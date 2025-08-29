Schlechtes Wetter? Diese Ausflüge machen auch bei Regen Spaß

Regen im Urlaub muss nicht gleich bedeuten, dass alle Ausflüge ins Wasser fallen. In Oberschwaben kann man auch an regnerischen Tagen viel unternehmen! Hier haben wir für euch die besten Intros-Ausflugstipps in Oberschwaben für Urlaubstage mit schlechtem Wetter zusammengetragen:

Die besten Ausflugstipps in Oberschwaben bei Regen-Wetter im Überblick

Das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee

Das Schloss Aulendorf mit Museum

Die Adelindis Therme in Bad Buchau

Das Dornier-Museum in Friedrichshafen

Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen

Das Reptilienhaus in Unteruhldingen

Das Museum Ravensburger in Ravensburg

Das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee

Das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee entführt den Besucher in die Welt des mobilen Reisens. Mit über 200 Exponaten erzählt es die Geschichte des Reisens auf vier Rädern.

Da sich eigentlich alle Ausstellungsstücke im Inneren des Museums befinden, ist es ein Top-Tipp für verregnete Urlaubstage in Oberschwaben. Das Museum ist jede Woche von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag.

Die Preise:

Erwachsene: 14 Euro

Schüler, Studierende und Azubi über 18 Jahre: 7,50 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt

Das Schloss Aulendorf

Wer bei seinem Ausflug in Oberschwaben geschichtlich noch etwas weiter zurück gehen möchte, der sollte sich das Schloss Aulendorf anschauen. Ursprünglich wurde es mittelalterliche Burg erbaut und vereint fünf Stilepochen – von Romanik, Gotik und Barock bis hin zum Klassizismus.

Es geht im Schloss jedoch auch modern, denn es beherbergt ein Museum und bietet einen medialen Erlebnisparcours, der mit Tablets und Smartphones genutzt werden kann. Besonders für Kinder interessant: Aktuell findet im Schloss Aulendorf die große PLAYMOBIL-Ausstellung statt.

Während der Ferien ist das Schloss von Montag bis Freitag immer von 09.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und feiertags immer von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Preise:

Eintritt inklusive Führung: 4 Euro pro Person

Playmobil Ausstellung Erwachsene: 5 Euro

Playmobil Ausstellung Kinder (6 bis 18 Jahre): 3 Euro

Familienkarte: 10 Euro

Die Adelindis Therme in Bad Buchau

Wer im Urlaub in Oberschwaben keinen Entdeckergeist verspürt, sondern eher auf Entspannung und Erholung aus ist, der sollte an regnerischen Tagen die Adelindis Therme in Bad Buchau aufsuchen. Mit einer Wasserwelt, einer Saunawelt und einer Ruhewelt bietet sie die perfekte Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und sich eine Auszeit zu gönnen.

In dem speziellen Heilwasser kann man auch immer wieder zum besonderen Mitternachtsbaden kommen. Zudem gibt es ein großes Wellnessangebot. Das Thermalbad der Adelindis Therme ist von Montag bis Sonntag von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Das Saunabad ist von Montag bis Sonntag zwischen 13.00 und 22.00 Uhr offen.

Die Preise:

4 Stunden Therme kosten von Mo. bis Fr. 14,00 Euro und am Wochenende 15,50 Euro

Eine Tageskarte kostet von Mo. bis Fr. 17,00 und am Wochenende 18,50 Euro

Das Dornier-Museum in Friedrichshafen

Im Dornier-Museum Friedrichshafen gibt es Pioniergeist zum Anfassen: für Technikbegeisterte, Geschichtsinteressierte und Freunde der Luftfahrt. Hier im größten Technikmuseum am Bodensee erlebt man die Geschichte der technologischen Errungenschaften der Lüfte hautnah. Mehr zu dem Museum hier.

Das Dornier-Museum Friedrichshafen ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Geschlossen ist das Museum an Montagen.

Die Preise:

Erwachsene: 13,50 Euro

Rentner: 12,50

Kinder- und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren: 8 Euro

Schüler und Studenten ab 17 Jahren: 10 Euro

Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen

Das Zeppelin-Museum Friedrichshafen bietet eine der umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen zur Geschichte und Technik der Zeppelin-Luftschifffahrt. Die Führungen für Groß und Klein machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Aktuell - anlässlich des 125. Jubiläum des ersten Aufstiegs eines Zeppelins - zeigt das Museum vom 6. Juni 2025 bis zum 12. April 2026 eine Ausstellung, die erstmals die Bedeutung des Luftschiffs als Motiv in der Fotografie beleuchtet.

Das Zeppelin-Museum ist von Montag bis Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Die Preise:

Erwachsene (ab 17 Jahren): 14,50 Euro

Kinder und Jugendliche (6–16 Jahre): 8 Euro

Senior*innen: 13,50 Euro

Ermäßigte: 9,50 Euro

Das Reptilienhaus Unteruhldingen

Klein, aber fein und auf jeden Fall einen Ausflug an einem regnerischen Tag wert: das Reptilienhaus Unteruhldingen. Es liegt in Uhldingen-Mühlhofen gleich neben der Tourist-Info am großen Parkplatz der Gemeinde und bietet das hautnahe Erlebnis von Reptilien aus der ganzen Welt.

Auf über 300 Quadratmetern Fläche kann man zwischen 80 und 100 Tierarten entdecken. Dazu gehören Schlangen, Echsen und Spinnen. Wer mutig ist, darf auch schon mal die große Boa streicheln.

Das Reptilienhaus ist von Montag bis Freitag jeweils von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 1. November ist das Haus an den Wochenenden immer erst ab 11 Uhr offen.

Die Preise:

Erwachsene (ab 15 Jahren): 7 Euro

Kinder (von 4 bis 14 Jahren): 3,50 Euro

Familienkarte (Zwei Erwachsene und ein bis vier Kinder): 17 Euro

Das Museum Ravensburger

Ebenfalls optimal für regnerische Urlaubstage geeignet: das Museum Ravensburger. Das Museum in der gleichnamigen Stadt spiegelt nahezu die gesamte Palette der Ravensburger Spiele wieder. Hier bestaunen Kinder und Erwachsene die frühen Spiele und Bücher, begegnen den Ravensburger Klassikern und erfahren, wie ein Spiel entsteht oder ein Puzzle gemacht wird.

Das Museum Ravensburger ist täglich von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Die Preise:

Tagesticket Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahren): 13,00 Euro

Tagesticket Kinder (3 bis 14 Jahre): 10 Euro

Tagesticket Ermäßigte: 11,50 Euro