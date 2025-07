Ausflugstipps in Oberschwaben! Das könnt ihr auch bei schlechtem Wetter unternehmen

Regen, Schmuddelwetter, kühle Temperaturen? Wer mit der Familie einen Ausflug geplant hat, muss angesichts des Wetters jetzt nicht klein beigeben. Es gibt genügend Aktivitäten auch für Regentage. Hier die besten Tipps zwischen Bodensee und Ravensburg und Biberach.

Erlebnisbäder für die ganze Familie

Spannende Museen zwischen Oberschwaben und dem Bodensee

Reise ins All im Planetarium

Ab in die Badehose: Die besten Bäder für Familien in Oberschwaben und am Bodensee

Die Kinder müssen sich bewegen? Dann hilft manchmal einfach ein Besuch in einem Erlebnisbad für Familien. Also, packt die Badehose ein und dann nichts wie los. In diesen Bädern könnt ihr einen schönen Tag verbringen:

Jordanbad in Biberach

Badespaß den ganzen Tag? Im Jordanbad in Biberach an der Riß kommen Eltern und Kinder auf ihre Kosten. Neben verschiedenen Becken gibt es mehrere Rutschen: Minirutsche im Kinderbecken, eine Röhrenrutsche, auf der ihr wirklich schnell unterwegs sein könnt, und eine Breitrutsche.

Das Jordanbad in Biberach hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen sogar bis 23 Uhr.

Kinder zahlen zwischen 7,30 und 12,90 Euro (abhängig von der Dauer)

Für Erwachsene liegen die Preise zwischen 13 und 23,50 Euro.

Extra-Zuschläge an den Wochenenden/Abendtickets und Familienkarten

Icon Vergrößern Gegen Langeweile und Bewegungsmangel hilft ein Besuch in einem Freizeitbad. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Gegen Langeweile und Bewegungsmangel hilft ein Besuch in einem Freizeitbad. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

Aquastaad in Immenstaad

Im Aquastaad in Immenstaad am Bodensee gibt es für euch und eure Kids eine abwechslungsreiche Wasserwelt. Ihr könnt beispielsweise bei 28 Grad Wassertemperatur den Blick auf den Bodensee genießen und euch von den Massagedüsen entspannen lassen. Die Kinder haben ihren eigenen Bereich mit Pirateninsel, einem Bachlauf, Wasserspielgeräten, einem Wasserfall, einer Rutsche und einer Felsenlandschaft.

Die Eintrittspreise liegen bei 4,50 Euro für Erwachsene und 2,20 für Kinder. Familienkarten kosten 11 Euro. Die täglichen Öffnungszeiten lauten:

Hallenbad: 8.30 Uhr bis 19 Uhr

Strandbad: 9 Uhr bis 19 Uhr

Von Juni bis August ist das Strandbad bei 20 Uhr geöffnet.

Icon Vergrößern Das Hymer-Museum in Bad Waldsee zeigt die Welt des Reisens. Foto: Andreas Keller, dpa Icon Schließen Schließen Das Hymer-Museum in Bad Waldsee zeigt die Welt des Reisens. Foto: Andreas Keller, dpa

Die besten Museen zwischen Oberschwaben und Bodensee für Familien mit Kindern

Kinder sind wissbegierig und wollen immer Neues entdecken. Ein Besuch in einem der vielen spannenden Museen der Region ist da genau das Richtige. Diese Museen in der Region sind einen Besuch wert:

Dornier-Museum in Friedrichhafen

Im Technikmuseum in Friedrichshafen dreht sich alles um die Geschichte der Luft- und Raumfahrt, die am Bodensee eine lange Tradition hat. Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe zum Bodensee Airport in Friedrichshafen. Ausgestellt sind unter anderem mehrere Flugzeugmodelle der älteren und jüngeren Geschichte.

Ravensburger Museum

Ravensburg ist die Stadt der Spiele und des bekannten Unternehmens Ravensburger. Das Museum Ravensburger zeigt die Geschichte des Spiele- und Buchverlages und erklärt unter anderem, wie Spiele entwickelt werden. Durchaus spannend für alle, die mit den Ravensburger Spielen aufwachsen oder aufgewachsen sind.

Hymer-Museum in Bad Waldsee

Ein Haus auf Rädern? Im Erwin-Hymer-Museum dreht sich auf rund 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche alles um das Thema Wohnwagen, Reisemobil, Autos und Zweiräder und die teils ungewöhnlichen Ziele, die man mit dieser Art des Reisens, erkunden kann und konnte. Das Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee ist während der Osterfeiertage und der restlichen Ferien geöffnet.

Stein- und Eisenzeit erkunden in Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen und dem Federseemuseum Bad Buchau

Wie haben unsere Vorfahren in der Stein- und Eisenzeit gelebt? Wie haben sie ihren Alltag bewältigt und was wissen wir heute noch über sie? Fragen, die Kinder und Erwachsene bewegen. In den beiden Museen in Unteruhldingen und am Federsee bei Bad Buchau geht es genau um diese Fragen. In jedem der Museen könnt ihr problemlos mehrere Stunden verbringen.

Icon Vergrößern Das Pfahlbautenmuseum in Unteruhldingen zeigt das Leben in der Steinzeit am Bodensee. Foto: Felix Kästle, dpa Icon Schließen Schließen Das Pfahlbautenmuseum in Unteruhldingen zeigt das Leben in der Steinzeit am Bodensee. Foto: Felix Kästle, dpa

In die Sterne sehen: Schlechtwetterprogramm im Planetarium Laupheim

Raus aus dem schlechten Wetter und ab in die Milchstraße. Im Planetarium in Laupheim zwischen Biberach und Ulm können Familien spannende und wissenswerte Ausflüge in unser Universum unternehmen. Täglich gibt es unter anderem eine Vorführung zu den unterschiedlichsten astronomischen Themen. Die Vorführungen im Planetarium Laupheim beginnen jeweils um 14:30 Uhr.