stadt mit seinen zahlreichen Türmen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Damit der Städtetrip nicht zu sehr auf die Geldbörse geht, helfen die folgenden Tipps.

Günstige Parkplätze in Ravensburg

In Ravensburg gibt es einige Orte, an denen man kostenlos Parken kann. Etwa an der Oberschwabenhalle, hier stehen 1000 Parkplätze zur Verfügung. In der Friedhofstraße kann man von Montag bis Samstag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr mit Parkscheibe zwei Stunden lang das Auto kostenlos abstellen. Insgesamt gibt es 13 Parkplätze.

Zwei Parkplätze mehr gibt es am Goetheplatz. Hier kann man an allen Wochentagen von 8 Uhr bis 18 Uhr mit Parkscheibe zwei Stunden lang kostenfrei parken. Zusätzlich kann man auf dem Parkstreifen in der Nähe parken, die durchgehend ohne Beschränkungen offen sind.

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen kann man auch am Scheffeleplatz und im Bechtergarten gratis parken. Zusätzlich gibt es noch „Park & Ride“-Plätze am Bahnhof Ravensburg, am Bahnhof Ost und Weißenau, sowie in der Altstadt. Hier sind allerdings unter Umständen Gebühren fällig.

Das Parkhaus Frauentor ist eines der günstigeren Parkhäuser in Ravensburg. Hier kosten die ersten drei Stunden und jede angefangenen 30 Minuten 1 Euro. Ab der vierten Stunde sind dann 2 Euro fällig. Das Parkhaus verfügt außerdem über E-Tankstellen und Toiletten. Darüber hinaus liegen das Rathaus, das Hotel Residenz und das Museumsquartier ganz in der Nähe.

Günstige Restaurants in Ravensburg

Günstiges Essen gibt es unter anderem im Restaurant Altes Lädle in der Innenstadt in Ravensburg. Das laut offizieller Webseite „windschiefe Häuschen“ liegt in der Seelbruckstraße 2 und bietet auch Essen zum Mitnehmen an. Das Besondere: Das Restaurant ist zweigeteilt. Im oberen Stock gibt es eine Pizzeria, während unten im Imbiss etwas für den kleinen Hunger angeboten wird. Die Pizzeria hat täglich von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet.

Am Freitag und Donnerstag öffnet das Lokal erst abends von 17 Uhr bis 22 Uhr seine Türen, am Sonntag ist Ruhetag. Der Imbiss hat von Montag bis Donnerstag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag kann man sich von 12 Uhr bis 21 Uhr einen Snack holen.

Gesund und lecker wird es im Kumpir Kartoffel. „Kumpir“ ist türkisch und heißt übersetzt Ofenkartoffel. Die Kartoffel wird traditionell in einem dreistöckigen Ofen zubereitet. In den unteren beiden Etagen wird sie gegart, in der obersten warmgehalten. Danach wird die Kartoffel aufgeschnitten, das Innere zerdrückt, mit Butter und Käse verrührt und anschließend belegt. Der Belag ist dabei sehr vielfältig. Auf Plattformen wie tripadvisor hat das Lokal bereits viele gute Bewertungen gesammelt. Das Kumpir Kartoffel liegt in der Eisenbahnstraße 1 und hat täglich außer Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Die nächste Adresse liefert Erfrischung an heißen Tagen. Bei Frida's Frozen Yogurt & Café gibt es neben leckeren Eiskreationen auch Fair-Trade-Kaffee und hausgemachten Kuchen. Auch der Fozen Yogurt ist laut eigenen Angaben selbst gemacht. Das Café in der Kirchstraße 25 ist ein schönes Plätzchen für ein Nachmittagskaffee. Frida's Frozen Yogurt & Café hat täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Nur am Samstag macht das Café bereits um 10 Uhr auf.

Günstige Sehenswürdigkeiten in Ravensburg

Ravensburg ist die Stadt der Türme und Tore. Eine Turmbesteigung ist also eines der Top-Erlebnisse der Stadt. Das Wahrzeichen Ravensburg ist der „Mehlsack“. Der Turm ist von Juni bis August von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, allerdings nur von Montag bis Samstag. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, für Kinder sind 2,50 Euro fällig.

Für ein besonderes Erinnerungsfoto solltet ihr nach blauen Spielkegeln Ausschau halten. Ravensburg ist immerhin als Spielehersteller weltberühmt. Die Kegel findet ihr an der Veitsburg, beim Lederhaus, im Hirschgraben, beim Untertor und am Grünen Turm.

Ein überdimensionaler Spielkegel steht vor dem Blaserturm in der Innenstadt. Mehrere dieser Kegel sind über das Stadtzentrum verteilt.

Wer kostenlos die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden will, kann beispielsweise durch die Altstadt schlendern. Besonders fitte Stadtbesucher können auch die Serpentinen zur Veitsburg erklimmen. Die Burg ist laut Angaben der Stadt der schönste Aussichtspunkt Ravensburgs.