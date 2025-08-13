Platsch! Mit Kindern am Bodensee – das sind die besten Spielplätze am Wasser

Kinder finden Spielplätze toll – besonders dann, wenn diese auch noch am Wasser liegen. Besonders an heißen Tagen freuen sich dann aber auch die Erwachsenen über die Möglichkeit, sich schnell mal abkühlen zu können. Am Bodensee gibt es genügend tolle Spielplätze, die rund um den See verteilt sind und einen schnellen Zugang zum Wasser bieten, bzw. das kühle Nass gleich integriert haben. Wir verraten, wo ihr die schönsten Spielplätze am Wasser am Bodensee findet.

Bodensee: schöne Spielplätze am Wasser

Hier gibt es am Bodensee schöne Spielplätze am Wasser:

Wasserspielplatz Radolfzell

Der Wasserspielplatz Radolfzell liegt direkt an der Uferpromenade und bietet viel Platz zum Plantschen, Herummatschen und Toben. Insgesamt ist der Spielplatz rund 2500 Quadratmeter groß - täglich werden bis zu 500 Kubikmeter Wasser aus dem See gepumpt und in den Wasserkreislauf des Spielplatzes gebracht. Für die Eltern gibt es mehrere Holzdecks, von denen aus die Kinder beobachtet werden können. Die Adresse lautet:

Karl-Wolf-Straße 1, 78315 Radolfzell am Bodensee

Spielplatz Insel Lindenschanze

Ein riesiger Kletterelefant mit Rutsche, Kletterparcours und Basketballplatz - der Spielplatz „Insel Lindenschanze“ in Lindau ist bei Familien mit Kindern beliebt. Neben vielen Spielgeräten und viel Sand gibt es auch einen großen Wasserspielbereich - perfekt für heiße Sommertage.

Sina-Kinkelin-Platz, 88131 Lindau

Wasserspielplatz Immenstaad

Der Wasserspielplatz in Immenstaad liegt gefühlt mitten im Bodensee. Hier gibt es ein großes Wasserspiel mit mehreren Wasserschleusen und einem flachen Becken. Außerdem gibt es Bänke, um sich ausruhen zu können. Die Adresse lautet:

Landesteg, 88090 Immenstaad

Spielplatz im Strandbad Eriskirch

Ein großes Piratenschiff und rundherum einen Wasserspielplatz gibt es unmittelbar im Strandbad Euriskirch - dazu Schaukeln, ein Tipi aus Weidenruten und einen Sandkasten. Außerhalb der Saison ist der Spielplatz kostenfrei - während der Freibadsaison müssen Besucher jedoch den Eintritt ins Bad bezahlen. Dafür gibt es dann aber auch ein Kinderbecken mit Rutsche.

Strandbad 88097 Eriskirch

Naturstrand-Spielplatz in Uhldingen-Mühlhofen

Direkt neben dem bekannten Pfahlbaumuseum liegt ein toller Spielplatz am Naturstrand. Das Wasser ist nah und hier gibt es z.B. zahlreiche Klettermöglichkeiten und sogar ein großes Sonnensegel. Während die Kinder spielen, haben die Erwachsenen einen tollen Blick auf die Blumeninsel Mainau. Ein Kiosk und eine Eisdiele befinden sich in der Nähe.

Strandpromenade 5 88690 Uhldingen-Mühlhofen

Wasserspielplatz in Sipplingen

Piraten, ahoi - in Sipplingen können Kinder problemlos in See stechen und auf große Raubfahrt gehen. Der Piratenspielplatz ist für den Nachwuchs ein toller Ort um der Fantasie freien Lauf zu lassen. Direkt nebenan befindet sich zudem ein Wasserspielplatz mit Stauwehren. Der Wasserspielplatz hat zudem ein Sonnensegel. Die Adresse:

Badestelle Piratenspielplatz 78354 Sipplingen

Spielplatz Uferpark in Überlingen

Seit der Landesgartenschau gibt es den neuen Spielplatz im Uferpark. Hier gibt es unter anderem eine Seilbahn, einen Workout-Space, große Schaukeln, Slackline und viel Wasser. In der unmittelbaren Nähe befinden sich auch Gastro-Angebote. Der Spielplatz ist in Bereiche für ältere und jüngere Kinder eingeteilt. Lage:

Bahnhofstraße 57 88662 Überlingen

Kressbronn: Wasserspielplatz im Strandbad

Auf der Wiese des Strandbades Kressbronn vergeht die Zeit wie im Fluge. Ein Sandspielbereich, ein großes Schiff und dazu Beachvolleyballfeld, Wassertrampolin und Wasserspiele machen die Anlage zu einem tollen Spielplatz. Einziger Nachteil: Der Eintritt ins Naturstrandbad Kressbronn kostet ein paar Euro.

Naturstrandbad Bodanstraße 67, 88079 Kressbronn am Bodensee

Wasserspielplatz in Meersburg

An der Uferpromenade in Meersburg befindet sich der Wasserspielplatz mit Stauwehren, einem Tipi-Zelt, Karussell und Schaukel. Praktisch: Für die Spielpause gibt es auch einen Picknicktisch. Die Adresse:

Uferpromenade 88709 Meersburg