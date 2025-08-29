Die besten Ferien-Aktivitäten mit Kindern bei Regen am Bodensee

Die Sommerferien am Bodensee verbringen - das ist der Plan vieler Urlauber und Familien. Doch was, wenn das Wetter wie heute einfach nicht mitspielt und es die ganze Zeit regnet? Kein Problem: Wir haben für euch die besten Schlecht-Wetter-Ausflugstipps für den Urlaub mit Kindern am Bodensee rund um Meersburg, Lindau und Co.
Schlecht-Wetter-Ausflugstipps mit Kindern am Bodensee im Überblick
- Das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz
- Die Burg Meersburg
- Das Ravensburger Spieleland mit kleineren Indoor-Spielbereichen
- Das Schloss und Kloster Salem
- Das SeaLife in Konstanz
- Das Auto- und Traktor Museum in Uhldingen-Mühlhofen
Das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz
Lust auf ein Indoor-Abenteuer? Dann ist das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz genau das richtige. Attraktionen wie Ninja Parcours, 3D Minigolf und Laser Maze sorgen für eine unvergessliche Zeit - völlig unabhängig vom Wetter.
Hier kommen Kinder, aber auch Erwachsene voll auf ihre Kosten. Das M10 True Active ist am Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Montag, Dienstag und Mittwoch ist das Vergnügungszentrum geschlossen.
Die Preise:
- Erwachsene: 14 Euro
- Schüler und Studenten: 13 Euro
- Kinder unter 10 Jahren: 11 Euro
- Die Preise beziehen sich auf eine Aufenthaltsdauer von einer Stunde. Eine Reservierung ist sinnvoll.
Die Burg Meersburg
Die Burg Meersburg ist im gleichnamigen Ort Meersburg malerisch an einem Südhang oberhalb des Bodensees gelegen. Als eine der ältesten bewohnten Burgen Deutschlands stellt sie eine der Hauptattraktionen in der Bodenseeregion dar.
Für Kinder ist der Besuch der Burg besonders spannend. Damit der Ausflug für Sie und Ihre Familie zu einem einmaligen Erlebnis wird, gibt es vor Ort - begleitend zum selbstständigen Rundgang - ein Quiz. Außerdem gibt es an den Wochenenden die „Belebte Burg“. An diesen Tagen wird die Vergangenheit so richtig lebendig: Auf der Burg wird geschmiedet, gekocht, getanzt und musiziert.
Die Burg Meersburg ist täglich durchgehend von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten von November bis Mitte März: 10.00 bis 18.00 Uhr.
Die Preise:
- Erwachsene: 12,80 Euro
- Jugendliche (14 bis 18 Jahre, mit Schülerausweis): 10,00 Euro
- Kinder (6 bis 13 Jahre): 8,00 Euro
- Ermäßigte: 11,50 Euro
Das Ravensburger Spieleland
Wem der Regen nichts ausmacht, für den gibt es hier einen besonderen Tipp: Erfahrungsgemäß ist an Regentagen weniger Betrieb als an Sonnentagen - besonders in den Freizeitparks am Bodensee. Das Ravensburger Spieleland ist ein Freizeitpark zwischen Ravensburg und dem Bodensee.
Viele Fahrgeschäfte haben hier trotz schlechtem Wetter geöffnet, manchmal gibt es kurzfristig „Regentickets“ und eines gibt es sicher: kurze Wartezeiten. Der Park bietet aber auch mehrere kleinere Indoor-Spielbereiche für Kinder, sollte der Regen zu heftig werden.
Das Ravensburger Spieleland ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Die Preise:
- Tageskarte datiert (Kind oder Erwachsener): ab 39 Euro
- Tageskarte undatiert (Kind oder Erwachsener): 48 Euro
- 2-Tageskarte (Kind oder Erwachsener für zwei aufeinander folgende Besuchstage): ab 59 Euro
Schloss und Kloster Salem
Nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt liegt die Gemeinde Salem. Hier findet ihr das berühmte Schloss und Kloster Salem, das euch zu einem spannenden Ausflug in längst vergangene Zeiten einlädt.
Die einst mächtige Abtei der Zisterzienser vereint gotische Würde mit barocker Pracht. Im 19. Jahrhundert machten die Markgrafen von Baden die riesige Klosteranlage zu ihrem Schloss.
Die Öffnungszeiten im Schloss und Kloster Salem: Von Montag bis Freitag, sowie an Samstagen von 09:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. An Sonntagen und Feiertagen von 10:30 bis 18:00 Uhr.
Die Preise:
- Erwachsene: 11,00 Euro
- Ermäßigte: 5,50 Euro
- Kinder (6 - 15 Jahre): 5,50 Euro
- Erwachsene (mit Führung): 13,00 Euro
- Ermäßigte (mit Führung): 6,50 Euro
- Kinder (6 - 15 Jahre und mit Führung): 5,50 Euro
Das SeaLife in Konstanz
Ein besonderer Indoor-Tipp am Bodensee: Das SeaLife Konstanz bietet spektakuläre Einblicke in die Unterwasserwelt. Vom Ursprung des Rheins mit Forellen über das Bodenseebecken mit Barschen, Stören und Aalen geht es hoch bis an die Nordsee.
Besonders spektakulär ist das große Meeresbecken mit großen Haien und den grünen Meeresschildkröten Amadeus und Clementine!
Die Öffnungszeiten im SeaLife in Konstanz: Das SeaLife ist täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Die Preise:
- Online: 17,60 Euro
- Vor Ort: 22 Euro
Das Auto- und Traktor-Museum in Uhldingen-Mühlhofen
Das Auto- und Traktor-Museum in Uhldingen-Mühlhofen ist so liebevoll eingerichtet wie kaum ein anderes Museum. Eine reine Privatsammlung mit so vielen unzähligen Details und Relikten aus alten Zeiten - vor allem schönen Autos und riesigen Traktoren.
Großeltern werden sicher an ihre Kindheit erinnert und können den Kindern von früher erzählen. Den Rundgang dürfen die Kinder auf Trettraktoren selbst „erfahren“. Ein perfekter Ausflugstipp für regnerische Tage.
Das Auto- und Traktor-Museum ist die ganze Woche über jeden Tag von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
Die Preise:
- Erwachsene (ab 16 Jahren): 14,00 Euro
- Ermäßigte: 11 Euro
- Kinder (6 - 16 Jahre): 8 Euro
